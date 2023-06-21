المسعودي يبحث تعزيز التعاون في مجال الحج

بغداد – الزمان

شارك رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، سامي المسعودي، في ندوة الحج الكبرى المقامة بمدينة جدة في السعودية، مؤكداً اهمية توفير التسهيلات خلال اداء المناسك.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المسعودي شارك في الندوة بدورتها السابعة والاربعين، التي اقيمت تحت عنوان فقه التيسير في الحج).

لافتاً الى (لقائه على هامش الندوة بوزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة، والرئيس العام لشؤون المسجدين الشريفين عبد الرحمن السديس، ومدير عام الدفاع المدني، حمود بن سليمان الفرج)، واجرى رئيس الهيئة، نقاشات عن (الاستعدادات لأداء مناسك الايام المقدسة، وضمان توفير التسهيلات للحجّاج).

وبحث المسعودي مع امير المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، تعزيز التعاون في مجال الحج. وبحسب البيان فإن (الاجتماع الثنائي جاء لتقديم افضل الخدمات الى ضيوف الرحمن وتسهيل خدمات وتوفير احتياجات الحجّاج)، كما اقامت بعثة الحج (محفلاً قرآنياً برعاية رئيس الهيئة، في مكة المكرمة). من جهتهم اعرب الحجّاج عن رضاهم خلال البعثة. واكدوا ان (إستقبالهم من قِبل بعثة الحج العراقية، كان ممتازاً عند وصولهم الى مكة المكرمة)، مبينين ان (الهيئة حافظت على توفير وجبات الطعام المختلفة الى الحجّاج).