المستقبل المجهول – كامل كريم الدليمي

أنطلاقاً من الأزمة الحالية الملتهبة ما بين الاحزاب التي أشرت الى انتقال العراقي من واقع إصلاح الدولة الى واقع إصلاح العلاقة بين القوى السياسية المتنافسة والمتصارعة على المغانم وتداعيات هذا الصراع على المجتمع والدولة كان للفن وقفة ونافذة على السياسة فكتبت النحاتة كفاح مجيد على صفحتها ما يلي :

(لكل حضارة من حضارات العالم هنالك نماذج مميزة من المنحوتات تشير إلى سايكولوجية الفرد المنتمي اليها. .دوما كنت أتساءل لماذا ميزة منحوتاتنا الرافدينية العين المفتوحة بشدة. .ربما هي دلالة على الخوف. .ربما هي رمز على التطلع الشديد للقادم المجهول. ..ولكن اليوم ترسخت عنــدي قناعة بأن هذه الميزة تعكس الدهشة الممزوجة بالخوف من الجـــديد … والتوق لانتظار القادم (المؤلــم!!) ..ولا كيان يليق به هذه الصفات قدر كيان (الدولة). ..نعم نحن ننتظر ولادة دولة قوية ذات سيادة وهيبة …كيان يفرش حمايته على كل النخب الفاعلة و الاحـــزاب .. ومن جلباب الحماية القانونية ستنطلق بلدوزرات الحفر والتغيير ومن ثم البناء. )..

دولة تحترم ابناءها وتـــسعى لتحقيق الأفضل دائماً على جميع الاصعدة .

لانريد ان تبقى عيوننا مفتوحة لمستقبل مجهول في وقت نحن نعيش حاضراً مؤلماً مَبنّياً على الانقسامات والصراعات وأنتشار عصابات الجريمة المنظمة والاحزاب المدججة بالسلاح و التي اصبحت تهدد السلم المجتمعي بأكملة ، وقد ينهار البلد لاسمح الله بأي لحظة في ظل حالة الاستقواء وسياسة التمدد بالقوة .

الخوف لايفارقنا ولن نفكر ولو للحظة واحدة ان غداً سيكون افضل كون حاضرنا تعيساً ومؤلماً ومفككاً في اصعب مشهد يمر به العراق عبرَّ تأريخه.

حيث سيطر من سيطر واستولى من استولى ومابين حزب وحزب هناك الآلاف يتضورون جوعاً وفاقدين لفرصة العيش الكريم وبلا موئل ، ومابين حزمة شعارات مغلفة بغطاء وطني تجد التزاحم على اصحاب مراكب التهريب لكي يحصل المواطن على فرصة عيش كريمة خارج البلد متحملاً اقسى انواع المخاطر. وقد يكون الموت حليفة لكن في ظل الانتظار والترقب لم يبق طعم للحياة.

(والانتظار من لذة الموت كما يقولون)

لذا لمن يتبجح بالتطور والتقدم الذي حصل في البلد جراء سياسة الاحزاب المنطوية على نفسها نقول أرني اليوم عطاءك سأتحدث عن مستقبلك واذا كان عطاؤكم احبتي بهذا المستوى من الانهيار وأثارة اجواء الخوف والرعب مابين المواطنين ماذا تتوقعون ان يكون المستقبل.

من يفقد الأمل بالحاضر ولا يتمكن من اصلاحة فكيف يأمل ان يكون له مستقبل متميز ومختلف عن رداءة الحاضر .

نتـــــحدث عن اصلاح وبناء وكتل وطنية نتحدث عن شـــــــعارات واناشيد تتغزل بحب العراق نتـــــحدث عن دســــــتور وهيبة دولة مبنية على اسس مؤسساتية ومنهج ولائي للعراق نتحدث عن جيش وشرطة واجهزة اخرى ساندة نتحدث عن حشد شعبي وحشد عشائري وبيشمركة لكننا لانستطيع الحديث عن دولة موحدة وفاقدين لوحدة القرار .

ولانملك مهنية في الاداء ولانتجرد من الثياب الطائفية التي ارتداها البعض .

لايمكن ان نخرج من رضا المؤسسات الدينية ومراجعها بمختلف مشاربهم

لذا كيف لي ان افكر كمواطن عراقي بمستقبل وانا غير قادر على اصلاح النفوس وتوحيد الرؤى وتحديد الاهداف والسعي لتحقيقها والانتقال من مرحلة اصلاح الاحزاب الى مرحلة اصلاح الوطن على يد ابنائة .

سأبقى اتتبع كلام النحاتة كفاح مجيد واتساءل لماذا منحوتاتنا تتميز بالعيون المفتوحة.

لان الخوف قد تلبسنا ولاننا بأيدي لانعتقد انها امينة ولكوننا نرى ان مخاوف الفنانة كفاح من الخوف من المجهول اصبح هو المسيطر على نفوسنا وعقولنا بل اصبح جزء من انعكاس سايكولوجي في منحوتاتنا يُعَبر عن حجم الخوف والرعب من المستقبل المجهول استناداً لبؤس الاداء السياسي .