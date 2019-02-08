المستشفى‭: ‬جينات‭ ‬ترامب‭ ‬جيدة‭ ‬جداً‭ ‬

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

توجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬وولتر‭ ‬ريد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬واشنطن‭ ‬للخضوع‭ ‬لفحوصات‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬«جينات‭ ‬جيدة‭ ‬جدا»،‭ ‬بحسب‭ ‬طبيب‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭. ‬وترامب‭ ‬(72‭ ‬عاما)‭ ‬لا‭ ‬يتناول‭ ‬كحولا‭ ‬ولا‭ ‬يدخن‭ ‬بل‭ ‬يشرب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكوكا‭ ‬كولا‭ ‬لايت‭ ‬ويتناول‭ ‬وجبات‭ ‬سريعة‭ ‬بكثرة‭.‬

وقد‭ ‬وصف‭ ‬روني‭ ‬جاكسون‭ ‬طبيب‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ترامب‭ ‬بأنه‭ ‬رجل‭ ‬«في‭ ‬صحة‭ ‬ممتازة»‭ ‬لا‭ ‬يواجه‭ ‬أي‭ ‬اضطرابات‭ ‬معرفية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬فحص‭ ‬طبي‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬مهامه‭. ‬ولعل‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‭ ‬الادراكي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬ترامب‭ ‬وحده‭ ‬بين‭ ‬الرؤساء‭ ‬الامريكان‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الاخيرين‭ . ‬وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أكد‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬لترامب‭ ‬«جينات‭ ‬جيدة‭ ‬جدا»‭. ‬وأضاف‭ ‬«أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬مهامه‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيبقى‭ ‬كذلك‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬ولايته‭ ‬وحتى‭ ‬ولاية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أعيد‭ ‬انتخابه»‭. ‬ويكون‭ ‬ابتعد‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬المتحفظ‭ ‬والحذر‭ ‬الذي‭ ‬يعتمده‭ ‬عادة‭ ‬الأطباء‭ ‬العسكريين‭.‬

والنقطة‭ ‬السلبية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬ال45‭ ‬أن‭ ‬ينتبه‭ ‬لوزنه‭ ‬(108‭ ‬كلغ‭ ‬وطوله‭ ‬1,90‭ ‬سنتم)‭ ‬وأن‭ ‬يمارس‭ ‬تمارين‭ ‬رياضية‭.‬

وقال‭ ‬هوغان‭ ‬جيدلي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ل»سي‭ ‬أن‭ ‬أن»‭ ‬إن‭ ‬«الرئيس‭ ‬أقر‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يتبع‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بدقة»‭.‬

والرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬الخضوع‭ ‬لفحوص‭ ‬طبية‭ ‬ولا‭ ‬نشر‭ ‬نتائجها‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أصبح‭ ‬تقليدا‭. ‬وكانت‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬ترامب،‭ ‬أكبر‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأميركيين‭ ‬سنا،‭ ‬سيحذو‭ ‬حذو‭ ‬أسلافه‭. ‬وكان‭ ‬الجدل‭ ‬حادا‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬رونالد‭ ‬ريغن‭ ‬الثانية‭ ‬ابان‭ ‬الثمانينات‭ ‬حين‭ ‬تساءل‭ ‬مراقبون‭ ‬عن‭ ‬تدهور‭ ‬قدراته‭ ‬الفكرية‭.‬

‭ ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أعلن‭ ‬ريغن‭ ‬أنه‭ ‬مصاب‭ ‬بمرض‭ ‬الزهايمر‭.‬