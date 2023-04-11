المسبار‭ ‬الفضائي‭ ‬الأوربي‭ ‬ينطلق‭ ‬نحو‭ ‬المشتري

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُطلق‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخميس مسبارها‭ ‬الفضائي‭ “‬جوس‭” (‬Juice‭) ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬المشتري‭ ‬تستمر‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬بيئات‭ ‬مؤاتية‭ ‬للحياة‭ ‬متوافرة‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬العملاق‭ ‬التابع‭ ‬للنظام‭ ‬الشمسي،‭ ‬وعلى‭ ‬أقماره‭ ‬الجليدية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقلع‭ ‬صاروخ‭ “‬أريان‭ ‬5‭” ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬كورو‭ ‬في‭ ‬غويانا‭ ‬الفرنسية‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ (‬يحلّ‭ ‬مكانه‭ “‬أريان‭ ‬6‭”) ‬حاملاً‭ ‬المسبار‭ ‬الذي‭ ‬يتألف‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬الأحرف‭ ‬الأولى‭ ‬لعبارة‭ “‬مستكشف‭ ‬أقمار‭ ‬المشتري‭ ‬الجليدية‭” (‬Jupiter Icy Moons explorer‭).‬

وأوضحت‭ ‬مديرة‭ ‬المشروع‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ “‬أريان‭ ‬إسباس‭” ‬فيرونيك‭ ‬لوازيل‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬المسبار‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬وزنه‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أطنان‭ ‬وصممته‭ ‬شركة‭ “‬إيرباص‭” ‬بأدواته‭ ‬العلمية‭ ‬العشر،‭ ‬سيُدفع‭ ‬إلى‭ ‬علو‭ ‬1500‭ ‬كيلومتر‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭.‬

وتبدأ‭ ‬عندها‭ ‬رحلة‭ “‬جوس‭” ‬الذي‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬سنة‭ ‬2031‭ ‬إلى‭ ‬وجهته‭ ‬النهائية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬628‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض‭. ‬وستكون‭ ‬رحلة‭ ‬المسبار‭ ‬طويلة‭ ‬ومتعرجة‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬طاقة‭ ‬كافية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشتري‭ ‬عبر‭ ‬مسار‭ ‬مباشر‭.‬

وسيتمكن‭ “‬جوس‭” ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬رحلته‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬الجاذبية،‭ ‬معوّلاً‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬قوة‭ ‬جذب‭ ‬الكواكب‭ ‬الأخرى،‭ ‬بما‭ ‬يشبه‭ ‬تقنية‭ ‬المنجنيق‭. ‬فهو‭ ‬سيحلّق‭ ‬أولاً‭ ‬فوق‭ ‬القمر‭ ‬والأرض،‭ ‬ثم‭ ‬فوق‭ ‬كوكب‭ ‬الزهرة‭ ‬سنة‭ ‬2025،‭ ‬ثم‭ ‬فوق‭ ‬الأرض‭ ‬مجدداً‭ ‬سنة‭ ‬2029،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬نحو‭ ‬عملاق‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬وأقماره‭ ‬الجليدية‭ ‬التي‭ ‬اكتشفها‭ ‬غاليليو‭ ‬قبل‭ ‬400‭ ‬عام‭.‬

وستتفاوت‭ ‬الحرارة‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬المسبار‭ ‬موجوداً‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬رحلته،‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬250‭ ‬درجة‭ ‬فوق‭ ‬الصفر‭ ‬لدى‭ ‬مروره‭ ‬فوق‭ ‬كوكب‭ ‬الزهرة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬230‭ ‬درجة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬حول‭ ‬كوكب‭ ‬المشتري،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬شرحت‭ ‬كارول‭ ‬لاريغودري،‭ ‬رئيسة‭ ‬مشروع‭ “‬جوس‭” ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدراسات‭ ‬الفضاء‭. ‬مما‭ ‬استلزم‭ ‬تجهيزه‭ ‬بغطاء‭ ‬عازل‭ ‬متعدد‭ ‬الطبقة‭ ‬يكفل‭ ‬حفظ‭ ‬أدواته‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬ثابتة‭.‬

‭- “‬نظام‭ ‬شمسي‭ ‬مصغّر‭” -‬

ويتمثل‭ ‬التحدي‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ “‬جوس‭” ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطاقة،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬ضوء‭ ‬الشمس‭ ‬أضعف‭ ‬بخمس‭ ‬وعشرين‭ ‬مرة‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬جُهّز‭ ‬بألواح‭ ‬شمسية‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬85‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬حجم‭ ‬ملعب‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬توخياً‭ ‬لتخزين‭ “‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الفوتونات‭”.‬

ولدى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وجهته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اجتاز‭ ‬مسافة‭ ‬ملياري‭ ‬كيلومتر،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ “‬جوس‭” ‬مدار‭ ‬كوكب‭ ‬المشتري‭ ‬بواسطة‭ ‬عملية‭ ‬كبح‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭.‬

وسيستكشف‭ “‬جوس‭” ‬نظام‭ ‬المشتري،‭ ‬أي‭ ‬الكوكب‭ ‬العملاق‭ ‬نفسه‭ ‬وأقماره‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وهي‭ ‬البركاني‭ ‬آيو‭ ‬والأقمار‭ ‬الثلاثة‭ ‬المتجمدة‭ ‬المواكبة‭ ‬له‭ ‬أوروبا‭ ‬وغانيميد‭ ‬وكاليستو،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬مسبارات‭ ‬أخرى‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬مهدت‭ ‬الطريق‭ ‬لهذه‭ ‬المهمة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬غاليليو‭” ‬و‭”‬جونو‭”.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬لمشروع‭ “‬جوس‭” ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬أوليفييه‭ ‬ويتاس‭ ‬إنه‭ “‬نظام‭ ‬شمسي‭ ‬مصغّر‭ ‬ستتيح‭ ‬دراسته‭ ‬تعزيز‭ ‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬تشكُّل‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭” ‬الذي‭ ‬تتبع‭ ‬له‭ ‬الأرض‭.‬

وسيكون‭ ‬الطقس‭ ‬والمجالات‭ ‬المغناطيسية‭ ‬وترابط‭ ‬الأقمار‭ ‬بعضها‭ ‬ببعض‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬ستساعد‭ “‬جوس‭” ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وهي‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬بيئات‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن،‭ ‬أي‭ ‬مؤاتية‭ ‬لأشكال‭ ‬الحياة‭.‬

ويركّز‭ ‬المسبار‭ ‬على‭ ‬غانيميد،‭ ‬أكبر‭ ‬أقمار‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمسية،‭ ‬والوحيد‭ ‬أيضاً‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬مجالًا‭ ‬مغنطيسياً‭ ‬خاصاً‭ ‬به‭ ‬يحميه‭ ‬من‭ ‬الإشعاع‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ “‬جوس‭” ‬مدار‭ ‬غانيميد‭ ‬سنة‭ ‬2034،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬سابقة‭.‬‮ ‬

‭- ‬قشرة‭ ‬جليدية‭ -‬

والمعطيات‭ ‬المتوافرة‭ ‬عن‭ ‬غانيميد‭ ‬تجعله،‭ ‬كما‭ ‬أوروبا،‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأقمار‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬درس‭ ‬إمكان‭ ‬قابليتها‭ ‬للسكن‭. ‬وقال‭ ‬عالم‭ ‬الكواكب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدراسات‭ ‬الفضاء‭ “‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬سنجد‭ ‬حياة‭ ‬عليه،‭ ‬لكننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬وجودها‭ ‬عليه‭ ‬ممكناً‭”. ‬‮ ‬

فتحت‭ ‬القشرة‭ ‬الجليدية،‭ ‬يخبئ‭ ‬القمران‭ ‬محيطات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬السائلة‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬الشرط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لظهور‭ ‬أشكال‭ ‬الحياة‭.‬‮ ‬

ويُفترَض‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬زُوّدَت‭ ‬إياها‭ ‬المركبة‭ (‬كالكاميرا‭ ‬البصرية‭ ‬ومقياس‭ ‬الطيف‭ ‬التصويري‭ ‬‮ ‬والرادار‭ ‬ومقياس‭ ‬الارتفاع‭ ‬ومقياس‭ ‬المغنطيسية،‭ ‬وسواها‭) ‬تحديد‭ ‬مواصفات‭ ‬هذا‭ ‬المحيط‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤوي‭ ‬أشكالاً‭ ‬من‭ ‬الحياة‭. ‬وقال‭ ‬فرانسيس‭ ‬روكار‭ “‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬فكرة‭” ‬عن‭ ‬ايّ‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأشكال‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬وجوده‭ ‬ممكناً‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستقراء‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬القاسية،‭ ‬يعتقد‭ ‬‮ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬وجود‭ ‬كائنات‭ ‬حية‭ ‬دقيقة‭ ‬بدائية‭ ‬كالبكتيريا‭.‬

وستسكمَل‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬سيجمعها‭ “‬جوس‭” ‬بواسطة‭ ‬مسبار‭ “‬يوروبا‭ ‬كليبر‭” ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (“‬ناسا‭”) ‬والذي‭ ‬سيُرسل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬لدرس‭ ‬القمر‭ ‬أوروبا‭.‬

ويشكّل‭ “‬جوس‭” ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفته‭ ‬الإجمالية‭ ‬1‭,‬6‭ ‬مليار‭ ‬يورو،‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬أوروبية‭ ‬تدخل‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬بعد‭ ‬المريخ‭.‬

ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬المسبار‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬أزمة‭ ‬صواريخ‭ ‬فضائية‭ ‬تعانيها‭ ‬أوروبا،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬لديها‭ ‬تقريباً‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬رحلات‭ ‬مستقلة‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬صواريخ‭ “‬سويوز‭” ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬كورو،‭ ‬وتأخّر‭ “‬أريان‭ ‬6‭” ‬وفشل‭ ‬رحلة‭ “‬فيغا‭” ‬التجارية‭ ‬الأولى‭.‬