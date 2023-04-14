المسامح كريم – الاء حسين محمد

من صفات المؤمن السماح وهذه صفة مكتسبة من الخالق عزه وجل فهو الغفار والعفو الكريم فكيف للمؤمن والمسلم لايتحلى.بهذه الصفات العظيمة وخصوصا نحن في ضل شهر رمضان المبارك والكريم بكل شيء ومن اهما السماح للمؤمنين في الدين أخوة ومن مقومات هذه الأخوة التصالح والود ليس في السان فقط بل بنية القلب ورافئته لاخيك واختك في الإسلام اوالبيان ولكل شخص قريب أو بعيد الكثير من المشاكل الحياتية التي تصادف الإنسان في شتى تفاصيلها ولكل انسان حكاية ومواقف حزينة ومؤلمة قد تجعله يحمل الغض والبغض في قلبه حين ما يختلق لنا حدث كبير أو صغير في حياتنا فيتولد الحقد في قلوبنا وخصوصا مما تكون بين العوائل والاخوة والاخوات علىسبيلها اواحدها الميراث الشرعي والاختلاف في وجهات النظر والكثير والكثير منها مما يولد قطع صلة الرحم والود بينهم وكثير مما نسمع وتمر علينا في حياتنا العامة عندما نسأل الخصمين.عن شخص نعرفه يقول بالرد ثق انني لن اعرف اخباره ولن اسمع عنه أي شيء منذ أن حصل ذاك الموقف بيننا هنا تبدأ القطع بصلة الرحم وهذه القطيعة لا تأتي من فراغ الا مايحمل.الطرفين الحقد بينهما وهنا يدعون للشيطان فراغ كبير يوسوس ويملا قلوبهم حقد وبغض لبعضهم البعض الاتعلم أن صفات الرحمن هي السماح وانه ابصر بعبده الفقير وانه أقرب الينا من حبل الوريد من انا ومن انت لكي لا نتحلى بهذه الصفات الجوهرية ونستغل هذه النفحات الايمانية والرحمانية لتصفية قلوبنا من البغض ومرض الحقد ونتعض من مصائب الدنيا وابتلاءها ونطلب العفو من ربنا وان يحمينا من الاقدار الخفية التي لايعلم بها سواه فكلنا خطائين وخير الخطائين التوابون ونحن نمر بشهر فضيل من الله علينا من سنة لسنة لنصوم له ونكفر عن خطايانا وذنوبنا فهذة الايام المباركة والمسامحة لاتعوض بثمن فل نستغلها وان نتصالح مع ذاتنا وان نسامح بعضنا البعض وخصوصا نحن مقبلين على عيد الفطر وليالي القدر المباركة فلتكن صفاتنا التسامح وقلوبنا بيضاء مثل اللبن ولا تغيرنا مغريات الحياة الفانية فالكل يذهب ويفنى الا عملنا الصالح فاعلم.يا ابن ادم فهو رصيدك في الدنيا لينجيك.من عذاب الاخرة قلبك الأبيض مفتاح جنتك بنيتك البيضاء وعملك الطاهر تكسب رضا الرب وشفاعة نبينا محمد فكن انت لنفسك كالقيامة الصغرى وحاسبها كما تحاسب اي شي يهمك من أمور الدنيا واجعل لك ميزان الحسنات مبدأ لك واحرص على صلاتك وصومك وراجع حساباتك مما فعلت وكن حكم على ذاتك وهنا سوف تعرف اخطاءك.واخطاء غيرك وحينها وجه امرك ونيتك لله سبحانه تعالى وقل له اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا وسامح وسلم قلوبنا من الاذى وامسك لسانك من الزلة واعلم أن الله يراقبنا في كل لحظة وثانية وان نقاء ك الذي تحملة اليوم فهو رصيد مقعدك في الجنة غدا وتذكر يا أيها الانسان أن السماح من صفة الخالق والمسامح دوما كريم ومن خاصمك امس قم بمصالحتة اليوم واعلم ان لك الأجر العظيم ولاتتردد.في هذه النعمة وقل عفى الله عما سلف قد يكن من ينتظر منك هذه المبادرة ولكنه يتردد فكن انت السباق الأول لها وارفع من ميزان حسناتك وتذكر اننا كلنا جمعيا بالغد راحلون فلا نحمل في نعوشنا سوا وزرة وقلب ابيض وعمل صالح الذي به تنير قبورنا من ضلمة تنتظرنا ومن تسامح وتصالح فلا خوف علية من رضا الرحمن اللهم اجعل حسن خواتمنا حين نلقاك وضلنا تحت ضلك يوم لأضل الا ضلك .