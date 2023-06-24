المسار الرقمي يمنح أكاديمية الشرقية للإعلام الجائزة العراقية للإبداع

بغداد- ياسين ياس

يقدم مجلس المسار الرقمي العراقي، الجائزة العراقية للابداع الرقمي 2023 الى اكاديمية الشرقية للاعلام، ضمن وقائع المنتدى الوطني الثاني للتواصل الرقمي 2023 الذي يعقد بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات، بنادي الصيد العراقي، في شهر تموز المقبل، لدورها في اسناد جهود تسويق الوعي بالاستخدام الرقمي الرشيد، والأتمتة الحكومية، فيما تم الاعلان عن منح جريدة (الزمان) وقناة (الشرقية) المسلة العراقية للتحول الرقمي، الاسبوع الماضي.

وأطلق مجلس المسار الرقمي العراقي تسمية عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، مسؤول قطّاع تكنولوجيا المعلومات عبد العظيم محمد الصالح، ، على اعمال المنتدى الوطني للتواصل الرقمي2023 التي ستحتفي بمنح مائة وخمسين شخصية نخبوية في الإعلام والاتصالات والشبكات، (الوسام العراقي للتواصل الرقمي 2023).

وأعلن مجلس المسار الرقمي العراقي في بيان تلقته (الزمان ) امس عن المؤسسات والشخصيات العراقية الفائزة بجائزة المسلّة العراقية للتحوّل الرقمي 2023 والجائزة العراقية للابداع الرقمي 2023 في المنتدى الوطني الثاني للتواصل الرقمي، وقال رئيس المجلس صفد الشمري، ان (الدورة الحالية للمنتدى ستحمل اسم الاستاذ “عبد العظيم الصالح” عضو مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، مسؤول قطاع تكنولوجيا المعلومات، تقديراً لدوره الكبير في تحقيق اهداف الاستخدام الرشيد للانترنت في البلاد).

الشمري أشار إلى ان (الإعلان عن اسماء مائة وخمسين شخصية نخبوية ستمنح الوسام العراقي للتواصل الرقمي 2023سيكون بعد عطلة عيد الاضحى المبارك)، مبيناً بان (مجلس المسار الرقمي، سيمنح مسلّة التحوّل الرقمي، إلى كل من وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، لتوظيفهما الوسائط الرقمية الاجتماعي بشكل فاعل للتواصل مع الجمهور.ووزيرة الاتصالات، هيام الياسري، والأمين العام لمجلس الوزراء، نعيم الغزي، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات، الدكتور علي المؤيد، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، بسام سالم حسين، ووكيل وزارة الثقافة، الدكتور نوفل ابو رغيف، ووكيل وزارة التربية، الدكتور فلاح القيسي، ومدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية، أشرف الدهان، والفريق رشيد فليح، مدير مركز العلميات المعلوماتية في قيادة العمليات المشتركة، وقناة العراقية الفضائية، وجريدة الصباح، لما قدموه من جهود في مجال دعم التحوّل الرقمي، فيما تم الإعلان الاسبوع الماضي عن منح جريدة (الزمان) وقناة (الشرقية( مسلّة التحوّل الرقمي).

واعلن رئيس المجلس عن المؤسسات التي ستمنح الجائزة العراقية للابداع الرقمي 2023 وهي نقابة الصحفيين العراقيين، والاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، ونقابة الفنانين العراقيين، ومعهد التطوير النيابي في مجلس النواب العراقي، ودائرة التنظيم الاعلامي بهيئة الاعلام والاتصالات، ومكتب يونسكو العراق، والجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات، ورابطة المصارف الخاصة في العراق، ونادي الصيد العراقي، ضمن محور الاسهام في تسويق الوعي الرقمي على الصعيد العام، فيما ستكون فئة توظيف القطاع الخاص للوسائط الرقمية لشركة مجموعة مخابز باب الأغا، ومجموعة الاسوار التجارية، وشركة التوفير للتدريب والتسويق الالكتروني.وفي مجال الاتمتة الحكومية، ستقدم جائزة الابداع الرقمي العراقي إلى جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجامعة المستقبل الاهلية، وجامعة جيهان في أربيل، والمصرف العقاري العراقي، ودائرة مراقبة الصيرفة، ومديرية تربية الكرخ الثانية، ومديرية تربية الكرخ الاولى، ومجموعة المدارس الملكية.

فيما كان محور البحث العلمي في الشؤون الرقمية، لكلية الإعلام بجامعة بغداد، وكلية المنصور الجامعة، وفي محور الإعلام والوصول إلى الجمهور بالوسائط الرقمية، ستمنح الجائزة إلى كل من: مكتب الإعلام والاتصالات الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزارء، ومديرية الاعلام في وزارة الداخلية، وقسم الاعلام بوزارة التربية، وقسم الاعلام بوزارة الهجرة والمهجرين، وقسم الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقسم الاعلام في العتبة الحسينية المقدسة، وأكاديمية الشرقية للإعلام، ومركز التعليم المستمر بجامعة النهرين، ومعهد التدريب الإعلامي في شبكة الإعلام العراقي، وملتقى المستقبل الحواري الاعلامي بجامعة المستقبل، ومركز الوارث للتنمية والدراسات الاستراتيجية، ومجلة للقوارير، ومركز الاتحاد للتدريب الاعلامي، ومركز عشتار للإعلام، ومركز فضاء العراق).