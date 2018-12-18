المسارات والتحوّلات الديمقراطية في العراق (1) – طالب قاسم الشمري

الانتقال من حالة او مرحلة او مكان معين الى مرحلة جديدة او مكان اخر، تعني التحول بمفهوم عام، والحديث عن التحولات او المسارات الديمقراطية يعني الانتقال او التخلص من نظام سياسي سابق الى نظام سياسي لاحق جديد مبني على منطلقات وقواعد واسس ديموقراطية، ومن الممكن حدوث خلل اثناء هذه التحولات الديمقراطية التي تصنع او تنتج لنا نظام جديد ربما يكون خليط او هجين من النظام السياسي السابق والجديد.

الانتقالات والتحولات من نظام غير دمقراطي الى نظام دمقراطي مستقر يشوبها ويتخللها (بعض الاحيان) انحدارات او توجهات نحو الفوضى لان تلك التحولات بحاجة ماسة الى بناء اسس وقواعد ومنطلقات ونظم عمل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة وصولا لتحقيق نظام مستقر وهكذا تحولات لابد من مرورها بمجموعة من المراحل تبدء بزوال الانظمة الدكتاتورية السلطوية وصولا الى نظام يسعى لترسيخ مفاهيم اكثر حرية وديمقراطية بأساليب جديدة، وهذا يعني التغير في خارطة قوة النظام السياسي القديم وما نتج عنه التغيير لتحقيق توازن بين النظام السياسي الجديد( والذي يتمثل في الدولة والمؤسسات الديمقراطية الجديدة كمنظمات المجتمع المدني).

وللتحولات الديمقراطية اساليب وطرق عديدة يحدث من خلالها التغيير، منها تعرض القيادات الدكتاتورية السلطوية للضغوطات الجماهيرية الشعبية تدفعها بالضرورة الى اجراء عمليات الاصلاح والتغير لاحتواء مثل هذه الازمات والمطالب الشعبية وصولا لتحقيق التوازن بين النظام او السلطة والمطالب الشعبية، وربما تحدث التغيرات أو التحولات الديمقراطية بتغيير الانظمة والسلطات الدكتاتورية عن طريق الاحتلال وسلطاته، وهذا ما حدث لنا في العراق.

وهناك عوامل اخرى تدفع الى التحولات الديمقراطية منها انهيار الانظمة الدكتاتورية السلطوية بسبب موت الحكام المستبدين او سقوطهم او عزلهم عن طريق الانقلابات العسكرية، ربما يحدث التغيير عبر الانفتاح السياسي لتحقيق المطالب الجماهيرية عندما تشعر القيادات والحكام بالمخاطر الكبيرة على بقائها في السلطة والتي يكلفها الكثير، او اكثر من عدم الرضوخ لرغبات الجماهير ومطالبهم المشروعة عندها ترضخ مبادرة الى تحقيق شيء من التحولات باتجاه الديموقراطية ويحدث مثل هذا التغيير بشكل خاص عندما تحدث الصراعات والخلافات والانقسامات بين القادة والسياسيين الذين يتقاسمون السلطة .. وتقريبا مثل هذا حدث في العراق ايضا في الدورة البرلمانية الرابعة اثناء انتخابات او تسمية قادة الرئاسات الثلاث، وفي الحقيقة لا يمكن القول بأن هناك دمقراطيات مستقرة وراسخة بالمطلق.. حتى في الديمقراطيات الغربية المستقرة، وهنا نتحدث عن نسب تتفاوت وتختلف في طبيعتها ومديات تأثيرها بين دولة واخرى وعلى هذا الاساس تكون عمليات التطوير الديمقراطي مستمرة وبدون توقف لتكون اقرب الى الواقع التطبيقي في الميادين العملية من اجل التحسن النوعي في النهج الديمقراطي وحماية نتاجاته، ومثل هذا يحدث ويشمل الدول الرائدة للديمقراطية الاصيلة لان قوة الديمقراطية وحمايتها وتعزيزها يعتمد على رصانة ومهنية المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وآليات عملها ومديات نجاحها في حماية الديمقراطية وتجذير وترسيخ منهجها وعملها لتؤدي وظائفها بكفاءة.. ولابد هنا من التأكيد على حكم القانون و قوة الدولة وهيبتها، فضلا عن استجابة الحكومة المنتخبة لمطالب الناس وكفالة وحماية الحقوق السياسية والحريات المدنية للجميع والعمل على احترام الطبقات الوسطى والحد من الفقر والتفاوت الطبقي والاجتماعي بين المواطنين.

و على الرغم من التفاوت التطبيقي العملي للديمقراطية بين الدول وكما اسلفنا، لو نلاحظ عدد الدول الحرة (من بين 194 دولة) نلمس، وحسب الدراسات والاحصائيات، ان تلك الدول جزئيا تشمل 60 دولة ، وغيرالحرة47 دولة، يعني بالمجموع ان 55% من دول العالم تقع ضمن فئة الدول غير الحرة والحرة جزئيا، اضف لذلك أن النظم السياسية الهجينة التي تقوم على التكيف وبشكل مستمر مع بيئتها السياسية والاجتماعية، والحقيقة ان مثل هكذا ديمقراطيات هجينة غير ناضجة وغير اصيلة يمكن تسميتها بالديمقراطيات المشوهة، كما ان الانظمة الاقصائية الخاضعة للسيطرة والتسلط بالإمكان تسميتها بالديمقراطيات شبة التسلطية بأحجامها ومساحاتها ومختلف نظمها، ويظهر من ذلك ان عملية استمرار النظم الديمقراطية وترسيخ حكمها بالشكل الذي يضمن استمراريتها واستقرارها وترسيخاها( واقصد ان الديمقراطية هي عمل معقد يستغرق الكثير من الوقت والتضحيات والعمل الدؤوب الناجح) لان مجرد التحول اي الانتقال من حكم غير ديمقراطي لا يعني الانتقال بالضرورة الى النظام الديمقراطي الحقيقي المستقر والناجح كما اسلفنا، لان نجاح ذلك يعتمد على الكثير من العوامل والمستلزمات والشروط والعديد من المتطلبات التي يجب توفرها بشكل ناضج وصحيح، علما ان اسلوب عمليات الانتقال الى الديمقراطية، والتي مر ذكرها، لها تأثيراتها الكبيرة على نوعية النظام المنتج اي النظام الديمقراطي الجديد وقدرته على الاستمرار وضبط الايقاعات الاجتماعية والسياسية وتحقيق السلم الاهلي .. والعراق النموذج بعد خمسة عشر سنة التي مر بها وما رافقها من كوارث وافات واقتتال مذهبي طائفي عنصري، اصبح على حافة الحرب الاهلية، واليوم تبتلعه آفة الفساد.

وعلى الرغم من ذلك ليست هذه الخمسة عشر عام هي المشكلة فقط، انما المشكلة وجود العراق في بؤرة الازمات الشرق اوسطية التي تحاول اسقاط هيبته، او بالأحرى اسقطته من هيبته كوطن تاريخي جر الى ساحة الصراعات المدمرة ، وهي احداث عبثت واثرت وفعلت فعلها في العراق ودمرت مساراته الديمقراطية ودفعت بها الى التراجع والانحسار والاندثار والابقاء على شكلية الانتخابات التي يشوبها البهتان، وبروز الدكتاتورية والتسلط والسلطات التي تنشر لنا الفساد بكل انواعه.. وكل هذه الاحداث اساس ضعف وتراجع العملية الديمقراطية، يضاف لها عدم القدرة على استعادة القرار السياسي الوطني وصناعة برلمان وحكومة ومؤسسات ترتقي بمسؤولياتها الى الاحداث الصعبة ومعالجتها ضمن المراحل الديمقراطية الحقيقية لان الدولة فقدت هيبتها من خلال خرق الانظمة والقوانين والتجاوز عليها واصبح ليس بمقدورها حماية الديمقراطية، في نفس الوقت بعد ان تنوعت الصراعات والجدالات السياسية بأقنعة طائفية مذهبية عرقية، والواقع ان الجدل الحقيقي في العراق وانعكاساته واهتزازاته ومردوداته المدمرة هو جدل سياسي عميق مفروض اقليميا ودوليا، لكنه يظهر للعيان جدل بين الطوائف والمذاهب والاعراق، فضلا عن كونه جدلا سياسي ينطلق من المصالح الشديدة الخصوصية في الداخل الوطني ومصالح دول الجوار الاقليمي والدول الكبرى المؤثرة والفاعلة في القرار السياسي العالمي وهذه عوامل واسباب تدمير الديمقراطية وترجعها وتحرق مراحلها، يقابله جدل العراقيين الذين يبحثون عن دولتهم المدنية الحديثة الديمقراطية الجديدة.. الدولة التي لم تظهر و ما زال مشروعها الوطني غائبا، على الرغم ما يدور من جدل سياسي حقيقي بامتياز، وبعباءة واقنعة طائفية مذهبية عنصرية وهذا التعبير للعراقيين بجدلهم السياسي هذا بسبب قياداتهم الغير كفؤة او بسبب مرجعيات هذه القيادات التي يعبر القادة والسياسيين عن وجهات نظرها ومنطلقاتها العقائدية او المذهبية او القومية التي ينتمون لها ويؤمنون بها بالإضافة الى الخلفيات السياسية للمواطنين، واليوم اصبح هناك شيء من الاحاديث التي يراد بها العودة الى الديمقراطية بعد ظهور شيء من ملامحها بسبب الضغوطات والاحتجاجات الشعبية ومطالب الناس ورغباتهم ورص الاحداث وظهور العنف والقوة في هذه التظاهرات والاحتجاجات والمطالبات الشعبية وما حصل في محافظة البصرة اكبر دليل على ذلك بعد ظهور فرص كبيرة للعراقيين ليتحاوروا ويتصالحوا بشكل اكثر ديمقراطية وانفتاح مستغلين القواسم المشتركة التي تجمعهم والانطلاق لتأسيس مشروع دولتهم الديمقراطية التي ضحى العراقيون وما زالوا من اجل تحقيقها من خلال الاساليب الاصيلة والصادقة الحقيقية.

بعد خمسة عشر عام من التغيير لم يتمكن العراقيون من بناء دولتهم الديمقراطية، بل لم يتمكنوا من ترميم الانهيارات والتصدعات التي اصابت دولتهم ومزقت مجتمعهم ودمرت الاقتصاد، بعد ان عمت الفوضى وقضت لهم على الحلم الديمقراطي الذي كانوا ينشدون الحصول عليها لكنهم لم يتمكنوا حتى من حمايتها، واليوم اصبحنا امام ضرورة المباشرة بالإصلاحات السياسية والقانونية عبر الديمقراطية، اي من خلال الحريات المنظمة وصولا لبناء الدولة المدنية، وهذا يجعل من الاهتمام بمكان في صناعة المناخات السياسية والبيئية، والمقصود بها الظروف التي تسمح لنا من تنفيذ المشاريع الوطنية الديمقراطية بعد تعبئة المواطنين ثقافيا ونفسيا وانسانيا ووطنيا كي يشعروا بشكل حقيقي بانهم ابناء وطن واحد وامة واحدة، هي الامة العراقية ، وكل هذا يعني ضرورة ظهور وتبلور الهوية الوطنية الواحدة بعيدا عن الصراعات المذهبية والطائفية العنصرية لتبقى الهوية الوطنية الجامع الحقيقي الصادق والامين والجامع المشترك للعراقيين جميعا وهذا لن يتم الا من خلال تجسيد الديمقراطية التي تحقق العدل والانصاف وتكافئ الفرص للجميع ولن يتحقق ذلك الشئ الا بالديمقراطية التي يحميها الدستور.

الدستور

اصبحنا في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها العراق بحاجة الى بناء دستور جديد، او ادخال الاصلاحات الحقيقية الجوهرية عليه كون الدستور اساس الحياة الحرة الكريمة والديمقراطية الرصينة الاصيلة التي تحقق العدل والمساوات في المجتمع وعلينا اليوم اخراج دستورنا من العقد المذهبية والطائفية والعنصرية لتمكن بعدها من اعادة بناء الدولة والمجتمع لان تعديل الدستور والتمسك به يعني احترام الانظمة والقوانين التي تخدم نتائج الديمقراطية وتحترمها وتتمسك بها لان عدم التمسك بالدستور واحترام الديمقراطية اساس خلق ونشر وتعميم الفوضى والفساد والتوتر السياسي والاجتماعي وخلق التوتر السياسي منطلق واساس خلق جميع انواع الفوضى والتوترات والمشاكل والخلافات المرفوضة لان الحياة السياسية الديمقراطية اساس ومنطلق وقاعدة رصينة لبناء الاقتصاد والمجتمع والثقافة والفنون والآداب وتحقيق الرفاهية والسلام والامن المجتمعي وفي ضل هذه الاوضاع والظروف الصعبة كتب الدستور حاملا في طياته العديد من الالغام اخذت تتفجر بعد فترة من كتابته والمصادقة عليه بعد ان جاء ملغم ببنود وفقرات تتقاطع مع بعضها وتقطع السلطة السياسية الى اقاليم ومجالس محافظات وصلاحيات وثروات بحيث تعددت المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي تتوزع بين الاقاليم ومجالس المحافظات والمركز، وتحول العراق من خلالها الى مقاطعات وولايات وبهذا تحول العراق الى دولة مركبة ومعقدة، فيما هو في حقيقته وواقع حاله كان دولة مؤسسات مبسطة غير معقدة منذ تأسيسه .

دولة المؤسسات

مهما كان الحديث عن الديمقراطية ودورها واهميتها ومشروعها وضرورة كل ذلك في بناء الحياة الحرة الكريمة لا يتحقق اذا لم تكن هناك دولة مؤسسات حقيقية على ارض الوطن لانه ليس من المعقول ان تكون هناك حريات منظمة والمقصود بها الديمقراطية، ما لم تكن هناك دولة مؤسسات مبنية على اسس وقواعد الدولة المدنية الحديثة، وكيف يمكننا الحديث عن الديمقراطية وملامح دولة المؤسسات المدنية وعلى مدى خمسة عشر عام غير واضحة وكل عدم الوضوح هذا بسبب الفساد والملف الامني وعدم احترام هيبة الدولة وخرق الانظمة والقوانين، ولهذه الاسباب اصبحت الديمقراطية غير محمية بسبب الثغرات والمطبات والعثرات الدستورية التي ركنت على الرفوف العالية منذ اكثر من عقد من الزمن بدون تعديلات، لهذه الاسباب اصبحت الديمقراطية كسيحة مشلولة ناقصة متجاوز عليها غير محمية تحتضر سريريا والدستور يقول ان العراق وطن حر مستقل يعيش فيه جميع المواطنين متساون في الحقوق والواجبات.

العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية والامم المتحدة نعم، العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية والامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومع الاسف نتساءل.. اين كل هذه الحقوق من حياة العراقيين وواقعهم ونظامهم السياسي ودولتهم المحتلة التي اسقطت بعد حل مؤسساتها الوطنية والامنية، والتجاوز عليها من قبل المحتل وخرقه لحقوق العراقيين وسيادتهم بطرق واساليب متعددة، فيما الكل يتحدث عن الديمقراطية بمن فيهم دولة الاحتلال التي ما زالت تمسك بشرايين العراق وتتدخل في شؤونه الوطنية الداخلية والسيادية دون ان نجد مكان حقيقي لمفهوم الدولة التي يدور الحديث عنها في الدستور الذي يشير الى ان العراق دولة ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، فيما تجد ان كل هذا غير موجود بدليل ان الطائفية السياسية تعبث في البلد محاولة تمزيق البلد وبالفعل فأن مشاريع التقسيم قائمة على قدم وساق على طاولة الكبار والمتآمرين.

المسارات والتحولات الديموقراطية في العراق2

الانتقالات والتحولات من نظام غير دمقراطي الى نظام دمقراطي مستقر يشوبها ويتخللها (بعض الاحيان) انحدارات او توجهات نحو الفوضى لان تلك التحولات بحاجة ماسة الى بناء اسس وقواعد ومنطلقات ونظم عمل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة وصولا لتحقيق نظام مستقر

حكم الدولة في الدستور

اعتقد ان مشكلة العراقيين وحماية الديمقراطية تكمن في عثرات وثغرات الدستور، وهو اساس المنطلق الديمقراطي والحياة الديمقراطية، فمنذ اجتياح العراق من قبل الأميركان ولدت مسارات وصيغ عمل سياسية جديدة تقوم على تقسيم الادوار على العراقيين من خلال الطوائف والمذاهب والاعراق في حكم الدولة بخلق سلطة مركزية وحكومة ضعيفة بجانب سلطات غير رسمية وغير ديمقراطية وغير منظمة ودستورية، هي سلطات المذاهب والطوائف والاعراق ،ومن هنا يجب اصلاح الدستور لتعمل الديمقراطية وتفعل فعلها في بناء مؤسسات الدولة على اسس وثوابت تخلق وتحمي الهوية الوطنية باعتبار العراقيين كلهم على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم واعراقهم متساوون في الحقوق والواجبات وبدون تميز بعيدا عن الهيمنة الطائفية والمذهبية والعنصرية والكل يخضع للديمقراطية ونتائجها والكل يعمل ويتمسك بالدستور، الذي يمثل العقد الاجتماعي الاهم الذي ينظم حياة العراقيين ويحمي نظامهم وغايات وطموحات وارادة الاكثرية من الشعب والتمسك برأي هذه الاكثرية او الاغلبية يقابله احترام رأي الاقلية.

خرق الدستور

الحقيقة في العراق اليوم سلطة بثلاث رؤوس موزعة كالتالي، رئيس البرلمان سني، رئيس الوزراء شيعي، رئيس الجمهورية كردي، وهذه الرؤوس فيها شيء غير دستوري واخر يتقاطع مع الديموقراطية ، وهناك من يقول ان هذه السلطة ام (ثلاثة رؤوس ) هي من اجل حل مشاكلنا الداخلية ، فيما العكس هو الصحيح والعمل بهذا هو خرق للديمقراطية والاكل بجرفها والعمل على اضعافها وادخال الخارج على خط الداخل الوطني للتدخل بقراراتنا الوطنية السيادية والعبث بالحياة الاجتماعية للعراقيين وتدمير سلمهم الاهلي، وهذا معروف بدون الدخول في شرح الحروب الطائفية المذهبية الأهلية ابان الاعوام 2005 الى نهاية 2008? وكل هذه التقسيمات والاجراءات وهكذا تمثيل للسلطات فيها يزيد من مشاكلها.

انسداد المساحات الفكرية

المشكلة في العراق اليوم وكما تقدم، هي الصراع والتنافس غير الديمقراطي على السلطة وتداولها بشكل اريحي ما يؤدي الى انحسار وتراجع الديمقراطية، كون النظام السياسي في العراق وضع الاولوية للمنافع والحقوق الطائفية وهي اوضاع تنعكس على واقع العراقيين وحياتهم اليومية وبكل تفاصيلها الاجتماعية والاقتصادية والامنية، والمقصود هنا ان تنعكس على حياتهم العامة بالمطلق يعني على حقوق الافراد والمواطنين ،ومن هنا يظهر حرمان الافراد الذين لا يؤمنون بالطائفية والمذهبية والعنصرية وجميع هذه الامراض التي تتقاطع مع الثوابت والاسس الديمقراطية ومنطلقات بناء الدولة المدنية ولذلك تنحسر وتحاصر وتحدد نشاطات مثل هؤلاء المواطنين ويحرمون من حقوقهم وتحد نشاطاتهم وطبيعة تفكيرهم ومثل هذه التقسيمات تعمل على افق ضيق وتحجم من مساحات الديمقراطية وفاعليتها ودورها ما يجعل هناك انسدادات في المساحات الفكرية التي تتقاطع مع الكثير من الرغبات والارادات للطبقة الوسطى من العراقيين، هذه الطبقة الاساسية والمهمة التي اخذت بالتراجع والذوبان والتي اختفت واضيفت للطبقات الفقيرة بعد ان ساحت وتبخرت وبضمورها وتراجعها انحسرت منطلقات الآداب والثقافة والفنون وتراجع دور المنتديات المجتمعية المهنية بالتطور والابداع بسبب تراجع الديمقراطية، وكل هذه عوامل واسباب تتطلب العمل على تغيير الدستور او اجراء اصلاحات كبيرة لما له من دور في تحقيق انسيابية العملية الديمقراطية وحمايتها وتعزيز دورها والمقصود بذلك حماية الحريات العامة من اسقاطات الخنادق الشيعية والسنية والكردية والمسيحية وجميع الاقليات الاخرى، التي تؤثر على بناء وبلورة الهوية الوطنية من خلال الدستور، كون الدستور حامي الجميع من خلال الديمقراطية التي تعمل على تطوير حياة العراقيين.

عقد اجتماعي جديد

تعالت الاصوات للمطالبة بإصلاح الدستور الذي ما زلت العديد من بنوده مبهمة وبحاجة الى تفصيل وتفسير وتعديلات منطلقاتها القواعد والاسس والثوابت الوطنية التي تعزز دور الديمقراطية في حماية القيم الانسانية الجامعة في المجتمع العراقي التعددي المدني وبالشكل الذي يعيد بناء الدولة المدنية التي تحمي الحريات وتحقق العدل والمساواة وكرامة الانسان العراقي ومن خلال دراسات وحوارات مهنية مفتوحة وعلى مستويات متقدمة لتحقيق بناء الهوية الوطنية الجامعة للحفاظ على الديمقراطية التي اصبحت ضحية انظمة وقوانين ودستور فيه ثغرات كثيرة وكبيرة.

الديمقراطية التوافقية خرق دستوري

تبنى وتتعزز الديمقراطية بإرادة الناخبين الذين لهم الكلمة الفصل من خلال سياقات العمل الديمقراطي الني اقرها واعتمدها الدستور العراقي معتبرا الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهذا يؤكد ويعني ان لا وجود للديمقراطية التوافقية التي تخترق الدستور وتربك وتصدع العيش المشترك والسلم الاهلي للعراقيين الذين باتوا يرفضون الخنوع والقهر والاجبار، فالعراقيين لم يعرفوا على مدى تاريخهم عنصريين متقوقعين، بل هم اصحاب ثقافة وفنون وابداع وانفتاح على العالم والشعوب والمجتمعات كافة، وهم اصحاب فكر وليسوا اصحاب نظرة قاصرة، بل يعرفون ما يريدون، لكن ظروفهم القاسية التي يمرون بها اليوم يريد البعض( وبتخطيط وضمن برامج) ان تصبح هذه الظروف غول اكبر منهم ليبتلعهم .. غول من الفساد والتكفير والتطرف.

دوائر المصالح الخاصة

يراد للعراقيين ان يوضعوا بالكامل في دوائر اصحاب المصالح والأهداف الخاصة البعيدة كل البعد عن المشاريع الوطنية التي ترسخ وتبني قواعد واسس الدولة المدنية الديمقراطية والحقيقة ان مشكلة العراقيين اليوم ليست في التجاوزات على الديمقراطية وخرقها وعدم حمايتها، بل المشكلة فيضعف المجتمع وتفككه والتأثير في العمل الجمعي المبني على التناغم والتفاعل بين افراده، اي بين افراد المجتمع العراقي الواحد، كما خطط له الاعداء والمنحرفين عن الخط الوطني الذين نشروا وزرعوا فيه الخصومات والتناحرات الطائفية المذهبية والعنصرية لتمرير مصالحهم، ومخططاتهم الخارجية والدولية والاقليمية المشبوهة، حتى ارادوا به الدخول في اتون حرب اهلية طائفية مذهبية عنصرية كبيرة لتخريب الداخل الوطني كما ذكرنا الان، والخروج عن العمل الجمعي والمشترك الذي يؤدي بالنتيجة الى الفوضى وبالتالي الخروج عن مفهوم الدولة وإلغاء التنوع في المجتمع العراقي الذي يشكل مصدر لقوته والخروج على هذا التنوع يؤدي الى إلغاء الحريات وهذا يعني الغاء الديمقراطية في اتخاذ المواقف الوطنية الجمعية.

التنوع والديمقراطية

على الرغم من ان الديمقراطية هي تقبل الرأي والراي الاخر، ولابد من شيء من الاختلاف، بشرط ان لا يؤدي الى الاختلاف والتصعيد والمواقف الصعبة والخطيرة، والمقصود بالاختلافات ليس في الاهداف الستراتيجية والثوابت الوطنية، بل المقصود بالطرق والوسائل التي تؤدي في النتيجة الى نفس الاهداف الوطنية والديمقراطية، بمعنى آخر يعني الاختلاف في الطرق والوسائل التي تؤدي الى ذات الاهداف الوطنية والاجتماعية التي تحقق تلك المقاصد وبناء الدولة وتعزيز اسس وقواعد منطلقات الديمقراطية وحمايتها وكل هذه الخلافات في النتيجة تصب في المصالح الوطنية العليا وعلى الرغم من الخلافات لكنها بعض الاحيان تؤدي الى الابداع والابتكار الجمعي المتجانس بالشكل الذي يبني ويعالج المشاكل والتصدعات واصلاح الكثير من الملفات لان التنوع في وجهات النظر والاساليب والوسائل لتحقيق الاهداف الوطنية تعتبر مفتاح مركزي للانفتاح وخلق وجهات نظر جديدة وايجاد حلول ناجحة لمعالجة التخبطات الحاصلة في العملية السياسية الديمقراطية من خلال القادة والسياسيين اصحاب العقول الناضجة والمتفتحة والارادة الوطنية الصادقة وامثال هؤلاء القادة والسياسيين يكونون حتما من اصحاب الخبرة والتجربة والكفاءة المهنية وتراكماتها التي تصنع الديمقراطية وتعززها وتبنيها وتحميها.

ثقافة الاختلاف

تراجع الديمقراطية وانحسار دورها في العملية السياسية وعدم حمايتها يعود الى خلافات القادة والسياسيين والمقصود بهذه الخلافات هي الصراعات على سلطات الدولة ومنها نشاهد ان الديمقراطية في العراق مثقوبة بسببها، والحقيقة هناك فرق كبير بين الخلاف والاختلاف لان الخلاف يعني النزاع والصراع والعداء والخصومة، وهذا يتضح بجلاء في صراع السياسيين على السلطة ويمثل الخلاف مشكلة كبيرة في مصادرة نتائج الديمقراطية والتجاوز على رغبات وامال وتطلعات ورغبات الناس والحقيقة ان ثقافة الخلاف هذه مشكلة تبدا من العائلة وتنتشر في المجتمع اعتبارا من دكتاتورية الاب في العائلة الى دكتاتورية الحاكم بعد ان طالت ثقافة الخلاف الحركات السياسية ورجال السياسة والقيادات والانظمة حتى اصبح كلام الزعماء السياسيين دستورا لا يسمح او لا يجرء احد على مناقشته و ابداء الراي فيه، ولهذه الاسباب اصبح الكثير من القادة والسياسيين والحكام عوامل فرقه وخصومات وتخندقات بدل أن يكونوا عوامل للتوحد وتعزيز الثقافة الديمقراطية في احترام الراي والراي الاخر، بل قاموا بنشر ثقافة الخلاف التي تتقاطع مع اسس وثوابت وقواعد اللعبة الديمقراطية والحريات المنظمة عكس الاختلاف الذي يشكل حالة طبيعية في المجتمع وهي موجودة بين الناس وبشكل يومي لان التعبير عن الراي حق مشروع وحالة ديمقراطية تصونها وتكفلها الدساتير والقوانين والشرائع، والاختلاف في السياسة والفكر حالة صحية اكثر الاحيان لأنَّها تشكل الراي والرأي الاخر، لكن ما نشهده من تردي في المستويات السياسية هو بسبب الخلافات التي لا تتقبل أو تحترم الرأي والرأي الاخر لأنَّ المختلفات تنتج حالات من التجديد والتقدم والابداع في ظل الديمقراطية الحقيقية لان تجاوز التسلط والدكتاتورية تحدث من خلال تعددية الآراء، ولابدَّ من الايمان بثقافة الاختلاف وهي حالات مشرقة ومهارات مكتسبة في المجتمعات والبلدان المتحضرة التي تؤمن بالرأي وينتج تلاقح الأفكار الإبداع والإثراء الوطني والانساني وبناء المجتمعات والاسهام في تقدمها وتعزيز كيانها.

التحولات الديمقراطية

واجهت عمليات التحول الديمقراطية في العراق تحديات كبيرة اسهمت في حرق مراحل التحولات الديمقراطية وهي حلقات ومسارات مهمة تسبب في النزاعات والصراعات والحروب الطائفية وتحديات كبيرة.

لقد واجهة التحولات الديمقراطية عقد مركبة من المشاكل الداخلية والخارجية، بالإضافة الى خروج العراقيين من نظام شمولي دكتاتوري صارم كانوا بأمس الحاجة الى قدرة استيعاب المناخات والاجواء والثقافة الديمقراطية ليكون بمقدورهم الانسجام والاندماج معها ومع مفاهيمها الجديدة عليهم بعد اكثر من ثلاث عقود من الحكم الدكتاتوري عاش فيه العراقيين حياة رعب وعدم ثقة البعض بالبعض الاخر، وكل هذه الظروف والعوامل جعلت العراقيين يجدون من الصعوبة في التعايش والتعامل مع الديمقراطية، ولهذه الاسباب تم القفز على المراحل التي كان من الضروري ان تمر بها الديمقراطية وتمر عبرها من اجل الوصول الى اهداف متقدمة، وهذا الهروب الى الامام احرق مراحل الديمقراطية ما جعلنا بعيدين على الخبرة والتجربة لان عدم المرور بهذه المراحل يجعلنا نصطدم بالأعراف والتقاليد الدينية والعشائرية وهي مفاهيم كبيرة وقفت بوجه الديمقراطية سواء كانت بشكل مقصود او غير مقصود، والمعنى من ذلك لم تخرج الديمقراطية من رحم وبيئة طبيعية ،وكان من المفروض ان تقدم التجربة الجديدة على العراق ضمن مناهج وبرامج وضمن سلسلة من الحلقات ومراحل وجرعات منظمة ،ولهذه الاسباب لم تبنى الديمقراطية في العراق بشكل سليم وصحيح بسبب اضطراب المناخات والبيئة المشوهة التي ولدت فيها ولذلك جاء حرق المراحل عامل وسبب آخر في انحسار الديمقراطية والتجاوز عليها وعدم حمايتها في العراق بل اتخذت الكثير من الجهات من الديمقراطية غطاء لعمليات الفوضى العارمة ، وهنا لابد من التعريج على دور الاحتلال الامريكي الذي اراد التعبير عن احتلاله بانه جاء من اجل حرية العراقيين واراد ان يغطي على تدميره للبنى التحتية الوطنية واسقاط الدولة وتدمير مؤسساتها بالغطاء الديمقراطي الذي سرعان ما تمزق ووضع العراقيين في بؤر الفوضى الامريكية الخلاقة وبهذه الممارسات اخرقت مراحل الديمقراطية في العراق وشوهت صورة وحقيقة هذا المفهوم.

كذلك فإن الاحزاب التي حكمت العراق بعد سقوط النظام، قفزت على الدستور، بل وتقاطعت معه بسبب منطلقاتها السياسية والفكرية والمذهبية والطائفية والعنصرية، وكل هذه الافكار والممارسات هي مخالفة للديمقراطية وتتقاطع مع قواعدها ومنطلقاتها وثوابتها لان عدم احترام الراي والراي الاخر او الغاء الاخر مشكلة كبيرة بحد ذاتها تنسف روح الديمقراطية لان حماية تلك المفاهيم والعمل بها بحاجة الى دستور وقوانين تنظم العمل بالديمقراطية ومن العوامل المهمة لحماية الديمقراطية وجود الاحزاب السياسية الرصينة ذات التاريخ والخبرة السياسية والقيادية والمشكلة ان الاحزاب التي حكمت العراق هي من شاركت في تأجيج الشارع وادخال العراقيين في صراعات وتخندقات خطيرة بعد ان انحرفت الديمقراطية عن مساراتها الحقيقية بسبب حرق مراحلها وانحراف مساراتها .