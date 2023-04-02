مساع حكومية لإنشاء صندوق يموّل صيانة الطرق والجسور

المرور يباشر بالعقد الإلكتروني ويدعم مشاريع حل الإزدحامات

بغداد – إبتهال العربي

اكدت مديرية المرور العامة، ان المباشرة بالعقد المروري الإلكتروني سيكون خلال الايام المقبلة. وذكر بيان امس ان (مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، وجّه اصحاب المكاتب المخولة قانوناً في تنظيم العقود المرورية الالكترونية بحسب مدتها التي لاتتجاوز ثلاثة ايام،)، مبيناً ان (التوجيهات اشارت الى فتح حساب أو تحديد ترخيص إلكتروني لمكاتب العقود الإلكتروني وارشفة المعلومات الخاصة بأصحاب العقود المرورية والتعهد بعدم تجديد الترخيص للمكاتب بشرط إستكمال الاجراءات المطلوبة كافة، والمصادقة على العقد الإلكتروني من قِبل مكاتب تنظيم العقود، فضلاً عن المصادقة على العقد بحضور البائع والمشتري)، واضاف انه (في حال تجاوز العقد مدة 30 يوماً يتم ترحيل الغرامة للمخول وفق العقد المبرم ودفع الغرامة). من جانب اخر، وقعّت مديرية المرور العامة، عقداً لإنشاء خطوط إنتاجية جديدة بخصوص اللوحات المرورية في بغداد.

لوحات مرورية

وقال مدير المرور العامة، طارق اسماعيل الربيعي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الزيارة الى المانيا تضمنت الاطلاع على المعمل الخاص باللوحات المرورية)، مبيناً ان (المرور بصدد إنشاء مبنى في ملعب الشعب لعمل هذه الخطوط الإنتاجية، سيبدأ العمل عليها خلال الايام المقبلة، وطباعة اللوحات خلال اربعة اشهر)، ولفت الى ان (اللوحات ستؤَمن من شركة اوج الالمانية المتعاقدة مع العراق منذ عام 1968) واضاف الربيعي ان (المرور لديها تعاوناً اخر مع التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي لتوفير اللوحات الى المواطنين خلال الايام المقبلة)، مؤكداً ان (العراق يمتلك ثلاثة خطوط إنتاجية في بغداد، لطبع اللوحات وارسالها الى المحافظات)، واشار الى ان (وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وجّه بالمباشرة في مشروع الاتمتة خلال الايام المقبلة لرصد المخالفات ومحاسبة المخالفين). ووضعت مديرية المرور خطة لتنظيم حركة السير تزامناً مع انطلاق المشاريع لمعالجة الاختناقات في بغداد، داعية الشركات الى تنفيذ المشاريع ليلاً. وذكر المتحدث بأسم المديرية زياد القيسي، في تصريح امس ان (المديرية وضعت خطة مرورية متكاملة انسجاماً مع انطلاق مشاريع وزارة الإعمار والإسكان وامانة بغداد للحد من الزخم المروري)، مشيراً الى (ضرورة تنفيذ الاعمال في الليل لدعم حركة انسيابية مرور السيارات نهاراً). على صعيد متصل، تحرّكت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، لإنشاء صندوق خاص لصيانة الطرق والجسور، فيما تستعد لإعداد قائمة بشركات المقاولة الرصينة ليكون لها الاولوية في تنفيذ المشاريع الوزارية المُقبلة. وذكر الوزير بنكين ريكاني، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة بحثت مع هيئة الرأي الخروج بقرارات مهمة تسهم في إنجاز المشاريع بعد رفع الموازنة الى البرلمان تمهيداً لإقرارها)، مشدداً على (تسيير المشاريع الخاصة بالطرق والجسور دون تلكؤ، فضلاً عن إعداد قائمة لشركات المقاولة الرصينة لغرض دعمها عبر منحها الاولوية في تنفيذ المشاريع الوزارية المُقبلة).