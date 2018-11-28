أسباب فنية وراء عدم تشغيل الإشارات الضوئية

المرور: وصول دفعة لوحات إلى بغداد والمراجعة قريباً

بغداد – قصي منذر

أعلنت مديرية المرور العامة الأربعاء عن وصول دفعة من اللوحات المرورية الى موقعين في محافظة بغداد.ونقل بيان عن النقيب في اعلام المديرية فادي الخزعلي قوله امس ان (دفعة من اللوحات المرورية وصلت الى موقعي تسجيل المشروع الوطني بغداد 1 وبغداد 2 وسيتم تسلمها اليوم الخميس)، مشيرا الى ان (مدير المرور امر بالمباشرة بطباعة اللوحات فورا، وسيتم الاعلان عن موعد المراجعة قريبا جدا).وبحسب الخزعلي فإن (تاخير اللوحات هو خارج إرادة المديرية).

من جهة اخرى، أكدت المديرية الشروع الفعلي بعملية فتح الطرق في المنطقة الخضراء وأزالة قسم من الكتل الكونكريتية فيها.وقال العميد عمار وليد في تصريح امس ان (الأحاديث كثرت بشأن فتح الطرق في المنطقة الخضراء واسباب تأجيل افتتاحها، وأوكد ان رفع الحواجز والكتل الكونكريتية بشرى خير لقرب فتح الطريق).

وأضاف ان (الاستحضارات بدأت من المخرج من نفق الزيتون الذي يعود على الجندي المجهول وقد تم إكتمال رفع هذه الكتل والمخرج المقبل من نفق الزيتون في ساحة النسور الى الجندي المجهول على طريق القادسية تم أيضا رفع الكتل)، مشيرًا الى (اجراء استحضارات في تقاطع دمشق الذهاب والإياب واسفل الجسر المعلق.

واكد ان (هذا الطريق لو فتح فسيكون بمثابة فتح شريان حيوي في بغداد سيربط الكرادة بجانب الكرخ وسيخفف من الزخم المروري كثيرا). وبشان الإشارات المرورية أوضح وليد ان (الإشارة المرورية في كل دول العالم تعمل بتوقيتات، اما في المناطق التي فيها زخم فتتغير عبر وحدة السيطرة)، مبيناً ان(الاشارة الضوئية وجدت لتنظيم المرور، لكن الاسبقية لإشارة رجل المرور وذلك من اجل لتنظيم حركة السير بحسب الزخم على الرغم من وجود الإشارة الضوئية).وافاد بـ(وجود 84 إشارة تعمل في الكرخ والرصافة، جزء منها عاطل بسبب عدم توفير كارتات لها) مشيرا الى ان(هناك مقترحات آنية لتخفيف الزحامات المرورية قدمت لرئيس الوزراء وتمت الموافقة عليها لكن لم تنفذ حتى الان).من جانبها قالت مدير قسم المرور في امانة بغداد ان (الإشارات الضوئية تعمل في بغداد فقط في حال توفرت الكهرباء الوطنية).

وأشارت الى (حصول اتفاق خلال اجتماع عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور وزير الكهرباء على استثناء الاشارات الضوئية من القطع المبرمج، وتم اصدار قرار بذلك لكن وزارة الكهرباء لم تعط أي استثناء بسبب الخصخصة). ولفتت الى انه( تم الاتفاق حالياً على العودة للمصادر القديمة لربط أجهزة الإشارة المرورية).