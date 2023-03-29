المرور: قطع جزئي لمجسّر تقاطع اللقاء بإتجاه الغزالية

بغداد – فائز جواد

قطعت مديرية المرور العامة، مجسر تقاطع اللقاء باتجاه سريع الغزالية في بغداد لمدة سبعة ايام .وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذاً لتوجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، وبالتنسيق مع أمانة بغداد دائرة الطرق والجسور ومتابعة قسم شؤون السير في المديرية ، تم العمل على إصلاح مفصل مجسر اللقاء من تقاطع اللقاء باتجاه سريع الغزالية)، واضاف انه (سيكون هناك قطع جزئي للمجسر لمدة 7 أيام، والطريق سيكون باتجاه سريع الغزالية سالك لحركة سير ومرور المركبات سايد واحد). ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالدقة والإسراع في تنفيذ مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ترأس، اجتماعاً لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي، شهد استعراض المشاريع المنفذة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ونسب الإنجاز فيها وسبل توفير التخصيصات المالية لها، والمقترحات الخاصة بمعالجة العقبات التي تواجه العمل)، واكد السوداني (ضرورة إنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية)، مشيرا الى (اهمية أن يبادر فريق العمل إلى حلّ مشاكل المواطنين دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء)، مؤكدا (اهمية اعتماد الآلية في اختيار المناطق التي تُقدم لها الخدمات، التي تعتمد على مقدار المحرومية والنسب السكانية وجاهزية المنطقة).