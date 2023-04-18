الداخلية تبرم مذكرات تفاهم مع السعودية ودول المنطقة لمكافحة الجرائم

المرور: خطة عيد الفطر مؤلّفة من 3 محاور

بغداد – ابتهال العربي

انتهت مديرية المرور العامة من وضع خطتها المرورية الخاصة بعيد الفطر وقال بيان امس ان (هذه الخطة مكونة من 3 محاور) مؤكدة (وجود تنسيق مشترك مع الجهات المسؤولة لتفعيل الإشارات المرورية في العاصمة بغداد).

وقال المتحدث باسم المرور العامة، العميد زياد القيسي، إنه (بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبإشراف مباشر من مدير المرور العامة اللواء الحقوقي محمد محمود التميمي، وضعت المديرية خطة متكاملة لعيد الفطر المبارك).

وأضاف، أن (الخطة تتكون من 3 محاور، الأول تعزيز الدوريات بالدارجات النارية والأشخاص من المديريات العاملة في مجال تسجيل المركبات ومنح إجازات السوق، وزجهم في حركة السير المرورية وتنظيمها). وأشار إلى، أن (المحور الثاني من خطة عيد الفطر، هو التحويل في مسار السير في حال حصول زخم مروري في بعض المناطق، أما المحور الأخير هو تعزيز الدوريات بالقرب من الأماكن الترفيهية وإمكان التبضع و(الكوفيهات) والمطاعم وغيرها).

وأوضح، أن (المديرية عززت هذه الدوريات بأشخاص مختصين لأستقبال لشكاوى وآراء المواطنين، كما وخصصت خطوط ساخنة لذلك).وأكد، أن (هنالك تعاوناً مع محافظة بغداد وأمانة بغداد و الطرق الجسور حول الالتزام بتشغيل الإشارات الضوئية، التي بدأت المديرية تعمل على ذلك، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء).

على صعيد آخر أعلنت وزارة الداخلية، عن القبض على جماعات تتاجر بالمخدرات لها ارتباطات بعدة بلدان، فيما أشارت إلى توقيع مذكرات تفاهم مع السعودية ودول المنطقة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

جرائم دولية

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح امس ان (هناك جرائم تعد جرائم دولية عابرة للحدود كجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات، إذ تأتي المخدرات من بلد إلى آخر)، لافتاً إلى أن (أكثر البلدان التي تأتي منها المخدرات هي أفغانستان، وايضاً من خلال الجمهورية الإسلامية في إيران، أما المؤثرات العقلية (الحبوب) تأتي عن طريق لبنان وسوريا، وهكذا تأتي وتمر بطبيعتها عابرة للحدود).

وأضاف أن (هذه الجرائم كانت في السابق تحتاج إلى اتصال بدول المنطقة والتباحث وعمل اتفاقيات مشتركة ومذكرات تفاهم مشتركة، وهذا ما قامت به وزارة الداخلية في الفترة الماضية، حيث ابرمت مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية وكذلك جميع دول المنطقة). وتابع أن (هذه الجهود والتعاون في مجال مكافحة المخدرات أثمرت عن إلقاء القبض على جماعات لها ارتباطات في عدة بلدان)، مشيراً إلى أن (هذه البلدان لا نعني فيها القضية تتعلق بسياسات وحكومات، وإنما هي مجموعات تسهل الأمور بين الدول لتمرير هذه البضائع والكميات من المخدرات).