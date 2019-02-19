المرور العامة تمدّد أعمار مركبات الأجرة

بغداد – الزمان

أصدرت مديرية المرور العامة تعليمات جديدة بشأن رفع اعمار مركبات الإجرة. وذكرت المديرية في بيان امس انه (نظرا للتحسينات البرمجية التي أجريت على منظومة المشروع الوطني لتسجيل المركبات وإجازات السياقة استنادا الى التعليمات رقم 2 لسنة 2018 والتي عدلت التعليمات رقم 1 لسنة 2009 تقرر تعديل أعمار مركبات الأجرة والصالون والاستيشن من تسعة ركاب فما دون لتكون 20 سنة). وأضاف البيان كما (تم تعديل أعمار مركبات الأجرة سعة عشرة ركاب فأكثر لتكون 30 سنة).

الى ذلك ارتفعت ضرائب إستيراد السيارات بعد توحيد التعرفة الكمركية في العراق بنسبة 15 بالمئة. وقال سيروان حسين مسؤول الاعلام والعلاقات في معبر حاج عمران الدولي بين العراق وتركيا في تصريح صحفي، انه (وبعد توحيد التعرفة الكمركية طرأت تغيرات بنسبة 30 بالمئة حول استحصال الضرائب على البضائع والسلع). واشار حسين الى انه (ليس هناك تغييرات كبيرة على استحصال الضرائب، الا انها شملت بعض البضائع). وبحسب المعلومات الواردة من كمارك معبر حاج عمران، فان استحصال الضرائب على السيارات المرتفعة الثمن مثل لاندكروزر والمرسيدس ارتفعت بنسبة 15 بالمئة)، فيما قال ماجد جلال عضو الغرفة التجارية والصناعية في أربيل في تصريح امس ان (توحيد التعرفة الكمركية في العراق لن يكون له تأثير مباشر على حركة السوق ومستوى الإستيراد والتصدير في الاقليم). واشار جلال الى انه (حتى لو كان هناك تاثير في المستقبل، فانه لن يكون كبيراً يؤدي الى ارتفاع او انخفاض سعر البضائع والسلع وسيتوضح ذلك في المستقبل).