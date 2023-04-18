المباشرة بفتح طريق مطار بغداد أمام المسافرين

المركز والإقليم يحدّدان عطلة العيد بدءاً من غد

بغداد – فائز جواد

اربيل – فريد حسن

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،بأن تكون عطلة عيد الفطر ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل. وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (السوداني وجه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ،بتعطيل الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية ابتداء من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل بمناسبة عيد الفطر). فيما حدّدت حكومة إقليم كردستان، عطلة العيد ابتداء من يوم غد.وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس أن (عطلة العيد في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة، تبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس ، وتنتهي يوم الاثنين المقبل). فيما توقع مركز الفلك الدولي في ابو ظبي ، أن يكون اول ايام عيد الفطر السبت المقبل.وقال المركز في بيان إن (تنبؤاتها تستند إلى معلومات فلكية، وإن الموعد الدقيق للعيد لن يتم تأكيده إلا من قبل الجهات المعنية بناء على رؤية الهلال الجديد)، واضافت ان (رؤية الهلال يوم غد الخميس غير ممكن باستخدام تلسكوب في معظم دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا تبدأ من ليبيا، لكن اكتشافه يظل صعباً ويتطلب تلسكوبا دقيقاً، ومراقبة احترافية وظروف جوية استثنائية)، وتوقعت الهيئة أن (يكون عيد الفطر يوم السبت المقبل). من جهة اخرى ،باشرت الجهات المختصة ،بفتح طريق مطار بغداد امام المسافرين بعد استكمال اعمال اللجنة المكلفة ورفع توصياتها الى الحكومة. وقال مصدر ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،وجه بفتح طريق المطار أمام حركة المسافرين قريباً بعد اكتمال أعمال اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع ورفع توصياتها). وبدأت السلطات بتطبيق سلسلة من الإجراءات لتسهيل وصول المسافرين إلى المطار من خلال توسيع الطريق الرئيس المؤدي وإزالة عدد من الحواجز الأمنية والسماح للمركبات التي تقل المسافرين بالوصول إلى قاعات المغادرة مباشرة. بدورها ،كشفت وزارة النقل ،عن إجراء تغييرات ادارية في مناصب المديرين العامين داخل الوزارة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تعمل على تغيير وتدوير بعض المديرين العامين، بما يتوافق مع المصلحة العامة، لتنشيط العمل في تشكيلاتها ، وضمان تحقيق نسب انجاز متقدمة في المشاريع الخدمية والستراتيجية، بما ينسجم مع مصلحة العراق وشعبه)، واضاف ان (السوداني وافق على انهاء تكليف احمد جاسم نعيم من مهام مدير عام الهيئة البحرية العراقية العليا، وتكليف مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود عبد العظيم كريم غافل بمهام مدير الهيئة)، واضاف انه (تقرر إنهاء تكليف كريم كاظم حسين من ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية ، ليكون مديرا عاما للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، وتكليف مناف عبد المنعم عاجل بمنصب مدير عام للخطوط الجوية).