جي بي مورغان يقدّم دعمه المصرفي للعراق

المركزي يعد بتخفيض سعر الدولار خلال أيام

بغداد – ابتهال العربي

كشف البنك المركزي عن انخفاض سعر الدولار خلال الايام المقبلة، كاشفاً عن رد المتلاعبين وإعداد خطط لرفع الاحتياطي المالي والذهب وإعادة هيكلة المصارف الحكومية. وقال المحافظ علي العلاق، في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس انه (تم إطلاق عدد من التعليمات الخاصة بالتمويل بالعملات الأجنبية الى الخارج مع انطلاق المنصة الإلكترونية، لتلبية طلبات جميع حاجات القطاعات الاقتصادية وحاجات المواطنين الخاصة بالسفر والعلاج والدراسة)، مبيناً انها (اسهمت في تنظيم عملية التجارة عن طريق دخول مختلف القطاعات الى القنوات الرسمية في التحويل، والتخفيف من تقلبات أسعار الصرف التي وصلت في بداية انطلاق المنصة بالسوق الى نحو من 160 الف دينار لكل دولار)، واشار الى (التحسن الكبير في عمل منصة تمويل التجارة ومنصة الدفع النقدي).

بطاقات مضاربة

مضيفاً ان (العمليات تسير بشكل مناسب عبر المنصات الإلكترونية دون اتخاذ اجراءات اضافية)، وبشأن بطاقات الفيزا والماستركارد واوضح العلاق ان (الهدف من وضع سقوف للسحب النقدي من بطاقات الدفع هو لتجنب إساءة استخدام هذه البطاقات والمضاربة بالعملة وحماية القطاع المالي من تهديد كبير يدفع بالمزيد من تهريب العملة)، لافتاً الى ان (صرار بعض التجار شراء الدولار من السوق الموازية رغم تسهيلات البنك، يشكّل عامل عدم استقرار في سعر الصرف كما يعرض اصحاب تلك المعاملات للمساءلة القانونية، حاثاً اياهم على إنشاء شركات صغيرة للدخول إلى النافذة والحصول على الدولار بالسعر الرسمي)، مؤكداً ان (إجراءات البنك في مراقبة قرار التعامل بالدينار بدلاً من الدولار من قِبل الشركات الاستثمارية وبيع الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، تتم عبر التنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية ومكتب رئيس مجلس اللجنة العليا لدعم الدينار وجهات إنفاذ القانون، الى جانب التسهيلات المُقدمة من هذه المجمعات)، واردف بالقول ان (خطط تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة مستمر لكنه بطيء، بسبب ارتباطه بجهات اخرى متعلقة بديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة المالية، وكذلك ضعف القدرات البشرية المتوفرة لدى المصارف الحكومية)، منوهاً الى (مواصلة البنك الدعم لهذه المصارف من اجل تحسين جودة البيانات منها إجراء تقييم جودة الأصول لمصرفي الرافدين والرشيد، وفق التعاقد مع شركة تدقيق دولية وتحمل البنك تكلفة التعاقد مع الشركة)، وذكر العلاق انه (يجري العمل على تحديث التعليمات المُنظمة للعمل المصرفي بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتطبيق المعايير الدولية، في مشاريع اهمها دليل العمل الرقابي وضوابط كفاية رأس المال والحوكمة وتحديث القوائم المالية وتطوير الادوات الرقابية)، وبشأن الدفع المسبق اشار الى (نصبها في عدد من المواقع، استناداً إلى قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعام الجاري، وفق التعليمات الصادرة في وقت سابق)، وفيما يتعلق بالذهب، قال العلاق ان (البنك يضع زيادة حيازاته من الذهب على درجة عالية من الأهمية، ومع نهاية هذا العام فإن هذه البنك يهدف إلى رفع حيازاته بما لا يقل عمّا يعادل 500 مليون دولار أمريكي). مؤكداً (محاسبة المتلاعبين في سعر صرف الدولار). وبحث البنك مع مصرف جي بي مورغان الأمريكي، دعم تمويل التجارة الخارجية. وذكر بيان امس ان (العلاق، بحث مع نائب رئيس المصرف دانيال زيليكو في بغداد، دعم المصرف لعدد من المصارف العراقية في عمليات تمويل التجارة الخارجية بعملة الدولار.

مكتب تمثيلي

داعياً المصرف لفتح مكتب تمثيلي في العراق لدعم القطاع المصرفي وتعزيز إدارة الاستثمارات والتدريب)، من جانبه ابدى زيليكو (قدرة واستعداد المصرف على دعم المصارف وتحقيق التعاون المشترك في مجالات عديدة). واعلن المركزي في وقت سابق عن التوجه لبناء استراتيجية وطنية للإقراض تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مؤكداً ان مصرف ريادة سيكون قاعدة لإنطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، الى جانب إجمالي مبادرات وصلت لأكثر من 12 مليار دولار.

واوضح العلاق خلال كلمة له في مؤتمر أقامته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تابعته (الزمان) ان (البنك يسعى لدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل عبر السياسة النقدية غير التقليدية وبناء شراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بشأن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج).

منوهاً الى (وصول مبادرات المركزي الخاصة بالمشاريع المختلفة والقروض بلغ 12 مليار دولار شكلّت نسبة القطاع الخاص منها 30 بالمئة).