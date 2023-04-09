المركزي يشترط آلية بيع وشراء للعقارات

بغداد – ابتهال العربي

وضع البنك المركزي ، الية جديدة لبيع وشراء العقارات مشروطة بايداع ثمن المبيع لدى المصارف لا تمام عملية نقل الملكية في دوائر التسجيل العقاري. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع نائب محافظ البنك فيصل الهيمص ،موجهة الى المصارف المجازة جاء فيها انه (لغرض الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب الخاصة بقطاع العقارات التي تعبر من المتطلبات الدولية المفروضة على العراق الإلتزام بها، كونها تعكس الأثر الإيجابي على تقويمه، توجب التنسيق بينكم وبين دوائر التسجيل العقاري بشأن عمليات بيع وشراء العقارات، وذلك من خلال حضور البائع والمشتري أو المشتري ، لغرض إيداع المبلغ المتفق عليه لدى مؤسساتكم عند تجاوز الحد المسموح في ضوابط العناية الواجبة الخاصة بدوائر التسجيل العقاري)، واضافت ان (المبلغ يودع لدى مؤسساتكم من خلال فتح حسابات أو أي طرق أخرى ترونها اكثر مرونه ، بعد إتخاذ إجراءات العناية الواجبة من قبلكم ، فضلا عن استيفاء العمولة المحددة من قبل الجهة الرقابية لهذا الغرض، أو دونها حسب السياسة المتبعة لديكم، التي بدورها ستزيد من تصنيف تقويم المصارف من قبل الجهة الرقابية في حال إتخاذ نسب رمزية، إستناداً إلى ماجاء بكتابنا المتضمن جودة الخدمات المصرفية)، واشارت الى (اهمية إصدار كتاب من قبل المصارف إلى دائرة التسجيل العقاري المعنية بالعملية، بإيداع المبلغ ويتضمن الموضوع هو إيداع مبلغ ونصه إيداع مبلغ العقار المرقم بالعدد كذا وفق السند رقم كذا العائد إلى البائع ، والمشتري ، بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة إستناداً إلى ما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وضوابط العناية الواجبة المعنية بدوائر التسجيل العقاري)، وشددت الوثيقة على المصارف ان (يتم إعلامهم من قبل التسجيل العقاري بإتمام عملية فتح البيان، ليتم تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان من آلية للتسديد ،وأن كان للبائع والمشتري حسابات مصرفية، بالإمكان التسديد عبر نظام ار تي جي اس 7? كما يتم اتباع آلية الباركود للحد من عمليات التزوير).