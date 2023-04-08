المركزي يؤكّد صحة عملة ورقية فئة 50 ألف دينار

بغداد – الزمان

اكد البنك المركزي العراقي صحة عملته الورقية من فئة 50 ألف دينار المتداولة حالياً . وقال بيان تلقته (الزمان) أمس، ان (البنوك الاجنبية دأبت على وضع السنة الميلادية فقط على عملاتها، إلا ان البنوك الاسلامية ومنها العراق تقرن السنة الهجرية بالميلادية، آخذة في الاعتبار سريان عدد شهورها خلال مدة السنة الميلادية)، واضاف البيان في سياق تعليقه على صورة عملة ورقية عملة ورقية فئة 50 الف دينار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تحمل السنة الهجرية 1445 ظناً منها وقوع البنك العراقي في الخطأ، ان (وسم هذه السنة على العملة المذكورة محسوب بدقة على اساس ان السنة 1444 ستنتهي في تموز المقبل ، وان السنة التي تليها ستكمل بقية العام الجاري). وشدد البيان على (صحة هذا الاجراء وصواب تداوله على العملة) الموزعة ضمن رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري والمنتشرة في الأسواق حالياً ، والتي ستستمر بالتداول في المستقبل. واضاف البيان (إذ أن البنوك المركزية تضع تاريخ السنة الميلادية على الورقة النقدية في سنة إصدارها، وبعضها، وخصوصا البنوك في الدول الإسلامية ومنها العراق، تضع التاريخ الهجري والميلادي). واشار الى ان (الجمهور لاحظ أن الورقة النقدية التي أصدرت من فئة 50 ألف دينار عام 2023 تحمل التاريخين 1445 هجري و2023 ميلادي. وعلق البعض ان السنة 1445 هجرية لم تبدأ، وان السنة الهجرية التي بدأت بها السنة الميلادية الحالية هي سنة 1444 هجرية. وإذ أن السنة الهجرية 1445 ستبدأ منتصف شهر تموز 2023 ما يعني أن السنة الميلادية الحالية ستنتهي في ظل السنة الهجرية 1445 وعادة ما يضع البنك المركزي التاريخ الهجري في السنة الهجرية التي تنتهي بها السنة الميلادية).

مشيرين إلى أن الأمر لم يكن خطأ أو سوء تقدير وإنما كان مقصودا بالنظر لعدم تزامن السنتين الميلادية والهجرية الا في سنوات متباعدة.