سميسم لـ (الزمان): إدارة العملة تجاه الطلب المتزايد وراء إنخفاض الصرف

المركزي يؤجّل إستيفاء قروض الموظفين والمتقاعدون يطالبون بقرار مماثل

بغداد – قصي منذر

طالب متقاعدون ، الحكومة بالايعاز الى وزارة المالية بصرف رواتب الشهر المقبل قبل عيد الفطر واصدار قرار مماثل لتأجيل استيفاء القروض من الموظفين خلال نيسان الجاري. وقالوا لـ (الزمان) امس انه (على الحكومة المساواة بين جميع شرائح المجتمع ، ونطالب باصدار قرار مماثل لتأجيل استفياء القروض من الموظفين خلال الشهر الجاري ، وكذلك الايعاز الى المالية بصرف رواتب التقاعدين قبل حلول عيد الفطر ،للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تغطية تكاليف عوائلهم خلال المناسبة التي تتطلب توفير الحاجات الاساسية)، مطالبين الحكومة بـ (منحهم عيدية مجزية تدخل الفرحة والبهجة على عوائلهم).وقرر ?البنك المركزي ، تأجيل استقطاع قسط قروض الموظفين. وقال البنك في بيان (الزمان) امس انه (?وجّه المصارف المجازة، تأجيل استقطاع قروض الموظفين لشهر نيسان بمناسبة عيد الفطر)، واشار الى ان (ذلك بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني). فيما باشرت هيئة التقاعد ،بصرف الدفعة الأولى من الفروقات لشريحة المتقاعدين من ضحايا الإرهاب. على صعيد متصل، شهدت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد ، تراجع غير مسبوق بسعر صرف العملة بعد اسابيع من حزمة الاجراءات التي فرضها المركزي لمنع تهريب الدولار الى الخارج . وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لـ (الزمان) امس ان (انخفاض الدولار مؤشر بوجود سيطرة لدى السياسة النقدية في العراق متمثل بالمركزي على ادارة كمية المعروض من الدولار تجاه الطلب المتزايد ، وبالتالي فإن ذلك سيسهم في سد الطلب ويؤدي الى انخفاض سعر صرف العملة في السوق الموازي)، واضافت ان (الجهات الامنية نجحت في السيطرة على محاولات تهريب الدولار عبر المنافذ غير القانونية ،مما ساعد على تعزيز كمية المعروض من العملة وسد حاجة السوق المتعطش للدولار والحفاظ على مستويات التوازن عند هذا السعر 1440 دينار مقابل الدولار الواحد). من جانبه ، رأى الباحث في الشؤون الاقتصاديةعلي دعدوش انه (برغم انخفاض مبيعات النقد في نافذة بيع العملة خلال الاسبوع الماضي التي لم تتعدى 38 مليون دولار في المتوسط العام لخمسة ايام بيع فعلية ،الا اننا نلاحظ انخفاض سعر صرف في السوق الموازي وبلوغها نحو 145 دينار دولار وربما تنخفض اكثر، وهذا يخالف نظرية العرض كون سلعة الدولار هي سلعة تخضع للعرض والطلب ،فكلما قل المعروض ارتفع السعر)، وعزا الاسباب الى (توقف شبه تام لتجارة ايران الداخلية نتيجة اعياد النوروز ونهاية السنة الشمسية التي انتهت قبل ايام ،يعني لا يوجد بيع ولا شراء ولا تحويلات تسلم باليد ،فضلا عن عدم استقرار الاسعار للسلع والبضائع في الاسواق التجارية الايرانية وهذا انعكس على عمليات الاستيراد من قبل التجار العراقيين )،

واضاف (اننا نترقب ماذا سيحدث من نتائج ايجابية مع الجانب السعودي ،وربما يكون هناك تبادل تجاري وهذا ينجم عنه تحسن لسعر صرف العملة الايرانية وتنعكس على ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية ، حيث من السهل ان ترجع الاسعار في السوق الموازي مرة اخرى الى الارتفاع عندما تعود التجارة بين البلدين بصورة طبيعية خلال الايام المقبلة).