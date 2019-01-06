دعوات لإعادة الأراضي المغتصبة في كركوك إلى صحابها

التخطيط: المساحة المزروعة بالحنطة عام 2018 بلغت 3154 دونماً – بغداد – الزمان

كشف الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط عن المساحة المزروعة بمحصول الحنطة وقال انها (بلغت3154 دونماً لسنة2018 ).

وقال في احصائية إن (المساحة المزروعة بمحصــــــــــول الحنطة بلغت 3154 دونماً لسنة 2018 مشيرة الى ان “متوسط الغلة لإجمالي المساحة المزروعة للمحصول بلغ 690.5 كيلوغراماً لكل دونم). وأضاف أن (الإنتاج لمحصول الحنطة بلغت مليــــــونين و 178 الف طن لسنة 2018). واشارت الى ان (المساحة المزروعة بمحصول الشعير لعام 2018 بلغت 601 دونم)، مبينة ان (متوسط الغلة لإجمالي المساحة المزروعة بمحصول الـــــــــــشعير بلغت 317.1 كيلوغراماً للدونم الواحد). وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من حليب الأطفال و600 ألف طن من زيت الطعام.

اعادة اراض

ودعت الجبهة التركمانية العراقية إلى إعادة ما وصفته بـ (الأراضي المغتصبة) في محافظة كركوك لأصحابها، وعدت وجود إرادة سياسية في بغداد تقف دون حل مشكلة الأراضي والنزاعات الملكية في المحافظة. وجاء في بيان امس أن (جمعية المستقبل للمهندسين الزراعيين التركمان عقدت في كركوك ندوة موسعة حول مستقبل الاراضي الزراعية ومشكلة النزاعات الملكية في محافظة كركوك، بحضور رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي ونائبه حسن توران ونواب عن جبهة تركمان كركوك وأعضاء الكتلة التركمانية في مجلس كركوك والشيخ حبيب سمين مدير الوقف الشيعي في كركوك وعددا من مدراء الوحدات الإدارية والنواحي والقانونيين واصحاب الاراضي المغتصبة وشخصيات اجتماعية). وأشار إلى أن (رئيس الجبهة أرشد الصالحي تحدث في كلمة له حول موضوع الاراضي والنزاعات الملكية ودور الانظمة المتعاقبة في تهميش المكون التركماني والاستيلاء على اراضيهم). وأضاف أن (النائب السابق عن كركوك حسن توران ألقى كلمة تطرق فيها إلى مراحل استيلاء على الأراضي آبان حكم النظام البائد وكيفية اغتصاب حقوق اصحاب تلك الاراضي، وشدد على أن موضوع الأراضي في كركوك يشكل هويتها). وتابع أن (توران تحدث أيضاً، عن “محاولات النواب التركمان لحل مشكلة الاراضي والنزاعات الملكية بعد 2003 وشدد على أن هناك إرادة سياسية في بغداد تقف دون حل هذه المشكلة، وأكد على ضرورة التأكيد على المطالبة بحقوق ابناء الاراضي المغتصبة حقوقها)، مبيناً أن توران (نوه إلى مشكلة غياب أكثر من 250 ألف دونم من اراضي خصبة عن الخطة الزراعية للموسم الحالي).

منظومات ري

ونفذ قسم الإرشاد والتدريب الزراعي في مديرية زراعة المثنى ندوة إرشادية بعنوان أهمية استخدام منظومات الري في الزراعة الحديثة وزيادة الإنتاج من خلال استخدامها في عمليات التسميد والمكافحة، إضافة إلى جدولة الري وحاجة النبات إلى الكميات الواجب إضافتها واهم احتياجات الفلاحين في المرحلة الحالية من الزراعة. الندوة أقيمت في شعبة زراعة السماوة تنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة / دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي بالتعاون مع المركز الإرشادي التدريبي واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة

وأعلنت وزارة الزراعة عن تخويل مديريات الزراعة في بغداد والمحافظات كافة عدا محافظة كركوك بصلاحية منح تجديد العقود الزراعية والتنازل عنها وصلاحية المصادقة على اجراء المزايدات العلنية على الاراضي الزراعية، بعد مصادقة السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني وتنفيذا لقرارات الاجتماع الاخير لهيئة الرأي في الوزارة. وشملت القرارات الموافقة على تخويل السادة مدراء الزراعة في المحافظات كافة عدا محافظة كركوك صلاحية تجديد العقود الزراعية شريطة ان يكون المستأجر قد اوفى بالتزاماته القانونية والعقدية وتحويل اجور الخدمة من قبل المديريات الى ديوان الوزارة وحسب التسعيرة المحددة، اما التنازل عن العقود لصالح الدولة طوعا من قبل المستأجر فيكون لدى الشعبة القانونية في المديرية حصرا ويكون بواسطة المستأجر او من يخوله للقيام بذلك. كما تضمنت القرارات تخويل مدراء الزراعة صلاحية المصادقة على اجراء المزايدات العلنية على الاراضي الزراعية مع تحمل التبعات والاجراءات القانونية بشأنها.