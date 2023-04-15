المركزي: سحب إجازة شركة بعد تحويلها إلى صيرفة

بغداد – ياسين ياس

قرر البنك المركزي ،سحب إجازة شركة النبال العربية للتحويل المالي بعد تغيير نشاطها الى شركة صرافة. اطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتويقع نائب محافظ البنك فيصل الهيمص جاء فيها (تقرر إلغاء قرار مجلس الإدارة الذي تم بموجبه تغيير نشاط الشركة من تحويل مالي إلى شركة صرافة فئة اي وتخفيض رأسمالها بما يتناسب مع وضعها الجديد وتغيير المساهمين الحاليين بمساهمين جدد بعد حصول موافقة هذا البنك). كما كشف البنك عن مساع لتجنيب حجم الاحتياطيات الأجنبية المخاطر.وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس إن (استثمارات البنك أصلها الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها).