المرصد‭ ‬السوري‭:‬الضربات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مخازن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قرب‭ ‬دمشق

موسكو‭:‬قيود‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬لتفادي‭ ‬كارثة‭ ‬

بيروت‭- ‬لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

اتهمت‭ ‬روسيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬اسرائيل‭ ‬ب‭”‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬لسيادة‭ ‬سوريا‭”‬،‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬باطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬تصدى‭ ‬لصاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للطيران‭ ‬اطلق‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬وكانت‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وتل‭ ‬ابيب‭ ‬شهدت‭ ‬توتراً‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬إسقاط‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬إسرائيلية‭. ‬كذلك،‭ ‬اتهمت‭ ‬روسيا‭ ‬ولبنان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتهديد‭ ‬سلامة‭ ‬طائرتين‭ ‬مدنيتين‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬اللبنانية‭ ‬أثناء‭ ‬شنها‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬سوريا‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‭(‬سانا‭)‬‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬‭”‬تصدت‭ ‬لصواريخ‭ ‬معادية‭ ‬أطلقها‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭”‬‭. ‬وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬تمكنت‭ ‬‭”‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬معظم‭ ‬الصواريخ‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافها‭”‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬‭”‬أضرار‭ ‬العدوان‭ ‬اقتصرت‭ ‬على‭ ‬مخزن‭ ‬ذخيرة‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬بجراح‭”‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬‭”‬نظام‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬تصدى‭ ‬لصاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للطائرات‭ ‬أُطلق‭ ‬من‭ ‬سوريا‭”‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أضرار‭”‬‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭.‬

وفي‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬رفضت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الأنباء‭ ‬الواردة‭ ‬حول‭ ‬غارة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬مخازن‭ ‬أسلحة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬أو‭ ‬القوات‭ ‬الايرانية‭ ‬جنوب‭ ‬وجنوب‭ ‬غرب‭ ‬دمشق‭”‬‭.‬

وتقع‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬الديماس‭ ‬والكسوة‭ ‬وجمرايا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬وجنوب‭ ‬غرب‭ ‬دمشق‭ ‬حيث‭ ‬شنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

واعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‭”‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬جداً‭ ‬جراء‭ ‬الضربات‭ ‬وطريقة‭ ‬تنفيذها‭. ‬هذا‭ ‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬لسيادة‭ ‬سوريا‭”‬‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‭”‬الاستفزازية‭”‬‭ ‬شكلت‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬طائرتين‭ ‬مدنيتين‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬إيغور‭ ‬كوناشنكوف‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الهجوم‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬الأجواء‭ ‬اللبنانية‭”‬‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬‭”‬طائرتان،‭ ‬غير‭ ‬روسيتين،‭ ‬تستعدان‭ ‬للهبوط‭ ‬في‭ ‬مطاري‭ ‬بيروت‭ ‬ودمشق‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬قيوداً‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬‭”‬لتفادي‭ ‬كارثة‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الطائرتين‭ ‬أعيد‭ ‬توجيهها‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وفي‭ ‬بيروت،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬العامة‭ ‬والنقل‭ ‬اللبناني‭ ‬يوسف‭ ‬فنيانوس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬إن‭ ‬لبنان‭ ‬‭”‬نجا‭ ‬بأعجوبة‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية‭ ‬كادت‭ ‬تصيب‭ ‬ركاب‭ ‬طائرتين‭ ‬مدنيتين‭ ‬في‭ ‬الاجواء‭ ‬اللبنانية‭ ‬أثناء‭ ‬استباحة‭ ‬الطيران‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬المعادي‭ ‬للاجواء‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬دمشق‭”‬‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬تتهم‭ ‬فيها‭ ‬موسكو‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرات‭ ‬أخرى‭ ‬غطاء‭ ‬لغاراتها،‭ ‬ففي‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أسقطت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬وفي‭ ‬معرض‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬طائرة‭ ‬روسية،‭ ‬ما‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬15‭ ‬عسكرياً‭ ‬روسياً‭.‬

ويومها‭ ‬اتّهم‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الطيّارين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬باستخدام‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية‭ ‬غطاء‭ ‬للإفلات‭ ‬من‭ ‬نيران‭ ‬الدفاعات‭ ‬السورية،‭ ‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفت‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية‭ ‬أصيبت‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬طائراتها‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬بعدها‭ ‬تسليم‭ ‬منظومة‭ ‬صواريخ‭ ‬أس-300‭ ‬الدفاعية‭ ‬لسوريا‭. ‬واعتبرت‭ ‬دمشق‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المنظومة‭ ‬ستجبر‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بـ‭”‬حسابات‭ ‬دقيقة‭”‬‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬جديدة‭ ‬ضدها‭.‬

ولم‭ ‬يُعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬قصفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬مرارا‭ ‬أهدافاً‭ ‬عسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬أو‭ ‬أخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬ولمقاتلين‭ ‬إيرانيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تعلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬استهدافها‭ ‬سوريا،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬أنها‭ ‬شنت‭ ‬مئتي‭ ‬غارة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬18‭ ‬شهراً‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬غالبيتها‭ ‬إيرانية‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬نوفمبر،‭ ‬اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬منطقة‭ ‬الكسوة‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الجوية‭ ‬استهدفت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬‭”‬الأهداف‭ ‬المعادية‭”‬،‭ ‬وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬وقتها‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬استهدف‭ ‬‭”‬مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬والقوات‭ ‬الإيرانية‭”‬‭.‬

وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الضربة‭ ‬‭”‬الإسرائيلية‭ ‬الأولى‭”‬‭ ‬منذ‭ ‬حادث‭ ‬إسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية‭.‬

وتُعد‭ ‬الضربة‭ ‬الجديدة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية،‭ ‬الداعمة‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الأكراد،‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

ومنذ‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭ ‬المفاجئ،‭ ‬تنامى‭ ‬قلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬لعدوتها‭ ‬الأبرز‭ ‬إيران‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬للتحرك‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬محللين‭.‬

وتكرّر‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬تصديها‭ ‬لمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬الرامية‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وإرسال‭ ‬أسلحة‭ ‬متطوّرة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬يمهّد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬لتعزيز‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬تكريس‭ ‬ممر‭ ‬بري‭ ‬يربطها‭ ‬بالبحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬طمحت‭ ‬إليه‭ ‬طهران‭ ‬وتصدت‭ ‬له‭ ‬واشنطن‭.‬