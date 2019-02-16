المرحلة والواقع الراهن – خالد محسن الروضان

في مثل هذا الزمن الصعب الذي يتعرض فيه العرب والاسلام الى حملات مسعورة من التشويه والتهم الباطلة والتحريفية المتعصبة، بأنه يمثل الارهاب حتى اصبحت هذه الكلمه تقترن بالمسلم العربي بالذات وتخصيصاً بعد احداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة الاميركية، فكانت ذريعة لمحاربة الاسلام والعروبة وغزوا الاوطان وتقسيمها، والعمل الدؤب على جعل العولمة بديلاً عن القومية والاديان.وفي هذه الاجواء المشحونة بالكراهية والحقد ومن اجل افشال المخططات المشبوهة كافة، كان لابد من التصدي بحزم لفضح كل مايدور في الخفاء من شرور بحق هذه الامة وبدافع من المبادئ والضمير، فهي مسؤولية تاريخية على الغيارى من ابناء الامة العربية والدين الحنيف، عليهم ان يشمروا عن سواعدهم بوجه هذا الطوفان من خلال الرد بالبيان والبرهان والبينة، بأن فضل العرب والمسلمين على الانسانية بلا حدود فقد نقلوها من الظلمات الى النور، بما جاء بالرسالة المحمدية واسس تطبيقاتها نبي الرحمة محمد (ص) معتمداً على الوحي الالهي وقدرته الخارقة على قرائة الواقع واستلهام المضامين الانسانية التي تدعونا الى الخير ورفاه البشرية، انها رساله تدعونا المرحلة والواقع الراهن بالعودة اليها مجدداً وان تنال حضها من الدراسة والبحث والتأليف حيث اثبتت الاحداث بأن الولايات المتحدة الاميركية بعد تدمير القطب الثاني بالشعارات الانسانية التي رفعتها لمعالجة الجوع والفقر الانساني مع انها السبب فيها، قد خطت خطوات بعيده عن الدول الاخرى وصرفت من الاموال مايسد جوع الانسانية كاملة من اجل تدمير الانسانية بعد ان انفردت بالقوة المطلقة والجبارة فافتعلت الاحداث بمعاونة اعوانها وقامت بالصاق التهم جزافاً بالعرب والمسلمين بداعي الارهاب من اجل السيطرة وتوسيع النفوذ لتحقيق المصالح المطابقة لشعاراتها، فقد عملت على تدمير الشعوب بمنطق ضرورة اسقاط الحكام المستبدين الخارجين عن طاعتها في (افغانستان والعراق) بعد اجهاضها الانضمة الاشتراكية في اوربا الشرقية وتخلصها من القطب الثاني ونظراً لما تعانيه الرأسمالية من تخبط في ازماتها الخانقة المادية منها والمعنوية، ومجتمعاتها التي تسير نحوا التحلل والخراب من كل هذا وذاك شنت الولايات المتحدة الاميركية حربها على العرب والمسلمين وهي حرب على الاسلام والعروبة فالغرب اميركا يتخوفون من نهضة العرب والمسلمين لكونهم اصحاب هذا الارث الحضاري الانساني الذي اثمر منهج يصلح لكل زمان ومكان لنشر الخير والمحبة والسعي لسعادة الانسان والاوطان.

ان الامبريالية الاميركية وبما تمتلكه من قوة هائلة تعيش حالة الخوف في داخلها فالاعوان من الحكام العرب والاقليميين ودويلة اسرائيل لاتنقذها لانها وقعت بين كماشة تضيق عليها يوماً بعد يوم فالقيم الانسانية في الاسلام والقران في السماء والاشتراكية الماركسية على الارض ستطبق عليها وتنقذ الانسانية من شرورها طال الزمن ام قصر قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون)

(صدق الله العظيم)