المرأة والتنمية في العراق – سهاد طالباني

ملخص الدراسة

التنمية المستدامة هي شاغل عالمي يتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع. ومع ذلك، غالبًا ما تم التغاضي عن دور المرأة في التنمية المستدامة لا سيما في بلدان مثل العراق حيث حدت الأدوار التقليدية للجنسين والأعراف المجتمعية من مشاركة المرأة في صنع القرار والمناصب القيادية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها تمكين المرأة في العراق للقيام بدور فعال في التنمية المستدامة، وكذلك الفوائد التي يمكن جنيها من مشاركتها.

من خلال مراجعة الأدبيات الموجودة والأبحاث الأصلية، ستبحث هذه الدراسة في الوضع الحالي للمرأة في العراق فيما يتعلق بمشاركتها في التنمية المستدامة، بما في ذلك وصولها إلى التعليم والتوظيف والتمثيل السياسي. بالإضافة إلى ذلك، ستدرس الدراسة الحواجز التي تمنع المرأة من المشاركة الكاملة في مبادرات التنمية المستدامة، مثل المواقف الثقافية والمجتمعية، ونقص الوصول إلى الموارد والفرص، والتمثيل المحدود في عمليات صنع القرار.

وستستكشف الدراسة أيضًا الفوائد المحتملة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية المستدامة في العراق، بما في ذلك التحسينات في النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرفاهية الاجتماعية. علاوة على ذلك، ستقترح الدراسة توصيات حول أفضل السبل لدعم وإشراك المرأة في مبادرات التنمية المستدامة ، بما في ذلك السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي من شأنها تمكين المرأة وتزويدها بالموارد والفرص اللازمة لتصبح عناصر فاعلة للتغيير في التنمية المستدامة العراق.

من الأهمية بمكان أن تشمل التنمية المستدامة للعراق مشاركة المرأة وتمكينها. ستساهم هذه الدراسة في فهم أفضل للوضع الحالي للمرأة في التنمية المستدامة في العراق وستوفر أساسًا للسياسة والعمل في المستقبل من أجل ضمان تنمية أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة للجميع

تركز التنمية المستدامة على ادارة وحماية الموارد الطبيعية من اجل تلبية الحاجات الاساسية للأجيال الحالية والمستقبلية. ويشكل الانسان المحور الرئيسي فيها ، مع اعتماد معايير العدالة والانصاف والمساواة. وان اضفاء صفة المستدامة يعبر عن الهدف نحو جعل هذه العملية تتميز بالديمومة والاستمرار وفق مبادئ رئيسية منها : الكفاءة والعدالة والمرونة والمشاركة والادماج .

أدرجت الامم المتحدة اهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية المستدامة 2030 وهي: القضاء على الفقر / القضاء التام على الجوع / الصحة الجيدة والرفاه / التعليم الجيد / المساواة بين الجنسين / المياه النظيفة / الطاقة النظيفة / العمل اللائق ونمو الاقتصاد / الصناعة والابتكار / الحد من اوجه عدم المساواة / مدن ومجتمعات محلية مستدامة / الاستهلاك والانتاج المسؤولان / العمل المناخي / الحياة تحت الماء / الحياة في البر / السلام والعدالة والمؤسسات القوية / عقد الشراكة لتحقيق الأهداف. وتتفرع من هذه الاهداف 169غاية .

عمل وطني

وفي ضوء هذه التوجهات، اعتمدت الحكومة العراقية: ” اجندة العراق 2030 التي تتلخص في اعداد البرامج والسياسات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وصاغت إطار العمل الوطني لمؤشرات اجندة التنمية المستدامة، حيث انطلقت الخطة العراقية من ذات الاهداف السبعة عشر. حيث اكدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في تقاريرها على: ” التزام العراق مع المجتمع الدولي بتحقيق اجندة التنمية المستدامة ومواكبة الجهود العالمية نحوها.” وفق مجموعة من الركائز وهي: التشاركية واختيار الابعاد ذات الصلة والمقارنة البناءة والتشاورية.

وانطلاقاً من ذلك يمكننا تحديد مجموعة من التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة في العراق وهي : تحدي الفساد / تحدي الارهاب / تحدي عدم الاستقرار / تحدي الاحتجاجات الشعبية / تحدي الفقر / تحدي البطالة / تحدي التلوث / تحدي الخدمات / تحدي التعليم / تحدي حقوق الانسان والمرأة والاقليات / تحدي النازحين والهجرة / تحدي الاقتصاد الريعي / تحدي المياه النظيفة / تحدي الامن والسلاح المنفلت / تحدي الصحة / تحدي اعادة الاعمار / تحدي النمو السكاني والسكن /تحدي المخدرات والاتجار بالبشر / تحدي العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان / تحدي التدخلات الخارجية.

وقد وضعت اجندة العراق 2030 قضايا المرأة وتمكينها في جوهر موضوعات التنمية المستدامة، حيث نص الهدف الخامس على تمكين المرأة والمساواة. ولذا نجد جوانب ايجابية مهمة في توجهات الحكومة العراقية على هذا الصعيد، سواء من حيث الاقرار بالمعايير الدولية او الاجراءات العملية .

لكننا بعد مرور 7 سنوات على اعتماد اجندة 2030 نجد ان البرامج والخطط لم تجد طريقها للتحقيق اضافة الى افتقارها للتكامل والتنسيق وغياب الارادة السياسية لتنفيذها. كما ان العراق يشهد تراجعاً في مقاييس التنمية المستدامة، وان استشراء الفساد والسمة الريعية للاقتصاد العراقي عمقت من الاختلالات البنيوية. واشارت ممثلة الامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت الى ذلك أكثر من مرة في تقاريرها الدورية الى مجلس الامن الدولي.

كما يشير الواقع الى ان العراق ما زال يواجه حواجز وصعوبات امام تحقيق المساواة، ومازالت مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي حاضرة. وجسد ارهاب داعش بعداً اضافياً في معاناة النساء العراقيات، مثال: ابادة النساء الايزيديات سنة 2014 .

وجدير بالذكر هنا، الدور الفاعل والمتنامي للمرأة العراقية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وحضورها اللافت على صعيد المجتمع المدني.

حياة عامة

توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تتلخص في وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالمرأة في الحياة العامة عبر أليات وطنية، استحداث قانون لحماية النساء من كل انواع واشكال العنف الموجه ضدهن على ان يشمل نصاً خاصاً بالحماية من العنف السياسي بما يتوافق مع المعايير الدولية، تعديل المادة ( 11 ) من قانون الاحزاب النافذ رقم ( 36 ) لسنة 2015 بتحديد نسبة الكوتا لتمثيل النساء في المواقع القيادية للاحزاب لا تقل عن الربع لضمان التمكين السياسي للنساء وبناء قدراتهن القيادية السياسية، تخصيص بنود في ميزانية الدولة خاصة بمعالجة وتطوير وتنمية وضع المرأة العراقية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، تنظيم حملات توعية على النطاق الوطني بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وابراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية المضافة لهذه المشاركة، العمل على بناء القدرات وتمكين المرأة من خلال بناء ثقتها بنفسها وتشجيع المشاركة السياسية وتطوير المهارات، خلق بيئة تعليمية للفتيات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، اشراك المنظمات غير الحكومية في التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم لاجراءات الحكومة المتعلقة بحقوق المرأة، اعتماد وسائل ضغط شعبي ومدني لتطبيق القوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المعبرة عن حقوق المرأة ومتابعة مستويات تنفيذها من قبل السلطات التنفيذية والقضائية، و الاهتمام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بقضايا وحقوق النساء واعتمادها كمصدر للتشريع.

ان تناول هذه القضية الاجتماعية الهامة والحيوية يتطلب النظرة الموضوعية والمنهجية. وان رصد الاشكالية من جوانبها المختلقة بما في ذلك المعوقات والمقومات المتعلقة بها والماثلة امامها تقودنا الى القول ان هنالك تحديات وفرص. والمعالجة الرصينة لحقوق المرأة تنطلق من كونها قضية مجتمعية تهم المجتمع بأسره. ورغم كل الصعوبات والتعقيدات تتزايد الامكانات الداعمة لإيجاد معالجات تخدم تطور المجتمع مستفيدين من تجارب الشعوب ونضالات المرأة واسهامات المنظمات الدولية والاممية والتشريعات والمواثيق لتشكل بمجموعها عوامل مساندة للجهود الوطنية.

واليوم تزداد القناعة، اكثر من اي وقت مضى ، من ان المشاركة الهادفة للمرأة لا تعني فقط زيادة عدد النساء في الحياة العامة، بل وتعني ايضاً السعي الجاد لسن تشريعات لصالح المرأة، وتعني الممارسة السياسية التي تعالج قضايا تهم المرأة كالعنف الاسري، وازالة العوائق التي تحول دون المشاركة على قدم المساواة في الحياة و في صنع القرار .

ان نظرة سريعة لعقدين من الزمن في التجربة العراقية المعاصرة 2003 -2023 تبين لنا اوجه النجاح والاخفاق. فقد تحقق الكثير وان غير كاف ولازال دون مستوى الطموح. وان اجندة التنمية المستدامة 2030 كانت ولا تزال حافزاً قوياً باتجاه النجاح.