قصيدة يا العزيزة للشاعر عصمت شاهين الدوسكي

المرأة كملاك يسمو عالياً بين النجوم والقمر – الصديق الأيسري

يعد الشاعر عصمت شاهين الدوسكي من الشعراء الذين يملكون إحساسا مرهفا يسافر بك إلى أعماق المرأة عبر مركبة مكتضة بالأحداث التراجيدية والدرامية أحيانا ، تشهد له كتاباته الغزيرة عن تمكنه من مفاتيح الغزل والحب فهويتنفس العشق بين حروف قصائده كل الكلمات تحملك إلى جنان الروح يفوح عبق الورود يلامس القلوب المرهفة ويناشد المرأة كملاك يسموعاليا بين النجوم والقمر.

من خلال طقوس خاصة نسج ترانيم قصائده تحس بأجواء محراب الغزل حيث تتعالى ألحان العشق لتلامس شغاف القلوب المرهفة، كل قصائده الغزلية تحس فيها المرأة بأنوثتها مرصعة بألماس الحروف وزمرد الكلمات ونفائس الجواهر،الشاعر يمتلك قلب المرأة يطرب على أوتار الفؤاد بأعذب الألحان.

الهام وحيرة

ومن خلال هذه القصيدة بعنوان ” يا العزيزة ” نلاحظ أنها مكونة من (( المنادى )) حيث ينادي الشاعر حبيبته التي ألهمته وحيرته يناشدها باسم في قمة العز والفخر فهووضعها بين نفائسه التي يعتز ويفتخر بها.

الإنسانة التي عشقها ” العزيزة ” فهي مركبة من الأحاسيس أبحرت داخل قلبه اختارته دون الناس فهوالواحد المختار لتطفوفي أعماق بحر فؤاده، لتمتحن خلجات قلبه لتستفسر خباياه ومكنونه وأسراره الدفينة.

(( يا العزيزة أبحرتِ مع قلبي دون الناس

حملت أحزاني وآلامي ولمستِ الإحساس))

هنا يعود الشاعر لمركبته ” العزيزة ” التي استولت على بحر قلبه ومحيطة وملمة بجميع مشاعره، يخاطبها بحمولتها وبما تضمر داخل أحشائها ، ناشدها بما تحمل في جوفها من أحزانه وآلامه حيث لمست كل أحاسيسه وتعرفت عن قرب على مشاعره التي تؤلمه وتقلقه صار لعبة بين يديها تحركه وتداعبه بأصابعها صارت تتحسس جميع نقط قوته وضعفه.

واصل الشاعر سرد مشاعره تجاه ” العزيزة ” التي قد تكون رمزا تحمل الكثير من المعاني والمضامين الإنسانية ، حيث اشتدت متاعبه ويقاسي في أعماقه الحزينة واشتد ارتباطه بالحبيبة التي تؤلمه فسالت الدموع مدرارا وطلت العبرات عنفوانا بحدة على خديه .

يعلن لها أن كل ما وقع له من مأساة ومعانات تظهر للجميع وتتراءى في محيط عينيها لشدة مشاهدته ورؤية أحزانه صارت صورة قابعة على رموش عينيها.

لكثرة الحيرة وسؤاله الذي يبحث عن جواب يداوي جراحه ويعالج آفته يستفسر عن الإنسان والشخص الذي سيجد بلسم لمشاكله الغرامية الذي سينهي قصة آهاته وحكايات آلامه وأحزانه.

حبست الأنفاس وتجمدت الكلمات بين أقواس الشفتين من المستحيل نطق الأبكم أمام هول الأحزان وجسامة الآلام صار الشاعر أخرس ? يعلم من أين سيبدأ الحديث تاه بين جدران غرامه يتربص على كلمات صارت صقيعا بين شفتي قواميسه جليدا تجمدت على عتبات لسانه ثغره تجمد على بوح وكلام يدرك به مفاتيح عشقه وينهي معاناته وأحزانه.

((سالت أدمعي عنفوانا

وتراءت في رموشك حراس

من يضمد الجراح

وتخرس الكلمات بين الأقواس ؟))

فطن الشاعر بنفسه وبمعاناته التي سلبت مسراته وأفراحه تلك الأحزان بسبب عشق “العزيزة ” أخذت منه ابتسامته وحرمته من السعادة التي ستكون في أوجها لولم تعانده وتعاكسه في مبتغ الوجدان ، كانت العزيزة أصل قلقه وهمومه صار شقيا رغم أنه يخفيه ويداري شقاؤه أملا وشغفا في قبوله بين دفتي قلبها تفتح لها أبواب الولوج وتذيب صقيع معاناته وآهاته.

(( شقي أنا وأداري شقائي

لعل الشقاء يبيح مسك الكأس ))

جملة مبتدئة بناسخ فعلي ” لعل ” ويفيد التوقُّع والترجِّي في الأمر المحبوب، والإشفاق من المكروه، هنا موقف من الشاعر لحصول شيء مكروه بسبب الشقاء الذي يحس به ويلازمه أينما حل فبسببه أباح وأجاز حمل الكأس سيلج إلى عالم الخمر والثمالة بمسكه والتقرب إلى احتسائه ربما ينسيه معاناته وأحزانه عالم مكروه سيفتقد الوعي لسلوى مشاكله الغرامية ربما ينسى ولوللحظات عشيقته التي كانت سبب شقائه.

سينادي حبيبته ” يا العزيزة ” سيحكي لها عن وجوده عن زمان مناجاته سيخاطبها بالثلاثي ” الذات- الليل- الحبيبة ” الموصوف بأقصى الآهات والمعانات والشقاء، سيبوح لها بالعزلة التي يعانيها بين براثن الليل بين قسوة الأحزان وفي أحضان الظلام عن الآلام التي تحرق أوصاله في غياب القمر ونور العزيزة ،لوحده والليل يعاني يتألم يقاسي في غيابها.

(( أنا والليل يا عزيزة

في منفى الصمت ولهيب الأنفاس))

يحس الشاعر أنه حكم عليه بالإفراغ والابتعاد عن حبيبته

سيعيش في منفى اضطرار? لا صخب ولا كلام ، وحيدا يتجرع قطرات الصمت المكلومه ، لا همس ولا حديث ، منعزلا

بين طعنات السكوت وسكاكين السكينة، يكتوي ويحترق بلهيب الشهقات ونيران الأنفاس تنساب من أعماق الوجدان نيران وبراكين آهاته وآلامه.

في لحظات عدم وجودها وفي أوقات غيابها احتسى من جرعات جنونها وتمردها وهوالعطشان الولهان ، شغف أن يرتوي من حبها وثباتها من انصياعها وطوعها ولكن هيهات عن شرب مياه حوضها الذي يجري ضد التيار ، عنيدة وغير مبالية بوجوده.

ضاق به الليل وحيدا يتجرع كؤوس الأحزان في منفى النسيان ودجنة الليل بآهاته ، لم يجد بجانبه لا رفيق ولا أنيس، بات يناجي صفحات القرطاس بيراعه يسيل حبر دموعه يحكي أسراره شعرا ، تشهد له حروفه التي خططها قلمه.

(( ارتويت من غيابك ،جنونك ،تمردك

وبت وحيدا بين القلم والقرطاس))

يأمرها أن تنام بين أحضان الليل تعانق الدجى وتتدثر بنسيج الليل تغط بين ذراعيه تدفيه بخيوط الأحلام.

وأن تدع النهايات والقوافي تترصع بالنفائس من الألماس

حكاية حب لها بداية استعار من القصيدة الشعرية قوافيها راجيا من العزيزة أن تكون نهاية ثمينة وغالية أن لا تتركها تضمحل مع الغبار والأتربة الرخيصة ، أراد لارتباطه بالعزيزة أن تكون كنز من الألماس.

يواصل الشاعر تذكير الحبيبة أنه مفتون بها إلى الأبد فحبه سرمدي لا ينتهي ولا يفنى فهودائم كلما استمر روح العشق يسري في قلبهما، فهنا تحدي وصيرورة الحب مع الحياة أي إعلان صريح عن عدم التخلي عن معشوقته مهما كانت الظروف فهوحب أبدي.

هنا يلمح لها عن نور وإشراق روحه بين الناس ، فهومثل نسائم ضياء ينساب على ملامح الناس إطلالة مشرقة منيرة ، روح الشاعر صارت سراجا مضيئا لا تعرف للظلمات واجهة.

((نامي بين أحضان الليل

واتركي للقوافي حروف الألماس

أنا سرمدي الحب

وروحي مشرقة بين الناس ))

“لا ترسمي خرائط الشوق على جسدي وأناتي ” الجملة الفعلية دخل عليها حرف ” لا” الذي يفيد الطلب والنهي ” لا ترسمي خرائط الشوق على جسدي وأناتي ” . الشاعر يطلب وفي نفس الوقت ينهي حبيبته أن تكف على رسم خرائط الشوق ورسوم الحنين على بدنه أنهار محمولة بالأحزان وجبال مكسوة بالثلوج وأشجار خريفية وبراكين ملتهبة بنيران الشوق، خرائط تتربص للنيل من أناته وصبره وحلمه ووقاره فلهيب شوقه بدأ يلتهم صبره ،خرائط زلزلت كيانه شوقا شلال من دموع الحنين.

خطوط الانتظار

كل خطوط (( الانتظار )) وضعتها علامات ورموز على جسده الذي صار خريطة أشواق الانتظار ، كل الخطوط تعرفه الأفقية والعمودية والمائلة يبدوجسده محطات موشومة بمعانات الانتظار الأليمة.

((لا ترسمي خرائط الشوق على جسدي وأناتي

خطوط الانتظار

لا تنتظر حلمي الهارب ولا أسراب معاناتي ))

يواصل الشاعر مطالبة ونهي حبيبته” العزيزة ” عن عدم انتظار أسراب معاناته ولا أحلامه الهاربة يصعب اللحاق بها والتي تحلق عاليا مهاجرة وفارة ، فقد غادرت وهربت.

في منفاه صار غريبا وغربته ترافق سهره وسهاده فهي رفيقة ليله وأنيسة وحدته لا تفارق مخيلته لا تغفولها عين دوما يقظة ، يحس الشاعر أنها بجانبه تلامس أحاسيسه وتراقب أفكاره بعيدا عن ” العزيزة ” .اجتاحت الغربة كيانه تربصت إلى أشواقه وحنينه عرفت أسراره وخباياه، توهجت في مخيلته صارت لهيبا فهاجت عذاباته اكتوى بهمسات وبوح الغربة في منفاه احترق قلبه.

ليس للعشاق سوى ملحمة بطولة يحتفل بها شعرا يمجدونه

يتصور الشاعر نفسه مجرد تاريخ يحتفلون به أدبيا وشعريا

يسردون حكاياته للأجيال عن مسارها وتجلياتها عن وقائعها ومجدها.

اضطرابات وحيرة تسود رؤى انتصاراته فقد اختلفت ملامح فوزه وفلاحه وتشابكت تفاصيل مجده بين مؤيد ومعارض

فالملحمة صارت بين الواقع والأسطورة فقد اختلفت وتنوعت الرؤى.

(( غريب ، أيقظت غربتي

فهاجت في غربتي عذاباتي

لست للعشاق إلا ملحمة

هامت بين الرؤى انتصاراتي ))

صار مجرد زائر أتى قصد الالتقاء بعوالم الأحلام لقد اتضح أنه يعيش بين أماكن متعددة يسافر بهذيانه وخيالاته إليها للسكينة والمكوث بين أحضانها.

رغم أن أقدامه تأبى إلا أن تخطوبه في القفار وتسير في الصحاري القاحلة استعارة لجفاف القلب ، لا حنان ولا شفقة ولا قطرة ماء حب أوندى قبلة تطفي عطشه الولهان.

ينهيها أن لا ترسل له أشعة الكراهية والنفور وأن تكون قريبة منه وأن لا تبتعد عنه يرجوها أن لا تكون فضة وقاسية معه.

فهوأحس انه منفي داخل عيونها ساكن في بصرها وبصيرتها فلا داعي للبحث عن ملامحه عن صورته فقد انصهرت داخل مقلتيها فهولاجئ وساكن ومقيم داخلها.

يأمرها أن تخطط كل حروف قواميسها عبارات الشوق والحنين أن تكتب كل كلمات الولاء والطاعة ،يحثها للكتابة بجميع حروف الهجاء فهوتحدي شاعري واثق من قدراته الفكرية والجمالية في عالم العشق.

فمهما كتبت ومهما كتبوا العشاق وشعراء الغزل عن حكايات الحب وعن القمر وهيام الليل فلن يصلوا إلى عتبات قصائده فهويحس أنه يتربع على كل دواوين الشعر حيث الجميع يبقى حائر ومنبهر بحبكه ووحيه من المستحيل الإتيان بمثله.

(( زائر أنت بين عوالم أحلامي

وان سارت في البيداء خطواتي

لا ترمين بالجفاء

أنا لاجئ لعينيك فلا ابحث عن نظراتي

اكتبي حروف الهجاء والشوق والولاء

كل الكتابات حائرة أمام كتاباتي ))

ينادي العزيزة الحبيبة الغائبة يدلي لها بنوعية كتابه ومخطوط صفحاته الذي كتبه بآهاته في منفاه خططه بحروف الشوق وبحبر الحنين شدة الغياب وقسوة البعد تنساب قصائد الشوق مدرارا.

السفر والمنفى كلها مسافات الفراق عن العزيزة تفاقمت أوجاعه وآلامه ،دخل دهاليز الجنون والهذيان يقاسي البعاد تمرد عن الأوضاع محاولا العيش في عوالم أحلامه ولكن اشتدت جراحه ومتاعبه واحترق بلوعة العشق وولج العذاب يقاسي جحيم الرحيل عن حبيبته .

بعد معانات الفراق والشوق صار يطرح سؤال ويستفسر عن الشخص الذي سيرفعه من ظلمات جب الفراق ويطوي المسافات ويقلل حجم الآلام ويكون شعاع اللقاء قصيرا.

ويقرب رباط التواصل الذي أبعده الغياب يستفسر عن من سيقلص المسافات ويزيل العقبات ويجمع الأحباب بعد طول الشوق والحنين إلى اللقاء.

(( يا العزيزة على صفحات الشوق كان الغياب

فالرحيل جنون وتمرد وجراح ولوعة عذاب

من يطوي المسافات

ويدنومن وصل الاقتراب ؟ ))

لقد عانى الكثير وقسا الغربة والآلام والأحزان بسبب الفراق مع العزيزة وذاق مرارة الوحدة والعزلة عايش أحلام اليقظة مع سهاد الليالي الطوال يناجي كأسه يحكي له أشعاره وأحاسيسه.

بلهفة وشهقة من أعماق قلبه المكلوم تنفس حسرة وندما بالابتعاد عن عشيقته التي لا تفارق أفكاره وعانى ويلات الاغتراب احتسى من بئر المعانات ويلات الآلام.

استعار أجنحة الطيور ليحلق بأفكاره بعيدا حيث بدت أجنحة أحلامه تتلألأ في الأفق البعيد بين الضباب والسحاب وهي قمة حلم الشاعر أن عشقه ومراده وأحلامه ستتحقق رغم غشاوة الجواب وحيرة السؤال .

انساب بين العيون أي مضى وذهب لمعان السراب فتخيلاته مع تحليق أفكاره تبين له زوال السراب الذي يوهم بصره فصار يرجوأن يكون الحلم حقيقة والسراب ماءا زلالا يحتسي أول جرعة حب من العزيزة.

ينادي العزيزة والشوق أضناه أن تطوي المسافة وتقلص الأبعاد وتقترب لقلبه الولهان ويتحقق لقاء العشاق بعد طول الغياب.

ربط قلبين

يأمر الشاعر حبيبته أن يكون الوصل رابط بين القلبين وجمع بين الروحين لقاء الحب الحلوكرضاب العسل.

((ما أقسى بعدك .. وحدتك .. حلمك..

وما أقسى الاغتراب

لاحت أجنحتي بين غيوم النوى

وسرى بين العيون بريق السراب

يا العزيزة اطوي المسافات عشقا

ودعي الوصل حد الرضاب ))

هنا يأمرها أن تعزف وتلحن على أوتار جراحه التي قاست العذاب في غربة الأشواق ” واعزفي على أوتار جراحي ” أن تطربه بنغمات وألحان الحنين والأطياب بحلاوة العطر الطيب الزكي، الحلال الطيب ربما يعرض عليها الرباط المقدس وهوالذي يملك الحب السرمدي ولن يتخلى عن العزيزة مهما كانت الظروف والأجواء فبفعل لحن الحنين المتبادل سيتحقق المراد.

يأمرها أن تجمع أغلى ما تملك من المجوهرات والخرز من اللؤلؤ الأزرق الذي سيقيهم من الحسد والسحر توزع على الأسراب ليفسخ الكراهية والفراق ويجتمعا القلبان.

ستسافر أسراب الطيور تنثر الخرز الأزرق وتفسخ السحر الذي أعاق اقترابهما ولقاءهما ،ويطوف البحار بلا جواب من العزيزة ،والصمت علامة الرضا تبدد العناد بسكوتها سيلتقيان الحبيبان.

ويستقر قلب الشاعر في مدارها بعد طول الغياب سيلتقي في محور حبهما عاشقان للأبد.

(( واعزفي على أوتار جراحي

أنغام الحنين والأطياب

اجمع الخرز الأزرق وانثرها بين الأسراب

سرب ينادي سربا ويجوب بحارك بلا جواب

ويستقر في مدارك قلبي

وإن التقى السحاب والتراب ))

سيلتقي السحاب محملا بقطرات الندى رمزا للخصوبة ،وتتصل بالتراب في لقــــاء سرمدي دائم ويكون لقاء الأرواح المنتظر وينموربيع عمرهما ورودا وتفوح منهما عبق الطيب عبير العشاق السرمدي.

الأديب الشاعر في سطور

– مواليد 3 / 2 / 1963 دهوك كردستان العراق

– بدأ بكتابة الشعر في الثامنة عشر من العمر ، وفي نفس العام نشرت قصائده في الصحف والمجلات العراقية والعربية .

-عمل في جريدة العراق ، في القسم الثقافي الكردي نشر خلال هذه الفترة قصائد باللغة الكردية في صحيفة هاوكارى ،وملحق جريدة العراق وغيرها .

– أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة الموصل

– حاصل على شهادة دبلوم .المعهد التقني ، قسم المحاسبة – الموصل

– شارك في مهرجانات شعرية عديدة في العراق

– ألقى محاضرات أدبية في الموصل ودهوك .

– عدة حوارات أدبية وثقافية في إذاعة قناة وار الفضائية مع الإعلامية فداء خوجة .

الشهادات التقديرية ودروع السلام :

– حصل على عدة شهادات تقديرية للتميز والإبداع من مؤسسات أدبية وعلمية ومنها :

– شهادة تقدير وإبداع من صحيفة الفكر للثقافة والإعلام ،

– شهادة إبداع من مصر في المسابقة الدولية لمؤسسة القلم الحر التي اشترك فيها (5445 (لفوزه بالمرتبة الثانية في شعر الفصحى .

– شهادة تقديرية صحيفة جنة الإبداع .

– شهادة شكر وتقدير ومن مهرجان اليوم العالمي للمرأة المقام في فلسطين للمشاركة في قصيدة ” أيتها السمراء ” وأذيعت صوتا في مهرجان المرأة الفلسطينية .

-حصلت قصيدته ( الظمأ الكبير ) على المرتبة الأولى في المسابقة السنوية التي أقامتها إدارة المعهد التقني بإشراف أساتذة كبار في الشأن الأدبي .

– فاز بالمرتبة الثانية لشعر الفصحى في المهرجان الأدبي الدولي ” القلم الحر – المسابقة الخامسة ” المقامة في مصر ” .

– حصل على درع السلام من منظمة أثر للحقوق الإنسانية ، للجهود الإنسانية من أجل السلام وحقوق الإنسان .في أربيل 2017 م

– حصل على شهادة تقديرية من سفير السلام وحقوق الإنسان الدكتور عيسى الجراح للمواقف النبيلة والسعي لترسيخ مبادئ المجتمع المدني في مجال السلام وحقــــــــــــــوق الإنســــــان أربيل 2017 م.

– حصل على درع السلام من اللجنة الدولية للعلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان للجهود الإنسانية من أجل السلام وحقوق الإنسان . أربيل 2017 م .

– حصل على شهادة تقديرية عالمية من المؤسسة الثقافية العالمية الصدى نت 2018.

– حصل على شهادة تكريم من المعهد العالي للصحة في الموصل 2017م ألقى خلال حفل توزيع الشهادات على طالبات المعهد العالي للصحة قصيدة نعمة العلم .

– حصل على درع السلام وشهادة تقديرية في الحفل التكريم الذي أقامته شبكة الأخاء للسلام وحقوق الإنسان في دهوك وألقى فيها قصيدة وطن الســـلام 17 / 7 / 2018 م .

– شهادة شكر وتقدير من منظمة 21 نوروز للتدريب والتعليم رئيسة المنظمة الدكتورة روناك جاف .

– شهادة تقديرية من موقع وجريدة المحرر العربي المصرية بتاريخ 17 / 9 / 20 18 م

شهادة تقديرية من جامعة شعراء الأبجدية الدولية 2018 م.

– شهادة تقديــــــرية ابداعية من جريـــــدة الجــــــــــــدار عام 2018 م .

– غنت المطربة الأكاديمية المغربية الأصيلة ” سلوى الشودري ” إحدى قصائده ” أحلام حيارى ” . وصور فيديوكليب باشتراك فني عراقي ، مغربي وأمريكي ،وعرض على عدة قنوات مرئية وسمعية وصحفية . 2016 م .

– كتب الكثير من الأدباء والنقاد حول تجربته الشعرية ومنهم الدكتور أمين موسى ، الأستاذ محمد بدري، الأديب والصحفي والمذيع جمال برواري والأديب أحمد لفتة علي والأديب وليد مصطفى الدوسكي والإعلامي الشــــــــاعر عدنان الريكاني الأديب شعبان مزيري والأستاذ المفكر فرهاد عمر والأستاذ أنيس محمد صالح والأستاذة المغربية وفاء المرابط الأستاذة التونسية هندة العكرمي والدكتورة نوى حسن والأستاذ أشرف كمال من مصر والاستاذة وفاء الحيس من المغرب .. وغيرهم .

– تنشر مقالاته وقصائده في الصحف والمجلات المحلية والعربية والعالمية .

– عضوإتحاد الأدباء والكتاب في العراق .

– مستشار الأمين العام لشبكة

الأخاء للسلام وحقوق الإنسان للشؤون الثقافية .

– مندوب مجلة المنار الثقافية الدولية في كوردستان العراق

– صدر للشاعر :

– مجموعة شعرية بعنوان (وستبقى العيون تسافر ) عام 1989 بغداد .

– ديوان شعر بعنوان ( بحر الغربة ) بإشراف الأستاذة المغربية وفاء المرابط عام 1999 في القطر المغربي ، طنجة ، مطبعة سيليكي أخوان .

– كتاب (عيون من الأدب الكردي المعاصر) ، مجموعة مقالات أدبية نقدية ،عن دار الثقافة والنشر الكردية عام 2000 بغداد .

– كتاب ( نوارس الوفاء ) مجموعة مقالات أدبية نقدية عن روائع الأدب الكردي المعاصر – دار الثقافة والنشر الكردية عام 2002 م .

– ديوان شعر بعنوان ( حياة في عيون مغتربة ) بإشراف خاص من الأستاذة التونسية هندة العكرمي – مطبعة المتن – الإيداع 782 لسنة 2017 م بغداد .

– رواية ” الإرهاب ودمار الحدباء ” مطبعة محافظة دهوك ، بإشراف الأستاذ الباحــــث في الشؤون الشرق أوسطية سردار علي سنجاري ، الإيداع العام في مكتبة البدرخانيين العام 2184 لســنة 2017 م .

– كتاب نقدي عن ديوان الشاعر إبراهيم يلدا عنوانه ” الرؤيا الإبراهيمية بين الموت والميلاد ” صدر في أمريكا وفي مدينة Des Plaines دسبلين ،،، الينوي،،،، ,في مؤسسة Press Teck .. بريس تيك … 2018. – كتاب عن الأديب الرحال بدل رفوالمغترب في النمـــسا بعنوان ” سندباد القصيدة الكوردية في المهجر ، بدل رفو” طبـــــــع في سوريا ، مطبــــــــــــــــــــعة الزمان الدولية 2018 م .

– كتب أدبية نقدية معدة للطبع :

– اغتراب واقتراب – عن الأدب الكردي المعاصر .

– فرحة السلام – عن الشعر الكلاسيكي الكردي .

– المرأة الكوردية بين الأدب والفن التشكيلي .

– إيقاعات وألوان – عن الأدب والفن المغربي .

– جزيرة العشق – عن الشعر النمساوي .

– جمال الرؤيا – عن الشعر النمساوي .

– كتب شعرية معدة للطبع :

– ديوان شعر – أجمل النساء

– ديوان شعر – حورية البحر

– ديوان شعر – أحلام حيارى

– وكتب ومجموعات شعرية ونقدية أخرى تحتاج إلى المؤسسات الثقافية المعنية ومن يهتم بالأدب والشعر لترى هذه الكـــــــــــتب النور في حياته .