المرأة عند العرب بين القدم واليوم – اخلاص مجيد

المرأة العربية قديما كانت الحاكمة المسيطرة الذكية المفكرة التاجرة..، وهناك امثلة كثيرة على نجاح حكم المرأة في بلاد العرب عبر الحضارات القديمة وخير مثال على صحة ذلك القول بلقيس ملكة سبأ، لدرجة ان الالهة عند العرب قديما كانت تمثل بأسماء النساء كاللات والعزة، وهذا الامر ان دل على شيء فأنما يدل على مكانة المرأة الفعلية عبر العصور عند العرب، اذ كانت المرأة قديما ينظر لها انها القوية والقادرة على الحكم ومزاولة التجارة بنجاحها وفطنتها وحكمتها.. لكن ما الذي غير هذه النظرة نحو المرأة العربية للمرحلة التي فرضت مشاركتها في السياسة من خلال سن مبدأ لكوته او وضع القوانين التي تعمل على حمايتها من براثن الرجال؟

هذا السؤال مازال محور بحث عند العلماء ما الذي ادى الى تراجع دور ونظرة المجتمع نحو المرأة التي كانت تصل لحد التقديس، هل هو زيادة الاهتمام بالجنس على الفكر والتطور العلمي، الذي جعل من المرأة جسد دون عقل، ام انه سقوط وتغيير الحضارات عبر مر العصور فكما يعرف من تاريخ العرب ان الحضارة كانت في تغيير مستمر.

ام شيوع مبدأ حكم القوي واشير هنا للرجل باعتباره مالك القوة البدنية.. ربما احدى هذا الاسباب او كلها مجتمعه ادت الى نزول المرأة من عرشها وتسليمها للأمر الواقع بان تكون مجرد زوجة وعاملة وام وخادمة في بيت الزوجية وادوار اخرى اصبحت مفروضة مجتمعه على المرأة من اجل الاستمرار في الحياة اليوم. وعندما نبحث ونحقق في اسباب واثار معاناة المرأة اليوم نجد انها تعكس ظلم الرجل لها باعتباره صاحب السلطة فالمرأة عندما تضرب من قبل الزوج او الاب او الاخ وتقدم بالشكوى ضد الجاني.. ينظر لها من قبل القاضي نظرة العاق وان كان القانون يسند لها الحق في شكواها.

وللأسف الشديد اصبح ظلم المرأة مرهون بالمرأة نفسها فالمرأة اليوم تظلم نفسها بنفسها من خلال عدة اوجه منها على سبيل المثال لا الحصر قبولها للخضوع اذ انها يجب ان تخضع لطلبات الزوج وملذاته بغض النظر عن رغباتها الشخصية او النفسية او الجسدية، وعليها ان تقوم بكافة الاعمال اليومية من خدمة الزوج والاولاد والتنظيف وتنفيذ اوامر اهل الزوج وان اي تقصير قد يشير اليها بالإهمال وعدم صلاحياتها، فضلا عن عدم افصاحها عن حاجتها النفسية او الزوجية للرجل تحت مبدأ الخجل لدرجة قد توصل بها الى البرود الجنسي، او مشاركتها الرجل ماديا بالعمل بالحياة العامة وبذل مالها الخاص على المنزل او الاولاد بالرغم من ان ذلك يعد من اوليات وواجبات خص الله بها الرجل دون المراة، اضافة الى نظرة الظلم التي توجه للمرأة من قبل المرأة نفسها فان شكت او واجهت الرجل كأن

تطلب الطلاق لسبب عدم الحب او الارتياح النفسي مع الزوج فهذا الامر يعده المجتمع احيانا بانه دلع يصل لعدم الحشمة.

كل هذه الامور والتراكمات المجتمعية اودت بمكانة المرأة حتى من وجهة القانون فبعد ان كان القانون يسعى جاهدا لدعم دور المرأة وحمايتها ، اصبحنا اليوم بين آونة واخرى نسمع عن محاولات لسن قوانين وتشريعات جديدة تزيد من ثقل اعباء المرأة كالقانون الذي يتطرق لزواج الفتاة بعمر الزهور وجعلها جسدا للراغبين، وان نفذ فسيكون خير وسيلة لجعل المرأة سلعه رخيصة في سوق الزواج المشرعن خارج اروقة المحاكم من اطفال ماتزال الدمى ترافق ايديهن، وتارة اخرى تخرج امرأة لتطالب بسن قانون تعدد الزوجات مما يساهم في زيادة مشاكل المرأة بدلا من ايجاد الحلول الكفيلة بتشجيع الشباب على الزواج او ارجاع شبابنا الذين قذفوا بأرواحهم في احضان الغرب هربا من اوطانهم، نجد من يطالب بالمساهمة في فرض زواج الرجل بأكثر من امرأة قد تقسم بينهم الادوار فتلك تصلح للعمل والمال وهذه انثى جميلة وتلك خادمة، ربما اجد من يهتف ويعلو صوته على قولي هذا لكن هذه الحقيقة التي تعيشها المرأة العربية عموما والعراقية على وجه الخصوص.

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