المرأة العراقية فوق الشبهات – فريق عبدالرحمن دوسكي

مسلسل كويتي يسيء للمرأة العراقية الماجدة ،يعرضه تلفزيون الكويت مع الاسف في رمضان اسمه , يتحدث عن مجموعة من الطالبات يدرسن الطب في لندن ، وهناك طالبة عراقية تدرس الطب لنيل شهادة الدكتوراه دورها يكون خدامة لخدم الطالبة الكويتة مقابل دراهم معدودة وتظهر الطالبة العراقية وكان مهمتها خدامة بطبعها وليست طالبة دكتوراه .

هل تعلم الكاتبة وهل يعلم وزير اعلام دولة الكويت ان عددالطبيبات العراقيات اكثر من نفوس الكويت ، وهل تعلم الكاتبة وهل يعلم ان وزير الصحة البريطاني عراقي الاصل ، وهل تعلم وهل يعلم ان البنت العراقية درست الطب في لندن في زمن كانت البنت الكويتة تشرب حليب الحمارة كعلاج طبي.

عراقيون غاضبون من المسلسل، نساؤنا لسن خادمات يا هبه المشاري ،، واقول للكاتبة والمخرج وبعض المشاركين ممثلين عراقيين في هذا العمل .

بعد بلوغ العلاقة مستوى عال بين الشعبين العراقي والكويتي بوجه خاص والخليج عموما خلال خليجي 25 الذي احتضنته البصرة مؤخرا جاء المسلسل ، لما فية اساءة متعمدة للمرأة العراقية وللعراقيين اعتبروها انها احداث غير حقيقية وتزوير للمواقع وتتضمن اساءة مباشرة للعراقيين.