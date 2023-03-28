المدّعي في قضية الممثلة بالترو: حادثة التزلج بدّلت شخصيتي

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكّد‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يتّهم‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬غوينيث‭ ‬بالترو‭ ‬بالتسبّب‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬بحادث‭ ‬تزلج،‭ ‬خلال‭ ‬مثوله‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬بدّل‭ ‬شخصيته‭. ‬وقال‭ ‬طبيب‭ ‬العيون‭ ‬المتقاعد‭ ‬تيري‭ ‬ساندرسون‭ (‬76‭ ‬عاماً‭) ‬أمام‭ ‬هيئة‭ ‬المحلّفين‭ “‬بتّ‭ ‬أعيش‭ ‬راهناً‭ ‬حياة‭ ‬مختلفة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬أصبح‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتي‭ ‬يتّسم‭ ‬بصعوبة‭ ‬أكبر‭… ‬إنّ‭ ‬جوهر‭ ‬حياتي‭ ‬تغيّر‭ (…)… ‬فالتواصل‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬سلساً‭ ‬بعد‭ ‬الحادثة‭”.‬

ويؤكّد‭ ‬ساندرسون‭ ‬أنّ‭ ‬النجمة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬بحادثة‭ ‬وقعت‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬مدرجات‭ ‬التزلج‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أضلعه‭ ‬وتلف‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬دماغه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تفر،‭ ‬تاركة‭ ‬إياه‭ ‬فاقداً‭ ‬للوعي‭.‬‮ ‬

ويطالب‭ ‬ساندرسون‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬كعطل‭ ‬وضرر‭ ‬من‭ ‬الممثلة‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬شكسبير‭ ‬إن‭ ‬لاف‭” ‬والتي‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬مضادة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬

وبينما‭ ‬أكّدت‭ ‬الممثلة‭ ‬أنّ‭ ‬ساندرسون‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬صدمها،‭ ‬قال‭ ‬طبيب‭ ‬العيون‭ ‬المتقاعد‭ ‬الاثنين‭ “‬لقد‭ ‬تعرضت‭ ‬لضربة‭ ‬قوية‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬ظهري‭ ‬وتحديداً‭ ‬على‭ ‬عظام‭ ‬كتفي‭ (…) ‬لم‭ ‬اتعرض‭ ‬لضربة‭ ‬بهذه‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وقد‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقطة‭ ‬كبيرة‭”. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬إلكترونية‭ ‬أرسلها‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬بناته‭ ‬وتطرّق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الحادثة‭ ‬معنوناً‭ ‬اياه‭ “‬أصبحت‭ ‬مشهوراً‭”‬،‭ ‬قال‭ “‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬تعابيري‭. ‬كنت‭ ‬أحاول‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الصعب،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬أتى‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية‭”.‬

وأضاف‭ “‬باتت‭ ‬شخصيتي‭ ‬مختلفة‭ ‬حالياً‭”.‬

أما‭ ‬وكيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية،‭ ‬فأعاز‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬شخصية‭ ‬ساندرسون‭ ‬إلى‭ ‬تقدّمه‭ ‬في‭ ‬العمر‭.‬