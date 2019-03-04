المدّرب نائم وفريقه هائم – لؤي الشقاقي

بعد طول مخاض اسفرت زوبعة تشكيل الحكومة عن وزراء لاترتقي سيرهم ولا تاريخهم لطموحات الشعب في ان يستوزر عبدالمهدي صاحب الفكر والتاريخ اشخاصا لهم تاريخ مشرف وسمعة طيبة وذوو كفاءة لينتشلوا البلاد والعباد من سوء ما اوقعوه فيه سالفوهم ، فجاءت حكومة عبدالمهدي بوزراء ذوي اعمار عالية (قد تكون صفة حسنه تقدم عمر الشخص اذا كان قد افناه في مجال واحد لما سيمتلك من خبرة كبيرة في ذاك المجال ولكنها هنا جاءت سلبية) واخرين ليس لهم تاريخ اصلاً ولايمتلكون اي رصيد وظيفي او عملي واخرين لم يخضعوا لكشف DNA الذي يثبت انتماءهم لطبقة المسؤولين وجلهم ولا نتجنى ان قلنا كلهم فاشلون بروتوكولياً قاصرون في تلبية حاجات الناس جهلاء في كيفية ادارة مؤسساتهم ومسؤولياتهم. لم نر ولم نلمس اي منجز على الارض ولم نسمع غير كلام في كلام وليس حتى كلام في شبك، فقد سرق الشبك وبُح الصوت ومُنع الكلام. ومضت اشهر ولم تنجز الحكومة اي شي بل لم تقم حتى بأكمال تشكيلتها ولم يحسم البرلمان امره فريق كرة قدم لايملك خطة واضحة للعب وليس له خط دفاع وليس عنده اي مهاجم وخط المنتصف متهالك ومدربه كبير ومتعب واحيانا ينسى والفريق ككل همه ان يدحرج الكرة فقط وكلما وصلت الكرة الى لاعب اسرع في التخلص منها وارسلها الى زميله ولايهم ان ربح الفريق ام خسر فهو يعرف ان موقعه ثابت اسفل الترتيب تحت باقي الفرق، فريق كل همه ان يلعب وان لم يفز كل همه المكسب المادي ونصيبه من الهدايا وان يصبح محط انظار ويصبح لديه انصار. ولان الفريق يعرف وضامن انه لن يترك الدوري الممتاز وينزل الى دوري اقل منه فلن يجتهد ولن يتعب نفسه.

مدربه يقول لكل لاعب نعم على اي طلب حتى لو طلب منه الحارس ان يترك المرمى ويصبح مهاجماً، ويكون همه فقط ان يصبح مدرباً حتى لو اخرج الفريق من الدوري وحتى لو خسر كل معاركه ومبارياته “كل همه ان يكتب في اخر سيرته الذاتية كان مدرباً ورئيس فريق” لا ياكابتن المدرب يعرف بانجازاته ويذكر ببطولاته وكيف استطاع ان ينتشل فريقه من الضياع ويضعه في المقدمة وليس كما تتصور اتمنى ان يعيد المدرب النظر في موقفه وموقعه وان يحترم تاريخه مابقيت له من سنوات ويختم سيرته بأنه كان مدرباً جيداً في الوقت الخطأ واستقال لانه لم يحقق نتيجة ولم ينتشل فريقه من الضياع.