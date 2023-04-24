المدفعية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬تستهدف‭ ‬الموالين لإيران‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا

خبير‭ ‬عسكري‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬البعيد

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

استهدفت‭ ‬قذائف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬موقعاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القنيطرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬بري‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يستهدف‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬مراصد‭ ‬جبل‭ ‬الشيخ‭ ‬قصفت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬قذيفة‭ ‬صاروخية‭ ‬موقعاً‮»‬‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬القنيطرة‭ ‬تتمركز‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬السورية‭ ‬لتحرير‭ ‬الجولان‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬أسسها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬مرتفعات‭ ‬الجولان‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬خبير‭ ‬عسكري‭ ‬لبناني‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬القصف‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬وبدأت‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬الطيران‭ ‬او‭ ‬الطيرات‭ ‬المسير‭ ‬لارتفاع‭ ‬كلفته‭ ‬واحتمال‭ ‬سقوط‭ ‬المسيروات‭ ‬،‭ ‬وتلجأ‭ ‬ما‭ ‬امكنها‭ ‬الى‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تستبعد‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬تلجأ‭ ‬إسرائيل‭ ‬مستقبلا‭ ‬لصواريخ‭ ‬ارض‭ ‬ارض‭ ‬محدودة‭ ‬المسافة‭ .‬

وترأس‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬سمير‭ ‬القنطار‭ ‬المجموعة‭ ‬قبل‭ ‬مقتله‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬اسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2015‭. ‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬القصف،‭ ‬لكن‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬وإذاعة‭ ‬‮«‬شام‭ ‬أف‭ ‬أم‮»‬‭ ‬المحليتين‭ ‬والمقربتين‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬أفادتا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عدوان‭ ‬إسرائيلي‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬موقع‭ ‬قرص‭ ‬النفل‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬القنيطرة‭ ‬الشمالي‭. ‬وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬المستهدفة،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬نشاطا‭ ‬لمجموعات‭ ‬محلية‭ ‬موالية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬البري‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬أيام،‭ ‬إذ‭ ‬استهدف‭ ‬قصف‭ ‬مشابه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬قرب‭ ‬مرتفعات‭ ‬الجولان‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬القنيطرة‭ ‬الجنوبي،‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭.‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬قصفها‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬منها‭ ‬باتجاه‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬جزءاً‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬1967،‭ ‬وأعلنت‭ ‬ضمه‭ ‬في‭ ‬1981‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعترف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بذلك‭.‬

واستعاد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬محافظة‭ ‬القنيطرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬