المدرّس يعد بقفزة في إنتاج الكهرباء قبل زلزال إيران

بغداد – الزمان

وعدت وزارة الكهرباء برفد ستشهد رفد المنظومة بنحو خمسة الاف ميغاواط في المدة القليلة المقبلة، من خلال ادخال وحدات توليدية جديدة، مؤكدة استمرار ملاكاتها بعمليات اعادة تأهيل وصيانة عدد كبير من الوحدات في عموم البلاد استعدادا لموسم الصيف المقبل، فيما دعا مواطنون الوزارة الى ضبط عملية الحصول على التيار الكهربائي هذه الايام قبل الحديث عن الفصول المقبلة. وقال الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس، في تصريح امس ان (الملاكات الفنية والهندسية التابعة للوزارة مستمرة باجراء اعمال الصيانة على عدد كبير من الوحدات التوليدية تقدر طاقاتها المتاحة بنحو خمسة الاف ميغاواط الى جانب زيادة موثوقيتها استعدادا لموسم الصيف المقبل)، منوها بان الانتاج حاليا يقدر بـ 11 الف ميغاواط بساعات تجهيز تصل الى 24 ساعة في معظم المحافظات). واستغرب المواطنون من هذا التصريح بالقول (ان مناطق في بغداد تعاني من انقطاعات كثيرة في النهار والليل) وتمنوا (على الوزارة التخلص من هذه الظاهرة). واوضح المدرس ان (الوزارة تقوم باعمال الصيانة وإعادة التأهيل الان وذلك لاعتدال درجات الحرارة وانخفاض الاستهلاك). وأضاف ان (المدة القليلة المقبلة ستشهد رفد المنظومة بقدرات اضافية تصل الى خمسة الاف ميغاواط من خلال ادخال الوحدات التوليدية الجديدة التي تعكف الشركات المتخصصة على انشائها وبوتائر متصاعدة كوحدات من محطة بسماية اضافة الى وحدات توليدية جديدة في محطات اخرى) مبينا ان (الوزارة تسعى بكامل جهدها الى ان يكون تجهيز الطاقة في عموم البلاد لفصل الصيف المقبل افضل من الماضي). واكد المدرس (مواصلة الملاكات الهندسية والفنية في دائرة توزيع كهرباء الرمادي اعمال تأهيل المحولات في مناطق مختلفة في المدينة والتي شملت تأهيل محولة في منطقه حي الورار قرب مدرسة الإمام العادل، واخرى في منطقة القادسية التي شهدت ايضا نصب محولة جديدة قرب مدرسة الحوراء، وكذلك نصب اخريات قرب جامع معاذ بن جبل وقرب محطة السبعة كيلو وفي منطقة الورار قرب جامع معاوية). واشار الى ان (جميع المحولات التي اهلتها الملاكات كانت معطوبة وتم ادخالها الى العمل وكذلك تأهيل شبكة التوزيع في مناطق شرق الرمادي لإعادة الطاقة اليها جميعا ولتحسين واقع الشبكة الكهربائية اذ تم تسليك وإستبدال أعمدة ضغط عال على مغذي البو سحل في مدينة الرمادي، كما تم ربط مقاييس الطاقة في مناطق الخمسة كيلو غرب المدينة لتقليل نسب الضائعات والهدر الحاصل في الطاقة). ودأبت الوزارة على اطلاق مثل هذه الوعود نهاية فصل الشتاء، فيما تخفق في تحقيق الوعود في الصيف، غير ان الوزير الجديد لؤي الخطيب وعد في برنامجه انهاء هذا الوضع.وقبل ان يجف حبر وعود الوزارة فقدت منظومة الكهرباء الوطنية طاقات قدرها 2500 ميغاواط، جراء توقف ضخ الغاز المستورد من ايران، نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة. واكد بيان (تأثر انابيب الغاز المصدر الى العراق بهذا الزلزال والذي أدى الى توقف محطات، المنصورية الغازية، والصدر الغازية، وبسماية الاستثمارية، ما نجم عنه زيادة ساعات القطع المبرمج في محافظات بغداد وديالى وكركوك والفرات الأوسط). واضاف انه (تم التنسيق بشكل عال مع وزارة النفط، لتعويض محطات وزارة الكهرباء وتجهيزها بالوقود البديل لتشغيل المحطات التي توقفت بسبب توقف أنبوب الغاز الإيراني).

واوضح البيان ان (الجانب الإيراني يعمل على اعادة ضخ الغاز خلال الايام القليلة المقبلة، بعد إنجاز اعمال الصيانة داخل أراضيه لأنابيب الغاز).