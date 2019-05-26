المدرسة العراقية في موسكو تكرم طلبتها المتفوقين

موسكو – الزمان

كرمت المدرسة العراقية في موسكو عاصمة روسيا الاتحادية طلبتها المتفوقين في المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.. واقيم احتفال بهذه المناسبة حضره اولياء امور الطلبة والملاك التعليمي والتدريسي. وهنأ مدير المدرسة علي مصحب الخزرجي الحضور على نسب النجاح التي تحققت في جميع المراحل، مؤكدا ان هذا التكريم يأتي تثمينا الجهود التي بذلها الطلبة في تحقيق التفوق العلمي الذي يصب في مصلحة الوطن الذي ينتظر منهم المزيد لتعزيز قدراته العلمية في كل المجالات وقال نشكر كل من حقق المراتب المتقدمة التي جاءت بفضل الله سبحانه وهمة طلبتنا الذين جدوا واجتهدوا وتفاعلوا مع منهجهم الدراسي وروعة الاداء التربوي لأساتذتهم اضافة الى اهتمام اولياء امورهم وحبهم للتفوق فحصدوا هذه النتائج التي نفخر بها جميعا ونحتفي بهم اليوم ونكرمهم ونوصيهم بأن يثابروا اكثر ويكونوا اكثر اجتهادا في مسيرتهم التربوية والعلمية ليـــــــكونوا قادة الأبداع التربوي والعلمي في المستقبل). وشمل التكريم التلميذ علي جابر للصف الاول عادل سلام من الصف الثاني والتلميذة مريم محمد من الصف الثالث والتلميذان اروى جابر ودعاء سمير للصف الرابع والتلميذ محمد رائد للصف الخامس والتلميذ حمزه حسن للصف السادس ضمن المرحلة الابتدائية . وحازت الطالبة ماريا العبيدي المرتبة الاولى للصف الاول المتوســــــط وتفوق الطالـــــــبان ياسر قلاله وتــــــــمارا العبيدي على اقرانهم في الصف الرابع العلمي والطالبة أصايل عرنوس للصف الخامس العلمي . ويذكر ان ملاك المدرسة العراقية التي تأسست عام ف1957 في موسكو وللمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعــــــدادية يضم المدرسين رجاء القيـــــــسي ومنى العيسى و نتصار مكي ومارينا عبدالإله وخــــالد الخشان وثائر اوشانه وعبد الخــــالق حسين سالم و تامر حسني وشــــــروق نوفل و محمد الكوسا وحيدر محمود واحمد ابو الحمد .