المخرج الفرنسي لولوش يتزوج للمرة الرابعة في سن 85 عاماً

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تزوج‭ ‬المخرج‭ ‬كلود‭ ‬لولوش‭ ‬البالغ‭ ‬85‭ ‬عاماً،‭ ‬من‭ ‬الروائية‭ ‬فاليري‭ ‬بيرين‭ (‬55‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الدائرة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الزواج‭ ‬الرابع‭ ‬للسينمائي‭ ‬الحائز‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬سنة‭ ‬1966‭. ‬ونظّم‭ ‬الزوجان‭ ‬المقيمان‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬مونمارتر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬حفل‭ ‬زفافهما‭ ‬بحضور‭ ‬200‭ ‬مدعوّ،‭ ‬بينهم‭ ‬شخصيات‭ ‬فرنسية‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬الفن‭ ‬والثقافة‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬جان‭ ‬دوجاردان‭ ‬وكاد‭ ‬ميراد‭ ‬وجوليان‭ ‬كلير‭ ‬وريشار‭ ‬أنكونينا‭ ‬وليتيسيا‭ ‬هاليداي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬إريك‭ ‬دوبون‭ ‬موريتي،‭ ‬بحسب‭ ‬معلومات‭ ‬صحافية‭. ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬كلود‭ ‬لولوش‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬سنة‭ ‬1966‭ ‬بفيلم‭ “‬Un homme et une femme‭” (“‬رجل‭ ‬وامرأة‭”) ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬عنه‭ ‬بالسعفة‭ ‬الذهبية،‭ ‬وهو‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬المخرجين‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬مع‭ ‬حوالى‭ ‬خمسين‭ ‬فيلماً‭ ‬في‭ ‬رصيده‭.‬

ونجح‭ ‬هذا‭ ‬السينمائي‭ ‬الغزير‭ ‬الإنتاج،‭ ‬بفضل‭ ‬أعماله‭ ‬التي‭ ‬اتسمت‭ ‬بصدق‭ ‬كبير،‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الجمهور‭ ‬المتلهف‭ ‬للرومانسية،‭ ‬فيما‭ ‬أثار‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬سخرية‭ ‬لدى‭ ‬النقاد،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يعتبرونه‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬للمصادفات‭ ‬الساذجة‭ ‬في‭ ‬أفلامه‭.‬