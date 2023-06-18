المخرج الفرنسي كلود لولوش يتزوج للمرة الرابعة

باريس (أ ف ب) – تزوج المخرج كلود لولوش البالغ 85 عاماً، من الروائية فاليري بيرين (55 عاماً)، السبت في باريس، وفق ما أفاد رئيس بلدية الدائرة الثامنة عشرة في العاصمة الفرنسية، ليكون بذلك الزواج الرابع للسينمائي الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 1966.

ونظّم الزوجان المقيمان في حي مونمارتر في العاصمة الفرنسية، حفل زفافهما بحضور 200 مدعوّ، بينهم شخصيات فرنسية من عالم الفن والثقافة من أمثال جان دوجاردان وكاد ميراد وجوليان كلير وريشار أنكونينا وليتيسيا هاليداي، إضافة إلى وزير العدل إريك دوبون موريتي، بحسب معلومات صحافية.

وقد حقق كلود لولوش شهرة عالمية سنة 1966 بفيلم “Un homme et une femme” (“رجل وامرأة”) الذي فاز عنه بالسعفة الذهبية، وهو يُعد من أشهر المخرجين الفرنسيين، مع حوالى خمسين فيلماً في رصيده.

ونجح هذا السينمائي الغزير الإنتاج، بفضل أعماله التي اتسمت بصدق كبير، في استقطاب الجمهور المتلهف للرومانسية، فيما أثار في كثير من الأحيان سخرية لدى النقاد، لا سيما بسبب ما يعتبرونه دوراً محورياً للمصادفات الساذجة في أفلامه.