المخرج الإيراني العالمي أصغر فرهادي يدعو إلى التضامن مع النساء في بلاده

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حث‭ ‬المخرج‭ ‬الإيراني‭ ‬أصغر‭ ‬فرهادي،‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬مرتين،‭ ‬الأحد‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ “‬التضامن‭” ‬مع‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬نزلوا‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬إثر‭ ‬توقفيها‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬الإيرانية‭. ‬وأشاد‭ ‬فرهادي‭ ‬بـ‭”‬النساء‭ ‬التقدميات‭ ‬والشجاعات‭ ‬اللواتي‭ ‬قدن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوقهن‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرجال‭”‬،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬موجة‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬تهز‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاماً‭. ‬‮ ‬وقال‭ ‬فرهادي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالفيديو‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ “‬هنّ‭ ‬يبحثن‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬بسيطة‭ ‬لكنها‭ ‬أساسية‭ ‬حرمتهنّ‭ ‬منها‭ ‬الدولة‭ ‬لسنوات‭”. ‬وأضاف‭ “‬لقد‭ ‬سلك‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬هؤلاء‭ ‬النساء،‭ ‬طريقاً‭ ‬قاسياً‭ ‬ومؤلماً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬النقطة،‭ ‬وقد‭ ‬بلغن‭ ‬بوضوح‭ ‬حالياً‭ ‬محطة‭ ‬مفصلية‭”. ‬وقُتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬41‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية،‭ ‬فيما‭ ‬تؤكد‭ ‬مجموعات‭ ‬حقوقية‭ ‬أن‭ ‬الرقم‭ ‬الفعلي‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭. ‬وأضاف‭ ‬فرهادي‭ “‬لقد‭ ‬رأيتهنّ‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الليالي‭: ‬معظمهنّ‭ ‬يافعات‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬أو‭ ‬العشرين‭”. ‬‮ ‬وتابع‭ ‬المخرج‭ ‬قائلاً‭ “‬رأيت‭ ‬الغضب‭ ‬والأمل‭ ‬في‭ ‬وجوههنّ‭ ‬وطريقة‭ ‬سيرهنّ‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬أحترم‭ ‬بشدة‭ ‬نضالهنّ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‭ ‬وحقهنّ‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬مصيرهنّ،‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬يتعرضن‭ ‬لها‭”. ‬وفاز‭ ‬فرهادي،‭ ‬المعروف‭ ‬بأفلامه‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬التحديات‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الناس،‭ ‬مرتين‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬بلغة‭ ‬أجنبية،‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬A‭ ‬Separation‭” ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وفيلم‭ “‬The‭ ‬Salesman‭” ‬في‭ ‬2016‭. ‬ودعا‭ ‬فرهادي‮ ‬‭”‬جميع‭ ‬الفنانين‭ ‬والمخرجين‭ ‬والمثقفين‭ ‬ونشطاء‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭… ‬كل‭ ‬من‭ ‬يؤمن‭ ‬بكرامة‭ ‬الإنسان‭ ‬وحريته،‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬الأقوياء‭ ‬والشجعان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬أو‭ ‬الكتابة‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬أخرى‭”.‬