المخرجة مي المصري توثق (بيروت في عين العاصفة) بعيون 4 نساء

بيروت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يسترجع‭ ‬فيلم‭ “‬بيروت‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬العاصفة‭” ‬للمخرجة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬اللبنانية‭ ‬مي‭ ‬المصري‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬لبنان‭ ‬طوال‭ ‬أشهر‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ /‬اكتوبر‭ ‬2019،‭ ‬ويتوقف‭ ‬عند‭ ‬مرحلة‭ ‬الجائحة‭ ‬وانفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شهادات‭ ‬أربع‭ ‬نساء‭ ‬متمردات‭ ‬ومن‭ ‬خلفيات‭ ‬مختلفة‭.‬

بين‭ ‬مشاهد‭ ‬المحتجين‮ ‬يضربون‭ ‬على الحديد‭ ‬والطناجر‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬غضبهم،‮ ‬وهتافات‭ “‬ثورة‭ ‬ثورة‭” ‬و‭”‬حرامية‭”‬،‭ ‬وتوقف‭ ‬الكاميرا‭ ‬عند‭ ‬لافتة‭ “‬الثورة‮ ‬يصنعها الشرفاء ويستغلها الاوغاد‭”‬،‭ ‬تتحدث‭ ‬شخصيات‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬سرسق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وظروف‭ ‬اندلاعها‭ ‬ونتائجها‭ ‬والحوافز‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬الناس‭ ‬للنزول‭ ‬الى‭ ‬‮ ‬الشارع‭.‬

في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2019،‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬احتجاجات‭ ‬كبرى‭ ‬تخطت‭ ‬الطوائف‭ ‬والمناطق‭ ‬وحتى‭ ‬الانتماءات‭ ‬السياسية،‭ ‬ودفعت‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬مطالبين‭ ‬بتنحي‭ ‬سلطة‭ ‬سياسية‭ ‬اتهموها‭ ‬بالفساد‭ ‬والفشل‭.‬

وتقول‭ ‬مي‭ ‬المصري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬شخصيات‭ “‬بيروت‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬العاصفة‭” ‬بسرعة‭ “‬اذ‮ ‬‭ ‬كانت‭ ‬الانتفاضة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭” ‬وكان‭ ‬لديها‭ “‬دافع‭ ‬قوي‮ ‬‭ ‬لتصوير‭ ‬فيلم‭”.‬

وشاءت‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬وهو‭ ‬الثالث‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بعد‭ “‬بيروت‭ ‬جيل‭ ‬الحرب‭” (‬1988‭) ‬و‭”‬يوميات‭ ‬بيروت‭” (‬2005‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضراً‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات،‮ ‬‭ ‬وعلى الإبداع‭ ‬والفن،‭ ‬وبحثت‭ ‬عمّن‮ ‬‭ ‬يعكس‭ ‬هذين‭ ‬المحورين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تشرح‭.‬

ووقع‭ ‬اختيارها‭ ‬على‭ ‬الشقيقتين‭ ‬ميشيل‭ ‬ونويل‮ ‬‭ ‬كسرواني‭ ‬اللتين‭ ‬تنتقدان‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والسياسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنيات‭ ‬مصورة‭ ‬ساخرة‭ ‬،‭ ‬والمصوّرة‭ ‬العراقية‭ ‬لًجَين‮ ‬‭ ‬التي‭ ‬خالفت‭ ‬إرادة‭ ‬عائلتها‭ ‬واستقرت‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬والناشطة‭ ‬المحجّبة‭ ‬حنين‭ ‬التي‭ ‬تدرس‭ ‬الاعلام‮ ‬‭ ‬وتصور‭ ‬افلاماً‭ ‬وثائقية‭.‬

وترى‭ ‬المخرجة‭ ‬الستينية‭ ‬التي‭ ‬يضمّ‭ ‬رصيدها‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬16‭ ‬فيلماً‮ ‬بينها‭ ‬ثمانية‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬السينمائي‭ ‬اللبناني‭ ‬الراحل‭ ‬جان‭ ‬شمعون،أن‭ “‬الاختلاف‭ ‬بين‭ ‬الشخصيات‭ ‬مهم‭ ‬لإعطاء‭ ‬صورة‭ ‬أوسع‭”. ‬وتقول‭ “‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬تكوّنت‭ ‬لديّ‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬تتيح‭ ‬لي‭ ‬اختيار‭ ‬صاحب‭ ‬الحضور‭ ‬السينمائي‭ ‬والعفوي‭ ‬البعيد‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬الجاهزة،‭ ‬والمستعد‭ ‬للتحدث‭ ‬عن‭ ‬همومه‭ ‬الشخصية،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الصدق‭ ‬والإحساس‭ ‬مهمان‭ ‬في‭ ‬السينما‭”‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬ميشيل‭ ‬كسرواني‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2019‭ ‬‮ ‬نزع‭ ‬الغطاء‭ ‬عن‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ “‬المقفر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يشبهنا‭”‬،‭ ‬على‭ ‬قولها‭.‬‮ ‬‭ ‬وتصف‭ ‬نويل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بأنها‭ “‬ثورة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الإهانة‮ ‬والإذلال التي‮ ‬عاشها اهلنا ونعيشها‭”. ‬وتضيف‭ “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكاننا‭ ‬أن‭ ‬نسكت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬الفساد‭” ‬‮ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬البطالة‭ ‬والهجرة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭.‬

وتفتخر‭ ‬حنين‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬من‭ ‬نزلوا إلى‭ ‬الشارع،‭ ‬ودفعتها‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الأزمات‭ ‬المعيشية‭. ‬وتقول‭ ‬إنه‭ “‬أهم‭ ‬يوم‭ ‬سياسي‭ ‬لإعادة‭ ‬صوغ‭ ‬هويتنا‭” .‬

أما‭ ‬لجين التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام،‭ ‬وأصيبت‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬فوثقت‭ ‬مشاهد‭ ‬جرئية‭ ‬من‭ ‬التحركات‭ ‬الشعبية‭ ‬بكاميرتها،‭ ‬استخدمتها‭ ‬المخرجة‭ ‬في‭ ‬الفيلم،‭ ‬وتلاحظ‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأجمل‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬يوميها‭ ‬الأولين،‮ ‬وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬‮ ‬الشباب الذين خسروا عيونهم وأرجلهم‭ ‬وأيديهم‭ ‬بفعل‭ ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭.‬

وحرصت‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعبّر‭ ‬في‭ ‬فيلمها‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬الاندفاع‭ ‬الجميلة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬والنساء‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬وتقول‭ ‬صاحبة‭ ‬الفيلم‭ ‬الروائي‮ ‬‭ “‬3000‭ ‬ليلة‭” ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬جوائز‭ ‬عدة‮ ‬‭ “‬كان‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬ظاهرة‭ ‬لافتة‭ ‬خلال‭ ‬الانتفاضة،‭ ‬وكذلك‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمبدعين‭ ‬الذين‭ ‬نزلوا‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭. ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أصور‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ (…) ‬فالسينما‭ ‬تخلّد‭ ‬التجربة‭”.‬

انفجار‭ ‬المرفأ‭…‬بشاعرية

وفي‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬يُظهر‭ ‬الفيلم‭ ‬تواصُل‭ ‬النساء‭ ‬الأربع‭ ‬بعضهن‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬منازلهن‮ ‬‭ ‬بسبب‭ ‬إجراءت‭ ‬الحَجر،‭ ‬واسترجاعهن‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬الثورة‭. ‬تقول‭ ‬نويل‭ “‬كانت أشبه بحلم طويل‭ ‬يكاد‭ ‬ينتهي‭ ‬على‭ ‬مهل‭ ‬ككل‭ ‬شيء‮ ‬‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬‮ ‬‭ ‬ستأخذ‭ ‬الثورة‭ ‬أشكالاً‭ ‬عدة‭ ‬ولن‭ ‬تتوقف‭”. ‬‮ ‬وتعلّق‭ ‬حنين‭ ‬قائلة‮ ‬‭”‬عندما‭ ‬بدأنا‭ ‬ندين‭ ‬نظامنا‭ ‬السياسي‭ ‬ونطالب بنظام‭ ‬مختلف،‭ ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬روحاً‮ ‬واحدة‭ (..) ‬فالسلطة فرّقت وتسللت إلى الحراك‭”‬‭.‬

‮ ‬لم‭ ‬تفاجأ‭ ‬المصري‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الانتفاضة‭ “‬أُجهضت‭”. ‬وتقول‭ “‬في‭ ‬فيلميّ‭ ‬السابقين‭ ‬عن‭ ‬بيروت،‭ ‬نرى‭ ‬حماسةً‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاحتجاحات‭ ‬واحباطاً‭ ‬في‭ ‬نهايتها‭. ‬دائماً‭ ‬ثمة‭ ‬استغلال‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬للشباب‭ ‬وكذلك‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬التغيير‭. ‬ويُفشلون‭ ‬كل‭ ‬شي‭ ‬ممكن‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭”. ‬‮ ‬وتلاحظ‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬‭”‬لبنان‭ ‬يشهد‭ ‬هزة‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام،‭ ‬وتكمن‮ ‬‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬الطائفية‭ ‬والفساد‭ ‬والتبعية‭ ‬للزعيم‭” .‬

وتنتقل‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬وتلفّ‭ ‬الكاميرا‭ ‬بشاعرية‭ ‬حول‭ ‬حنين‭ ‬وفي‭ ‬مشهد‭ ‬آخر‭ ‬حول‭ ‬نويل‭ ‬‮ ‬بين‭ ‬أشلاء‭ ‬أبنية‭ ‬وسيارات‭ ‬‮ ‬محطمة‭ ‬وتتوقف‭ ‬عند‭ ‬دموع‭ ‬لجين‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬موسيقى‭ ‬جنائزية‭.‬

وأدى‭ ‬هذا‭ ‬الانفجار‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬تخزين‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬نيترات‭ ‬الأمونيوم‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬احترازية‭ ‬إلى‭ ‬مصرع‭ ‬215‭ ‬شخصاً‭ ‬وتدمير‭ ‬أحياء‭ ‬العاصمة‭ ‬المجاورة‭ ‬للمرفأ‭.‬‮ ‬

واذا‭ ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬الفيلم‭ ‬صاخبة‭ ‬فنهايته هادئة‭: ‬نظرة نحو البحر‭ ‬والأفق‭ “‬المفتوح‭ ‬للأمل‭ ‬والتفاؤل‭”‬،‭ ‬وحصان‭ ‬يجتازالشاطىء سريعاً‭ ‬كأنه‭ ‬يعلن‭ ‬نهاية‭ ‬مرحلة‭ ‬وبداية‭ ‬أخرى‭.‬‮ ‬

بموضوعية‭ ‬الباحثة‭ ‬ممزوجة‭ ‬بشاعرية‭ ‬الفنانة،‭ ‬تصوّر‭ ‬المصري‭ ‬أوجاع‭ ‬المدينة وانقساماتها‭ ‬وإحباطات‭ ‬اهلها‭ ‬وأحلامهم،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬وفلسطين‭ ‬وحوادثهما‭ ‬المفصلية‭ ‬يستـأثران‭ ‬دائماً‭ ‬باهتمامها‭.‬

وهي‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬تحضير‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬تاريخي‭ ‬يستعيد‭ ‬حقبة‭ ‬أربعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬‮ ‬خلال‭ ‬الاستعمار‭ ‬البريطاني‭ ‬وبداية‭ ‬النكبة‭.‬

وتقول‭ ‬المصري‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أم‭ ‬أميركية‭ ‬وأب‭ ‬فلسطيني‭ “‬أشعر‭ ‬بان‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬اصور‭ ‬أفلاماً‭ ‬روائية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬لأنني‭ ‬عايشت‭ ‬أموراً‭ ‬كثيرة،‭ ‬وثمة‭ ‬قصص‭ ‬جميلة‭ ‬سمعتها‭ ‬أثّرت‭ ‬بي‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لأن‭ ‬أرويها‭”.‬‮ ‬