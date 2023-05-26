المخابرات تفكّك شبكة دولية لتهريب الآثار بحوزتها 3 مخطوطات

الأمن الوطني يشتبك مع تاجريّ مخدّرات ويطيح بهما في النجف

المحافظات – مراسلو (الزمان)

فككت مفارز جهاز المخابرات الوطني ، شبكة دولية تقوم بتهريب الآثار في بابل وضبط بحوزتهم ثلاثة مخطوطات. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تابعته (الزمان) امس انه (بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة عناصر الجريمة المنظمة، واستنادا الى المهام المناطة بجهاز المخابرات الوطني في بــابــل وفي إطار العمل المبذول لتقويض التهديدات الخارجية للأمن القومي العراقي واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة ، تمكن ابطال الجهاز وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكة دولية مكونة من اربعة أشخاص أحدهم عربي الجنسية يقومون بتهريب الاثار)، واشار الى (ضبط بحوزة الشبكة 3 مخطوطات ،وادعائهم انها جرى تهريبها من إحدى المتاحف خارج البلاد). كما اكد رسول، القبض على متهم بسرقة مليار دينار أثناء محاولته السفر إلى لبنان عبر مطار بغداد الدولي. واشار الى إنه (بمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات ،تم القاء القبض على احد المتهمين بسرقة مبلغ مليار دينار تعود لاحد المواطنين في المحافظة)، واضاف انه (تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه). واطاحت مفارز جهاز الامن الوطني ،بتاجري مخدرات بعد مطاردتهما في شوارع النجف وضبط بحوزتهما مئة الف حبة مخدرة. ونشر الجهاز مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك امس يظهر (عملية المطاردة التي اسفرت عن الاطاحة بالتاجرين المطلوبين للعدالة وبحوزتهما مئة حبة مخدرة). بدورها ،القت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على ثلاثة مطلوبين بعد اصابة اثنين منهم في محافظة المثنى وتفكيك شبكتهم الخاصة بتجارة المخدرات.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس إن (عناصر الوكالة اشتبكت مع المطلوبين الذين استخدموا اسلحة مختلفة وقنابل يدوية، كما تم ضبط مواد مخدرة بحوزتهم، كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة). ونجحت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، في القبض على أحد الهاربين من سجن أبي غريب عام 2013 في السليمانية.واشار بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز المديرية ،القبض على مطلوبين اثنين بتهم الإرهاب والإتجار بالبشر في منطقتي الغزالية والحرية ببغداد)، واشار الى ان (المفارز تمكنت وبالتنسيق مع جهاز أسايش إقليم كردستان، من القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب ، وهو أحد الهاربين من سجن أبي غريب عام 2013? حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه إلى جهة الطلب).