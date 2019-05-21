المخابرات‭ ‬السودانية‭ ‬تتمرد‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الجيش‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬رئيسها‭ ‬قوش‭ ‬

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

تمرد‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬على‭ ‬اوامر‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬والجيش‭ ‬امس‭ ‬ورفض‭ ‬اعتقال‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬والامن‭ ‬السابق‭ ‬قوش‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬حُرّاس‭ ‬منزل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬صلاح‭ ‬قوش‭ ‬تصدوا‭ ‬لافراد‭ ‬منها‭ ‬ترافقهم‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬ارادوا‭ ‬الاثنين‭ ‬تنفيذ‭ ‬أمر‭ ‬بتوقيفه‭ ‬وتفتيش‭ ‬منزله‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬دعوى‭ ‬جنائية‭ ‬بحقه‭.‬

وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«على‭ ‬إثر‭ ‬دعوى‭ ‬جنائية‭ ‬أمام‭ ‬نيابة‭ ‬مكافحة‭ ‬الثراء‭ ‬الحرام‭ ‬والمشبوه‭ ‬المتهم‭ ‬فيها‭ ‬صلاح‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬(قوش)‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬لجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني،‭ ‬تحركت‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬يرأسها‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عميد‭ ‬وتحت‭ ‬الإشراف‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬أول‭ ‬النيابة‭ ‬ووكيل‭ ‬النيابة‭ ‬المختص‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أمر‭ ‬القبض‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬المُتهم»‭.‬

وأضافت‭ ‬«تصدت‭ ‬القوة‭ ‬المكلفة‭ ‬بحراسة‭ ‬منزل‭ ‬المُتهم‭ ‬المذكور‭ ‬والتابعة‭ ‬لجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬للأمر‭ ‬الصادر،‭ ‬ورفضت‭ ‬تنفيذه‭ ‬أمام‭ ‬وكلاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة»‭.‬

والشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬صادق‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬استقالة‭ ‬قوش‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اطاحة‭ ‬الجيش‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نيسان/ابريل‭. ‬وكان‭ ‬قوش‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬واسعة‭ ‬قادها‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬السوداني‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬اطاحة‭ ‬البشير‭. ‬وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وناشطي‭ ‬المعارضة‭ ‬وصحافيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭.‬

وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬حراس‭ ‬منزل‭ ‬قوش‭ ‬«يدل‭ ‬على‭ ‬الانتهاك‭ ‬الصارخ‭ ‬للقانون‭ ‬وسيادة‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني»‭.‬

وطالبت‭ ‬بإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الحالي‭ ‬واعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬«التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬استقلال‭ ‬النيابة‭ ‬العامة»‭.‬

وقرر‭ ‬افراد‭ ‬النيابة‭ ‬نتيجة‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬«وضع‭ ‬الاضراب‭ ‬الشامل‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة»‭.‬