المحور‭ ‬الايراني‭ ‬يحيي يوم‭ ‬القدس

طهران‭- ‬بغداد‭ – ‬بيروت‭ –‬الزمان‭ ‬

أحيا‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬تنظيمات‭ ‬وأحزاب‭ ‬ومليشيات‭ ‬شيعية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وبغداد‭ ‬وبيروت‭ ‬ودمشق‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬دعماً‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬إيران،‭ ‬جرت‭ ‬تجمّعات‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وفي‭ ‬مدن‭ ‬عديدة‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬تبريز‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬وهمدان‭ (‬غرب‭) ‬ويزد‭ (‬شرق‭) ‬وبندر‭ ‬عباس‭ (‬جنوب‭) ‬وعبادان‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حكومية‭.‬‮ ‬

ومنذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬1979،‭ ‬يحيي‭ ‬الإيرانيون‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جمعة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وهتف‭ ‬متظاهرون‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لإسرائيل‭ ‬وأميركا‮»‬‭ ‬ملوّحين‭ ‬بأعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬وإيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬‮ ‬

وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬إسرائيل‭ ‬قريب‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬هي‭ ‬محور‭ ‬وحدة‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬وسط‭ ‬طهران،‭ ‬أحرق‭ ‬متظاهرون‭ ‬العلمين‭ ‬الأميركي‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬وصوراً‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ويأتي‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ووقوع‭ ‬مواجهات‭ ‬وهجمات‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬التي‭ ‬ردّت‭ ‬على‭ ‬النيران‭ ‬بمثلها‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬باقر‭ ‬قاليباف‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الفلسطينيين‭ ‬يقاومون‭ ‬اليوم‭ ‬بكلّ‭ ‬عزم‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬أحزاب‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬نزل‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬إحياءً‭ ‬لـ‮»‬يوم‭ ‬القدس‮»‬‭.‬

ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬وصوراً‭ ‬للمرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬العراقي‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬وللمرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضاً‭ ‬لأبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬مع‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬شنّتها‭ ‬مسيّرة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬ستكون‭ ‬نهاية‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‮»‬،‭ ‬وردّدوا‭ ‬هتافات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬كلا‭ ‬كلا‭ ‬أمريكا‮»‬،‭ ‬و»نعم،‭ ‬نعم‭ ‬للقدس،‭ ‬كلا‭ ‬كلا‭ ‬للتطبيع‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬سيّد‭ ‬الحسيني‭ ‬القيادي‭ ‬المحلّي‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬بدر،‭ ‬إحدى‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلّحة‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التوصّل‭ ‬الى‭ ‬حلّ‭. ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تخرج‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تلبية‭ ‬لنداء‭ ‬الإمام‭ ‬الخميني‭ ‬بيوم‭ ‬القدس‭ ‬فنحن‭ ‬كلّنا‭ ‬فداء‭ ‬للقدس‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬الموظف‭ ‬المتقاعد‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحّة‭ ‬زياد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ (‬65‭ ‬عاماً‭) ‬إنّ‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬القدس‭ ‬هو‭ ‬دعوة‭ ‬لجميع‭ ‬المسلمين،‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬للوحدة‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وضمان‭ ‬عودة‭ ‬الأرض‭ ‬المحتلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مخيّم‭ ‬برج‭ ‬البراجنة‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بالضاحية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬شارك‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬للمناسبة‭ ‬رفعوا‭ ‬خلالها‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واللبنانية‭ ‬والإيرانية‭ ‬وصورة‭ ‬لخامنئي‭ ‬والخميني‭.‬

وفي‭ ‬مخيّم‭ ‬اليرموك‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بريف‭ ‬دمشق‭ ‬الجنوبي،‭ ‬شارك‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬عسكري‭ ‬وسط‭ ‬منازل‭ ‬متضرّرة‭ ‬أو‭ ‬مدمّرة‭.‬

وعلى‭ ‬واجهة‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬المتضرّرة،‭ ‬رفعت‭ ‬صور‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬الراحل‭ ‬حافظ‭ ‬الأسد‭ ‬ونجله‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬وخامنئي‭ ‬وقاسم‭ ‬سليماني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ورفع‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬أعلاماً‭ ‬عدّة‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬وحماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬وفصائل‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لإيران،‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬يا‭ ‬قدس‭ ‬قادمون‮»‬‭.‬

ورفعت‭ ‬أعلام‭ ‬سورية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬وإيرانية‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬المتضرّرة‭ ‬التي‭ ‬سار‭ ‬المقاتلون‭ ‬بجوارها‭.‬