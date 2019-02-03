المفوضية تمدّد الفترة الممنوحة للأحزاب لإستكمال إجراءات التسجيل

المحكمة الإتحادية تصدر حكماً دستورياً بشأن الإتفاق الجنائي للجرائم

بغداد – قصي منذر

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دستورياً بشأن الاتفاق الجنائي الوارد في قانون العقــوبات رقم 111 لســــــنة 1969 ، منوهة إلى أن مفهومه يختلف عن حرية التعبير الواردة في الدستور. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء اضافة لوظيفتهما). واضاف أن (المدعي طعن بموجب عريضة دعواه بعدم دستوريــــــــة المادة 56 من قانون العقــــــــــوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تعاقب كل عضو في اتفاق جنائي بالعقوبة المحددة لكل جريمة كانت موضوع الاتفاق الجنائي ولو لم يشرع بارتكابها). وأشار إلى أن (المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن احكام الاتفاق الجنائي قد ذكـــرت في المـــــــواد 55- 59 من قانون العقوبات، ومنها يتضح ان الاتفاق الجنائي هو وجود شخصية او اكثر اتفقا على ارتكاب فعل يجرمه القانون كجناية او جنحه كالسرقة والاحتيال والتزوير، وكان هذا الاتفاق منظماً ومستمراً ولو لمدة قصيرة). وتابع الساموك أن (المحكمة أوضحت معنى ذلك بانه الجريمة موضوع الاتفاق من شانها ان تتعرض الى امن المجتمع او لاحد اشخاصه الطبيعية او المعنوية وتدل على سلوك منحرف من اعضاء هذا الاتفاق). وأستطرد أن (المحكمة ذهبت في حكمها إلى أن هذا الفعل يلزم ان يعالج اما بالعقوبة مع الاصلاح او بالعفو عن العقوبة اذا تمت المبادرة باخبار السلطات العامة قبل وقوع الجريمة و قبل قيام تلك السلطات بالتحرك ضد الجناة كما تقضي بذلك المادة (59 من قانون العقوبات). وذكر أن (المدعي استند إلى المادة 38 اولا من الدستور التي تنص على “تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب:- اولاً: حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل). واضاف أن (المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هدف هذا النص مغاير للهدف الذي يريده المدعي في دعواه، ذلك ان حرية التعبير عن الراي مرتبطة بما لا يخل بالنظام والاداب، والاتفاق الجنائي كما تقدم مخالف كل المخالفه مع النظام العام والاداب العامه كما أن ما ذهب اليه القضاء المصري في احد قراراته بهذا الخصوص فلا يتقيد به القضاء العراقي لاختلاف الموجبات والمكان والزمان). ومضى إلى القول ان (المحكمة قررت رد الدعوى ضد المدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، لعدم استنادها إلى سند من الدستور، ورد الدعوى ضد المدعي عليه الثاني رئيس مجلس القضاء الاعلى اضافة لوظيفته، لعدم توجه الخصومة). وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد الفترة الممنوحة للاحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل. وذكر بيان امس انه (استنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 قرر مجلس المفوضين تمديد الفترة الممنوحة للاحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل ولغاية 3 اذار المقبل). واضاف (وعلى الاحزاب السياسية التي تم منحها اجازة تأسيس مشروطة مراجعة دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية خلال المدة التي منحها المجلس وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام القانون المذكور). واشار البيان الى ان (هذا التمديد يشمل الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءات التسجيل لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض استكمال اجراءاتها وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون ذاته).