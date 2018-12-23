المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬بالعراق‭ ‬تقضي‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬امتيازات‭ ‬النواب‭ ‬التقاعدية‭ ‬

برهم‭ ‬صالح‭ ‬ينفي‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا‭ ‬

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الأحد،‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتشكيلاته‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمعاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬المرصودة‭ ‬لأعضاء‭ ‬البرلمان‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬للمحكمة‭ ‬إياس‭ ‬الساموك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي:‭ ‬“المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬عقدت‭ ‬جلستها‭ ‬اليوم‭ ‬برئاسة‭ ‬القاضي‭ ‬مدحت‭ ‬المحمود‭ ‬وحضور‭ ‬القضاة‭ ‬الأعضاء‭ ‬كافة،‭ ‬ونظرت‭ ‬طعونا‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتشكيلاته‭ ‬رقم‭ ‬(13)‭ ‬لسنة‭ ‬2018”‭.‬

وأضاف:‭ ‬“المحكمة‭ ‬وبعد‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءاتها‭ ‬حيث‭ ‬دققت‭ ‬المواد‭ ‬المطعون‭ ‬بعدم‭ ‬دستوريتها‭ ‬مع‭ ‬الدستور،‭ ‬أصدرت‭ ‬حكما‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وقضت‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬المادة‭ ‬(6/‭ ‬ثانيا)‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬النواب‭ ‬حق‭ ‬التقاضي‭ ‬عن‭ ‬الغير،‭ ‬والمادة‭ ‬(11/‭ ‬رابعا)‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬متخلفا‭ ‬عن‭ ‬الحضور،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يصبح‭ ‬نائبا”‭. ‬وأشار‭ ‬الساموك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“المحكمة‭ ‬قضت‭ ‬أيضا‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬المادة‭ ‬(13)‭ ‬التي‭ ‬خصت‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬ونوابه،‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بمعاشات‭ ‬تقاعدية‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الرواتب‭ ‬التي‭ ‬يشملها‭ ‬قانون‭ ‬التقاعد‭ ‬الموحد”‭. ‬فيما‭ ‬

افاد‭ ‬مصدر‭ ‬برلماني،‭ ‬الاحد،‭ ‬ان‭ ‬جدول‭ ‬اعمال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬يتضمن‭ ‬استكمال‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الكابينة‭ ‬الوزارية‭ ‬والقراءة‭ ‬الثانية‭ ‬للموازنة‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬“جدول‭ ‬اعمال‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬يتضمن‭ ‬استكمال‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الكابينة‭ ‬الوزراية،‭ ‬والقراءة‭ ‬الثانية‭ ‬لمشروع‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية”‭.‬

وعقد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاحد‭ ‬جلسته‭ ‬الـ22‭ ‬و‭ ‬تضمن‭ ‬جدول‭ ‬اعمالها‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬صيغة‭ ‬قرار‭ ‬بخصوص‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالثروة‭ ‬السمكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬،‭ ‬نفى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬لقمان‭ ‬الفيلي،‭ ‬الأحد،‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بشأن‭ ‬مقترح‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح،‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬من،‭ ‬إن‭ ‬“إحدى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬نشرت‭ ‬مقالا،‭ ‬اليوم،‭ ‬يتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬مشروع‭ ‬للرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬حول‭ ‬سوريا،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬غير‭ ‬دقيقة”‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬أكد‭ ‬سابقا‭ ‬ويؤكد‭ ‬دوما‭ ‬ضرورة‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الحل‭ ‬السلمي‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬احترام‭ ‬قراره‭ ‬المستقل‭ ‬وإنهاء‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونه‭ ‬الداخلية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬يتطلب‭ ‬تنسيق‭ ‬ودعم‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وذلك‭ ‬منعا‭ ‬للتورط‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬غير‭ ‬المجدية”‭.‬

ولفت‭ ‬المتحدث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬يؤكد‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يبحث‭ ‬دوما‭ ‬عن‭ ‬توطيد‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬جيرانه،‭ ‬ومنها‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بها‭ ‬مصالح‭ ‬مشتركة‭ ‬ثقافيا‭ ‬وتاريخيا‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬سياسة‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬صالح‭ ‬لجهود‭ ‬إعادة‭ ‬العافية‭ ‬لسوريا‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مستقرة‭ ‬وآمنة‭ ‬وذات‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬جيرانها”‭.‬