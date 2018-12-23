المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬بالعراق‭ ‬تقضي‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬امتيازات‭ ‬النواب‭ ‬التقاعدية‭ ‬

برهم صالح ينفي تقديم مقترح بشأن سوريا
بغداد – الزمان
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأحد، بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته المتعلقة بمعاشات التقاعد المرصودة لأعضاء البرلمان.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي: “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعونا على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018”.
وأضاف: “المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، أصدرت حكما بهذا الصدد، وقضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانيا) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعا) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفا عن الحضور، وإن لم يصبح نائبا”. وأشار الساموك إلى أن “المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس بمعاشات تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد”. فيما
افاد مصدر برلماني، الاحد، ان جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين يتضمن استكمال التصويت على الكابينة الوزارية والقراءة الثانية للموازنة.
وقال المصدر ، إن “جدول اعمال يوم غد يتضمن استكمال التصويت على باقي الكابينة الوزراية، والقراءة الثانية لمشروع الموازنة الاتحادية”.
وعقد مجلس النواب الاحد جلسته الـ22 و تضمن جدول اعمالها التصويت على صيغة قرار بخصوص الضرر الذي لحق بالثروة السمكية في العراق.
من جهته ، نفى المتحدث باسم الرئيس العراقي لقمان الفيلي، الأحد، ما نشرته وسائل إعلام بشأن مقترح لرئيس الجمهورية برهم صالح، حول سوريا.
وقال المتحدث باسم الرئيس العراقي في بيان تلقت الزمان نسخة من، إن “إحدى وسائل الإعلام نشرت مقالا، اليوم، يتطرق إلى مقترح مشروع للرئيس العراقي حول سوريا، لكن هذه المعلومات غير دقيقة”.
وشدد على أن رئيس الجمهورية برهم صالح أكد سابقا ويؤكد دوما ضرورة دعم جهود الحل السلمي لإنهاء الأزمة في سوريا، وذلك على أساس احترام قراره المستقل وإنهاء التدخل في شؤونه الداخلية.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية يرى أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تنسيق ودعم دول الجوار والمجتمع الدولي وذلك منعا للتورط في صراع جديد من النزاعات الإقليمية غير المجدية”.
ولفت المتحدث إلى أن الرئيس العراقي يؤكد دائما أن العراق يبحث دوما عن توطيد علاقاته مع كل جيرانه، ومنها تركيا التي تربطها بها مصالح مشتركة ثقافيا وتاريخيا.
كما أفاد بأن الدستور العراقي يؤكد على اتباع سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأشار في البيان إلى دعم صالح لجهود إعادة العافية لسوريا وأن تكون مستقرة وآمنة وذات علاقات جيدة مع كل جيرانها”.