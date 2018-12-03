المحطات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭.. ‬من‭ ‬المسيرة‭ ‬الخضراء‭ ‬الى‭ ‬محادثات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

جنيف‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الجمود،‭ ‬تجري‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭ ‬وتطالب‭ ‬بها‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬المحطات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المستعمرة‭ ‬الاسبانية‭ ‬سابقا‭:‬

المسيرة‭ ‬الخضراء

أقرت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬بوجود‭ ‬روابط‭ ‬بين‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬أثناء‭ ‬خضوعها‭ ‬للاستعمار‭ ‬والمغرب‭ ‬وموريتانيا،‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬اعتبرت‭ ‬هذه‭ ‬الروابط‭ ‬غير‭ ‬وثيقة‭ ‬لتقضي‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬1975‭ ‬بمنح‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬مصيرها‭. ‬في‭ ‬6‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬نفسها،‭ ‬لبى‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬مغربي‭ ‬نداء‭ ‬الملك‭ ‬الراحل‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني‭ ‬للتوجه‭ ‬في‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬الصحراء،‭ ‬لتأكيد‭ ‬‮«‬انتمائها‮»‬‭ ‬للمملكة‭. ‬وفي‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬وقع‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬ينهي‭ ‬استعمار‭ ‬اسبانيا‭ ‬للصحراء‭ ‬الغربية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يسترجع‭ ‬المغرب‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬المنطقة‭ ‬بينما‭ ‬يعود‭ ‬جنوبها‭ ‬لموريتانيا‭.‬

حرب

إثر‭ ‬انسحاب‭ ‬آخر‭ ‬الجنود‭ ‬الاسبان‭ ‬أعلنت‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ (‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لتحرير‭ ‬الساقية‭ ‬الحمراء‭ ‬وواد‭ ‬الذهب‭) ‬قيام‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬الصحراوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬1976‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬وذلك‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬تأسيس‭ ‬هذه‭ ‬الجبهة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭.‬

في‭ ‬5‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬1979،‭ ‬تخلت‭ ‬موريتانيا‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬بتوقيعها‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬لتبادر‭ ‬القوات‭ ‬المغربية‭ ‬بالسيطرة‭ ‬عليها‭.‬

ابتداء‭ ‬من‭ ‬1980‭ ‬مالت‭ ‬كفة‭ ‬الحرب‭ ‬لصالح‭ ‬المغرب‭ ‬بفضل‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬الجدران‮»‬‭ ‬الدفاعية‭ ‬لصد‭ ‬هجمات‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬وليبيا‭. ‬وفي‭ ‬12‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1984‭ ‬انسحب‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الوحدة‭ ‬الإفريقية‭ (‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬حاليا‭) ‬بعدما‭ ‬ضمت‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬الصحراوية‮»‬‭.‬

مخططات‭ ‬مرفوضة

بعد‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬دخل‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬1991‭ ‬تحت‭ ‬مراقبة‭ ‬بعثة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬مينورسو‭) ‬مكلفة‭ ‬بتنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬لتقرير‭ ‬مصير‭ ‬المنطقة‭. ‬وفي‭ ‬2002‭ ‬اعتبر‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬استفتاء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬‮«‬متجاوز‮»‬‭ ‬و‮»‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للتطبيق‮»‬‭.‬

في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2003‭ ‬أكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬دعم‭ ‬مخطط‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬جيمس‭ ‬بيكر‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬لكن‭ ‬الرباط‭ ‬رفضته‭.‬

في‭ ‬11‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2007‭ ‬قدمت‭ ‬الرباط‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مخططا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬ذاتي‭ ‬موسع‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬السيادة‭ ‬المغربية،‭ ‬رفضته‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬مطالبتها‭ ‬باحترام‭ ‬‮«‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الصحراوي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2012‭ ‬انتهت‭ ‬تاسع‭ ‬جولات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والبوليساريو‭ ‬في‭ ‬مانهست‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬نفق‭ ‬مسدود‭. ‬وباتت‭ ‬المفاوضات،‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬منذ‭ ‬2007،‭ ‬معلقة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تشبث‭ ‬كليهما‭ ‬بمواقفه‭.‬

توترات‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمغرب

في‭ ‬8‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭ ‬اتهمت‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬حينها‭ ‬بان‭ ‬كي‭ ‬مون‭ ‬بـ»الوقوع‭ ‬في‭ ‬انزلاقات‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬مطلع‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬مخيما‭ ‬للاجئين‭ ‬الصحراويين‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭. ‬وأدان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬استخدام‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬احتلال‮»‬‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الأممي‭ ‬لوصف‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭.‬

وفي‭ ‬13‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬بالرباط‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬حياد‮»‬‭ ‬بان‭ ‬كي‭ ‬مون‭ ‬في‭ ‬معالجته‭ ‬لهذا‭ ‬الملف‭. ‬بينما‭ ‬شكا‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬احترام‮»‬‭ ‬المغرب‭ ‬لشخصه‭ ‬وللأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

المغرب‭ ‬يعود‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإفريقي

في‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬وافق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المغرب‭ ‬العودة‭ ‬لعضوية‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬انسحابه‭ ‬منها‭. ‬وأججت‭ ‬هذه‭ ‬العودة‭ ‬صراعا‭ ‬قويا‭ ‬للتأثير‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬المنظمة‭ ‬الإفريقية‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭.‬

محادثات‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

في‭ ‬6‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2107‭ ‬قدم‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬كريستوفر‭ ‬روس‭ ‬استقالته‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لهذا‭ ‬النزاع‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬مرت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬روس‭ ‬والرباط‭ ‬بفترات‭ ‬توتر،‭ ‬حيث‭ ‬انتقد‭ ‬المغرب‭ ‬بحدة‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬انحيازا‭ ‬من‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬ودمشق‭ ‬لصالح‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭.‬

وفي‭ ‬16‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬عين‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬هورست‭ ‬كولر‭ ‬مبعوثا‭ ‬أمميا‭ ‬جديدا‭. ‬وقام‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بزيارة‭ ‬الرباط‭ ‬والجزائر‭ ‬وكذلك‭ ‬تندوف‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬الجزائري‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬مقر‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬الصحراوية‮»‬‭ ‬وعدة‭ ‬مخيمات‭ ‬للاجئين‭. ‬وفي‭ ‬27‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2018‭ ‬مدد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬مهمة‭ ‬بعثة‭ ‬قوات‭ ‬القبعات‭ ‬الزرق‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬سيدفع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭.‬

وفي‭ ‬29‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2018‭ ‬دعا‭ ‬هورست‭ ‬كولر‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬وجبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬وموريتانيا،‭ ‬بعد‭ ‬جولته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬حول‭ ‬‮«‬طاولة‭ ‬مستديرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬المتوقفة‭ ‬منذ‭ ‬2012‭. ‬