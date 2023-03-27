المحترفون يغادرون إلى أنديتهم في العواصم

بغداد الزمان

غادر فجر أمس لاعبو المنتخب الوطني أسامة رشيد ،علي الحمادي والكسندر اوراها وزيدان إقبال من مدينة سانت بطرسبيرغ متوجهين على التوالي إلى ( لشبونة ، لندن ، و مانشستر ) وذلك من أجل العودة و الالتحاق بأنديتهم .وذكر بيان لاتحاد الكرة أمس أن( من المؤمل أن يغادر امس الاثنين في الساعة الواحدة ظهراً من مدينة سانت بطرسبيرغ وفد المنتخب الوطني على متن طائرة روسية خاصة متوجة إلى بغداد مباشرة). وتابع (كما يغادر أيضا اللاعب علي عدنان متوجهاً الى مدينة قازان بينما سيكون الثلاثي أيمن حسين ،وحسين علي، وامجد عطوان مع وفد المنتخب الوطني في الطائرة الخاصة ثم يتوجهون إلى انديتهم اليوم الثلاثاء مع انتهاء فترة التوقف الدولية).

شوط المباراة

وأعرب المدرب مظفر جبار، عن تفاؤله بمستوى المنتخب الوطني بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون في شوط المباراة الأول بمباراته الودية أمام منتخب روسيا والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين بدون رد.وقال جبار إن( خوض مباراة ودية أمام منتخب روسيا يعد كسباً كبيراً للاعبينا للاحتكاك بمنتخبات جديدة لها اسلوب لعب مختلف)، مبينا أن( منتخبنا قدم مستوى ممتازاً في الشوط الأول وسنحت له فرص كثيرة ولكن الاستعجال كان السبب في ضياعها). وأضاف أن( المباراة أبرزت الكثير من اللاعبين مثل علي حمادي وزيدان اقبال واسامة رشيد ، حيث قدموا مباراة جيدة في الشوط الاول، أما الشوط الثاني حدثن عشوائية في اسلوب اللعب واستقبلت شباكنا هدفين ، وكان من المفترض على المدرب ترتيب اوراق الفريق والعودة الى المباراة لتحقيق اكبر فائدة مرجوة من هذا اللقاء الودي). وتابع أن (المدرب خيسوس كاساس أصبحت لديه صورة واضحة ومعلومات كافية عن اللاعبين والاستفادة من مهاراتهم في قادم المباريات ، معربا عن تفاؤله باللاعبين في حال تمكنو من تطوير مهاراتهم ورفع المستوى الفني واللياقي ، وقتها سيكون لدينا منتخب قوي يظاهي كبار منتخبات آسيا).