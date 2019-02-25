المحتجون‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬يتحدون‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬أطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬السودانية‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬المحتجين‭ ‬الذين‭ ‬تظاهروا‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬في‭ ‬تحدٍ‭ ‬لحالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬لإنهاء‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬لحكومته‭. ‬وتهز‭ ‬تظاهرات‭ ‬دموية‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين،‭ ‬وأعلن‭ ‬البشير‭ ‬الجمعة‭ ‬فرض‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬لوقف‭ ‬الحملة‭ ‬ضد‭ ‬حكمه‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭. ‬وحل‭ ‬البشير‭ ‬كذلك‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاتحادي‭ ‬وحكومات‭ ‬الولايات‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التظاهرات‭ ‬تواصلت‭. ‬وهتف‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬حرية،‭ ‬سلام،‭ ‬عدالة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭. ‬وأطلقت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬عليهم‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬لمحاولة‭ ‬تفريقهم‭. ‬وصرحت‭ ‬محتجة‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬اسمها‭ ‬أريج‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحدى‭ ‬النظام،‭ ‬ولا‭ ‬نخاف‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ .. ‬أمامنا‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬إجبار‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬التنحي‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬تجمع‭ ‬المهنيين‭ ‬السودانيين‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬‮«‬التظاهر‭ ‬لتحدي‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‮»‬‭.‬

‭ ‬وأطلقت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬كذلك‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬على‭ ‬حرم‭ ‬جامعة‭ ‬الاحفاد‭ ‬للبنات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬الطالبات‭ ‬بوقفة‭ ‬احتجاجية،‭ ‬بحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭.‬

‭ ‬وكانت‭ ‬التظاهرات‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الحكومة‭ ‬سعر‭ ‬الرغيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬تخللتها‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭ ‬ضد‭ ‬نظام‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

‭ ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬31‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتحدث‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬عن‭ ‬51‭ ‬قتيلا‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬وأفراد‭ ‬في‭ ‬طواقم‭ ‬طبية‭.‬

وشن‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬السوداني‭ ‬حملة‭ ‬لوأد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬سُجن‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وقادة‭ ‬المعارضة‭ ‬والناشطين‭ ‬والصحفيين‭.‬

وقاد‭ ‬البشير‭ ‬البالغ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬انقلابا‭ ‬سلميا‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬المنتخبة‭ ‬ديموقراطيا‭ ‬برئاسة‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭. ‬ودعمته‭ ‬حينها‭ ‬الجبهة‭ ‬الإسلامية‭ ‬القومية‭ ‬بقيادة‭ ‬حسن‭ ‬الترابي‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬معارضي‭ ‬للبشير‭.‬

وسبق‭ ‬للبشير‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬حال‭ ‬الطوارىء‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬بعد‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬انفصاله‭ ‬عن‭ ‬الترابي‭.‬

كما‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يشهد‭ ‬فيها‭ ‬السودان‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬البشير،‭ ‬فقد‭ ‬حصلت‭ ‬تحرّكات‭ ‬احتجاجية‭ ‬ضدّه‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وفي‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬لكن‭ ‬محللين‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬التظاهرات‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬التحدي‭ ‬الأخطر‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭.‬