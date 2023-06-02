المحامون يشكون اللجنة 140

بغداد – الزمان

قدمت نقابة المحامين العراقيين دعوى قضائية ضد سكرتير لجنة المادة 140 سالار عبد الكريم الشيخ، على خلفية ما وصفته عريضة الشكوى التي تقدم بها الممثل القانوني للنقابة احمد حسين البيضاني (مخالفة المشكو منه القانون ومنعه المحامين من تأدية اعمالهم). واضافت العريضة التي اطلعت عليها (الزمان) امس ان الشيخ (اصدر اعماماً قرر بموجبه منع مراجعة المحامين الى كافة مكاتب اللجنة التي يرأسها فخالف بذلك قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 الذي منح هـذا الحق للمحامين حصراً).