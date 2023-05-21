المحاصصة ديدن الطبقة السياسية – وليد الشطري

طمطملي وأطمطملك..

لعنكم الله وأخزاكم حتى الفساد عدكم محاصصة الله لا يوفقكم تعطيل إقرار الموازنة مرتبط بغلق أخطر ملفات الفساد الذي أكتشفتهُ مؤخراً هيئة النزاهة والمتورط الرئيسي في هذا الملف الخطير رئيس مجلس النواب الحرامي الفاسد محمد الحلبوسي وأزلامهِ من عديمي الضمير والأخلاق..

تسريبات تؤكد ما يدور في كواليس الغرف المظلمة مباحثات في ملفات فساد خطيرة والمتهم هم من تاجر بدماء الأبرياء وتاجر بثورة الثائر العظيم الإمام الحسين سلام الله عليه ساسة شيعة آل البيت وآل البيت منهم براء هؤلاء السراق.!؟ فثورة الإمام الحسين ثورة تصحيحة عظيمة بوجه الطغاة أعداء الله والأنسانية..

المتهمين في ملفات فساد قطع أراضي الأنبار هددوا زناديق السياسة سراق قوت الشعب بفتح ملفات فسادهم الخطيرة مالم يغلق ملف فساد قطع أراضي الأنبار وإقرار الميزانية يتأرجح وسوف يعطل ولن يمرر ما لم يغلق ملف فساد قطع أراضي الأنبار..!؟

لعنكم الله حتى الفساد عدكم محاصصة الله لا يوفقكم الله ينتقم منكم شر أنتقام يا زناديق سياسة المحتل اللعين والبغيض.