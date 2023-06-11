إستقدام مسؤولين بديوان الوقف السني للتحقيق بقضية فندق أرمادا

المجمّعي لـ (الزمان): تشكيل لجنة عليا لمكافحة التسوّل في ديالى

ديالى – سلام الشمري

بغداد – فائز جواد

اعلنت مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى عن، تشكيل لجنة عليا لمكافحة التسول، مشيرة الى انها اول لجنة عليا في تاريخ المحافظة. وقال مدير المفوضية بديالى صلاح مهدي المجمعي لــ(الزمان) أمس، ان (قرارا رسميا صدر بتشكيل لجنة عليا لمكافحة التسول في ديالى ويعد الأول في تاريخ المحافظة). واضاف المجمعي، ان (اللجنة لديها ست مهام متداخلة ابرزها معالجة ظاهرة التسول بشكل مباشر من خلال التنسيق مع القوات الامنية بالإضافة الى ادراجهم ضمن قوائم الرعاية الاجتماعية مع اخذ تعهدات بعدم العودة لهذه المسار، ناهيك عن دراسة هذا الملف وبيان مدى خطورة مافيات التسول).

أمر إستقدام

واشار الى ان (تشكيل اللجنة بات ضرورة خاصة مع تزايد اعداد المتسولين في محافظة ديالى بالسنوات الاخيرة بشكل لافت). وكشفت هيئة النزاهة، عن استقدام مسؤولين في ديوان الوقف السني، بتهمة فساد مالي. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت امر استقدام لكل من المديرين العامين للدائرتين القانونية والإدارية والمالية، ومعاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار اموال الوقف السني، للتحقيق بقضية شراء فندق ارمادا)، مبيناً ان (ديوان الوقف اشترى الفندق بمبلغ 47 مليار دينار على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمدة ثلاثين سنة)، واشار الى ان (قاضي المحكمة اصدر الاستقدام وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات). واعلنت الهيئة عن صدور قرار حكم بالحبس ثلاث سنوات بحق المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في وزارة المالية سابقاً. وقال البيان ان (محكمة جنح الرصافة المختصّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حكمت غيابياً على المسؤول سابقاً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، التواطؤ مع آخرين بإرتكاب مخالفة وظيفية بتعيين اعداد كبيرة من الموظَّفين بصفة عقد)، واوضح ان (التعيينات تمت عام 2011 وجاءت خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام ذاته التي نصت على إيقاف التعيينات بالعقود)، مضيفاً ان (المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في الدعوى المُتمثّلة بأقوال الممثل القانوني للوزارة، ادانت المتهم فق احكام المادة 331 واصدار امر قبض ومنعه من السفر خارج العراق، فضلاً عن الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الجهة المتضررة الحق بمراجعة المحاكم من اجل التعويض المالي).

مادة مخدرة

في غضون ذلك، احبطت هيئة المنافذ الحدودية، محاولة تهريب مخدرات في منفذ الشلامجة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق الهيئة في منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من القبض القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة كريستال مخدرة مخبأة)، واوضح ان (عملية الضبط تمت من قِبل مفرزة شرطة الكمارك وقوة الحماية في المنفذ داخل صالة المسافرين الوافدين في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها الى البلد)، لافتاً الى (تشكيل لجنة مشتركة وإحالة المتهم والمضبوطات الى القضاء). واغلق جهاز الأمن الوطني، محطتي وقود في محافظة كركوك لمخالفتهما الضوابط إحداهما تحتوي على اسلحة ومواد مخدرة. وقال البيان ان (الجهاز تلقى معلومات تفيذ بوجود محطتين لتعبئة الوقود تعملان خارج التعليمات دون موافقات رسمية، وتم مداهمة ومحاسبة المخالفين حسب القانون). من جهتها قبضت مديرية الاستخبارات العسكرية، على إرهابية كانت تشغل منصب ما يسمى مسؤولة توزيع الكفالات في صلاح الدين. وقال بيان امس ان انه (بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخمسين، تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد، اسفرت عن القبض على إحدى الإرهابيات المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة اربعة إرهاب في قضاء الشرقاط الساحل الأيسر التابع الى المحافظة)، وتاوضح انها (كانت تعمل بمنصب ما يسمى مسؤولة توزيع الكفالات في قضاء الشرقاط، حيث تم تسليمها الى الجهة المختصة وفق القانون).