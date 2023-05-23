توقيع مذكرة بين المركزي للإحصاء ومنظمات دولية لخدمة الفئات الهشة

المجلس العربي يشدّد على دعم الحكومات لخطط ضبط النمو السكاني

بغداد – ابتهال العربي

اختتمت اعمال الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية بين الدول العربية الاعضاء، الذي نظمته وزارة التخطيط، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الامم المتحدة لمدة يومين، تحت شعار ارض الرافدين منبر لتبادل المعرفة. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الاجتماع خرج بحزمة من التوصيات، ابرزها دعم الدول الاعضاء للمجلس العربي للسكان والتنمية في تنفيذ القرارات فيما يخص ضبط النمو السكاني والتخطيط والتنموي)، مؤكداً (اهمية تقديم الدعم اللازم والمُستدام من قِبل الحكومات لتنفيذ الوزارات لمقررات المجلس العربي، فضلاً عن مراجعة الرؤى الوطنية في مجال التمويل من اجل التنمية الشاملة، بالتركيز على ابعاد رأس المال البشري)، ولفت الى (ضرورة تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات بين الدول العربية اعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، وتبني خطط واضحة وسريعة لضبط النمو السكاني، بما يتوافق مع خصائص وظروف الاقاليم)، وشدد على (ضرورة ادماج قضايا السكان بالتخطيط التنموي، ووضع خريطة طريق لتنفيذ خطة عمل واضحة تضمن الاستجابات اللازمة في مجالات التعليم والصحة و احتياجات سوق العمل، للإستفادة من النافذة الديموغرافية في الدول العربية)، واوضح الوكيل الفني لوزارة التخطيط، ماهر جوهان، ان (التعاون في مجال قضايا السكان وادماجها ضمن خطط التنمية ضروي، لإسهامه في تحسين مستوى الخدمات لاسيما فيما يتعلق بالصحة، وبناء الاسرة والتعليم، والسكن وتمكين الشباب ودعم الفئات الهشة وبناء التماسك الاجتماعي).

مخرجات الاجتماع

واشارت الوكيل الاداري للوزارة، ازهار حسين صالح، الى (اهمية مخرجات الإجتماع والاليات التي تتخذها الدول لإدماج المجال السكاني بالتخطيط، وبناء السياسات السكانية بما ينسجم مع ظروف الدول)، وذكر مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، ان (الاجتماع يعقد دورياً لبحث قضايا السكان والتنمية وتحدياتها)، وناقش المجلس (إجراءات الدول في تنفيذ إلتزاماتها لمقررات قمة نيروبي للسكان والتنمية 2019 والمنهجيات والآليات التي اعتمدتها الدول العربية في تنفيذها، واستعراض تجارب الدول في ضبط النمو السكاني وتحقيق الرفاهية للسكان)، من جانبها اعربت رئيس وفد جامعة الدول العربية، شعاع الدسوقي، عن تقديرها لإستضافة العراق للاجتماع التنسيقي، الذي اعطى المجلس دافعاً لدعم جهود المجلس من اجل تمكينه من اداء مهامه الكثيرة فيما يخص قضايا السكان والتنمية).

واشار ممثل دولة قطر، عبد الهادي صالح، الى ان (قطر ستكون من المستفيدين، تزامناً مع إطلاق وثيقة قطر للسياسات السكانية عبر اهداف ومنهجيات محددة). من جانب اخر، وقّع الجهاز المركزي للإحصاء، التابع الى التخطيط، مذكرة تفاهم مع عدد من المنظمات الدولية، لتنفيذ مشروع برنامج تحسين الاستهداف وتوفير المؤشرات الاحصائية التي تخدم في الوصول الى تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع.

برامج حماية

وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الجهاز بحث آليات الاستهداف في برامج الحماية الاجتماعية، ضمن الاجتماع الاول للوصول الى خارطة طريق توفر الخدمات الى تلك الفئات المستضعفة، بالتعاون مع منظمات اممية ودولية)، مضيفاً انه (ناقش مع المنظمات الاممية والدولية برنامج الغذاء العالمي الذي يعد الشريك والداعم الاساسي للمشروع، والاتحاد الاوربي ومنظمات الهجرة الدولية واليونسيف والبنك الدولي والعمل الدولية، بحضور هيئة الحماية الاجتماعية، ومعاون مدير عام مشروع البطاقة التموينية، وعدد من المديرين في التجارة، استعراض آليات عمل مشروع برامج الحماية الاجتماعية).