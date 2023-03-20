السوداني يزور أنقرة للقاء أردوغان وبحث ملفيّ المياه وأمن الحدود

المجلس العراقي السعودي يلتئم في بغداد لتفعيل مذكرات التفاهم

بغداد – قصي منذر

استأنف المجلس التنسيقي العراقي السعودي، مباحثاته في بغداد بشأن تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس عقد اجتماعه برئاسة وزير التخطيط محمد تميم عن الجانب العراقي ووزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي عن الجانب السعودي بحضور وزير التجارة أثير الغريري،حيث جرى مناقشة الملفات المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة بمشاركة رئيس هيئة الاستثمار وممثلين عن وزير الصناعة العراقيين). فيما جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيد الانفتاح على تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، أستقبل القصبي والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين)، وجدد السوداني تأكيد (الانفتاح على السعودية لتطوير الشراكة في مختلف القطاعات، ولاسيما ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة)، ونقل القصبي (تحيّات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، إلى السوداني، مؤكدا مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات). واستعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير التجارة السعودي ، دور القضاء في حماية البيئة الآمنة للاستثمار.واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان ،استقبل بحضور وزير التخطيط وسفير المملكة في بغداد عبد العزيز الشمري ،وزير التجارة السعودي ، وجرى بحث دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للاستثمار من خلال المحاكم التجارية). ووصل القصبي، إلى العراق امس في زيارة تبحث علاقات التعاون الثنائية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (تميم استقبل القصبي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان تعزيز وتطوير التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين). الى ذلك ،يلتقي السوداني اليوم الثلاثاء ،الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمناقشة ملفات السدود التركية على نهري دجلة والفرات، ووجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقال السوداني ان (زيارتنا لتركيا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديداً مع التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط)، واضاف (سنركز في مباحثاتنا مع الجانب التركي على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وخاصة المجال الاقتصادي)، مؤكدا (تطلع الحكومة الى تنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في قطاعي الطاقة والنقل وتحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوربا من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير)، واشار الى ان (الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع العملاق الذي سيمتد على مساحة تزيد عن 20 ميلا مربعا إلى فتح الطريق أمام وثبة اقتصادية للعراق،كونه ?سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه وعلى رأسهم تركيا). (تفاصيل ص2) من جهة اخرى ،رحب الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ،بدعوة تلقاها من العاهل السعودي لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين. وأعلن مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الايراني محمد جمشيدي في تغريدة أن (الملك السعودي دعا في رسالة ،الرئيس الإيراني الى زيارة المملكة ،ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما)، واشار الى ان (رئيسي رحب بهذه الدعوة ،وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون).