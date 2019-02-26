المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.. فرضيات وحلول – مازن صاحب

منذ صدور الامر الديواني بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ثمة تحليلات عن دستورية هذا المجلس، تذهب الكثير من الآراء الى عدم جدوى السياسات العامة للبرنامج الحكومي في فقرة مكافحة الفساد ولن يكون هذا المجلس الا اطارا يثقل تلك الإجراءات التي لابد وان تقوم بها الجهات الرقابية بمختلف أنواعها. كل ذلك يطرح التساؤلات عن فرضيات عمل هذا المجلس والحلول المطلوبة لبلورة تطبيقات عملية تمنع الفساد وتحد منه أولا، وتتعامل مع الاطار الزجري الرداع بموجب القوانين النافذة ، لكن هذه التطبيقات تصطدم بمفاسد المحاصصة، وتراكم نتاج أخطاء التأسيس للدولة العراقية المعاصرة ما بعد 2003 ما يجعل أي شخصية في حكومة السيد عادل عبد المهدي عاجزة عن امتلاك الحلول الكلية ، وتجبرها على اللجوء الى الحلول ربما الترقيعية لمواجهة أزمات عاجلة، او الجزئية لتفكيك معضلة الفساد، فيما هي الفرضيات مكافحة الفساد في رؤية ورسالة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهي الحلول التي يمكن طرحها على طاولة النقاش ؟؟

الجانب الدستوري

ربما يتفق الفقه الدستوري في اعتماد المنهاج الحكومي من قبل مجلس النواب في جلسة التصويت على نيل حكومة السيد عبد المهدي ثقة مجلس النواب بصفته الدستورية ممثلا للشعب العراقي في نظام برلماني ، تمكن مجلس الوزراء ان يصدر قراراته وفقا لما ورد في متن هذا المنهاج تحت عنوان ( الفساد والهدر العام) في معاجلة جذور الفساد بتنشيف منابعه من خلال مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط النافذة التي تسمج للمفسدين باستغلال الثغرات والتناقضات وإعادة منظومة شفافة وفاعلة تؤسس لبيئة عمل تعزز النزاهة وتحارب الفساد . واجد في هذا النص ما يمنح السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة تستند دستوريا الى التفويض الممنوح له من مجلس النواب، وكانت هناك سابقة مهمة في إقرار مجلس النواب ما طلبه الدكتور حيدر العبادي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فجاء اول نموذج في التخويل البرلماني لحكومته، فيما تثار علامات الاستفهام عن نجاح حكومة الدكتور العبادي في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي دون تفعيل الحرب على مفاسد المحاصصة على الرغم من المقولة المشهورة بان الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

تأجيل المعركة مع مفاسد المحاصصة في حكومة العبادي لأسباب داخلية او إقليمية وحتى دولية، تجعلها المعركة الأساسية لحكومة السيد عبد المهدي، وهكذا ينظر الى تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لكن هل تكفي الاجتماعات التنسيقية دون اعتماد نماذج محددة من فرضيات معتمدة إقليميا ودوليا وحددت خارطة الطريق لها في البرنامج الحكومي، وأبرز هذه الفرضيات:

أولا : اعتماد معيار الجودة الشاملة في التقييم المؤسسي الفعال والمنتهي بتدوير المناصب القيادية الوسطى في ملاكات الحكومة ، هذه المواصفة الدولية التي اعتمدت في مؤسسات الدولة وتم تشكيل اقسام لها ترتبط بمكتب الوزير ولكنها حتى اللحظة مجرد (( ديكور)) في تزيين فشل الإدارة العامة لتجاوز مفاسد المحاصصة ، نعم النظام العراقي برلماني ونحتاج الى التوازن الوظيفي ، لكن في السباق بين الكفاءات والنخب الإدارية لتحقيق ما يؤكد مصداقية التمثيل البرلماني للشعب وليس العكس ، وهذه ربما اصعب مهمات الوزراء، وهو ما أشار اليه وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب خلال لقاءه على قناة العراقية بكون اعداد رسالة جوابية على رسالة بروتوكولية غير متوفر في ملاكات المفترض انها تمارس عملها وفق الحد الأدنى المطلوب من المعايير الدولية فيكف بهذه الملاكات وهي تمارس هذا العمل في التفاوض وإقرار عقود بمليارات الدولارات ؟؟

ثانيا :تبني مهمات تدريب القيادات الوسطى من جهة مركزية بتطبيق معايير الجودة والتطوير المؤسسي وفي منهاج اكاديمي متجدد يحاكي الأدلة المعرفية لإدارة المشروعات المعتمدة في الشركات الكبرى، وهذا يتطلب فتح معاهد تعليم مستمر ليس على نموذج التعليم المستمر في الجامعات العراقية انما بما يحقق التطوير المنشود لتقبص الروتين الإداري وإنجاز المعاملات باقل الخطوات وتقيص الكلفة الزمنية والمالية في مراجعة المواطن للدوائر الحكومية ، وهذا منهاج غائب عن اقسام الجودة في اغلب مؤسسات الدولة، ويمثل ابرز باب للابتزاز والرشوة يفترض بهذه الأقسام العمل على غلقه من خلال إعادة النظر في هيكلة العمل الإداري وتصحيح مساراته هي ليست بالمهمة المستحيلة لكن صعوبتا تكمن في تحديات مفاسد المحاصصة التي تجعل البعض من القيادات الوسطى فوق سلطة وصلاحيات القيادة العليا للوزارة تحت مسميات حزبية بعناوين معروفة.

ادلة عمل موحدة

ثالثا: من الفرضيات المهمة في تحويل مفردات المنهاج والبرنامج الحكوميين توحيد ادلة عمل المؤسسات الحكومية بالشكل الذي يؤكد شفافية الإجراءات امام المواطن – المستفيد وتحويل هذه الإجراءات تباعا الى نموذج الحكومة الالكترونية، هناك 23 استراتيجية وطنية ما زالت على الرفوف العالية بسبب عدم وجود ادلة عمل موحدة للأعمال الحكومية، وإصدار هذا الدليل خطوة مهمة في اعتماد معايير الشفافية ضمن ما يعرف بمدركات الفساد التي تصدر عن منظمة الشفافية الدولية.

اعلام حكومي غير فعال

رابعا : ما يصدر من بيانات عن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد، فهناك احصائيات عن معدلات التضخم والبطالة والفقر والنمو والتنمية المستدامة التي تصدر عن وزارة التخطيط لكنها تعلن متأخرة عن موعدها المقرر، اغلب وسائل الاعلام المحلية لا تنشر هذه الاخبار في مواقع بارزة ولا يتم تداولها في نشرات الاخبار ، الكثير من المعلومات تختص بها وزارة المالية بموجب قانون الموازنة العامة لا تنشر فيما ينص هذا القانون على شفافية صرف أموال الموازنة العراقية لكي يتعرف عليها المواطن ، فهل يستطيع أي صحفي استقصائي ان يقارن بين مصروفات مكاتب الرئاسات الثلاث وبين مصروفات أي وزارة عراقية تعنى الخدمات العامة ، عندها يمكن الحديث عن وجود شفافية وفي نقل المعلومات ، وهي مهمة من مهمات مواصفات الجودة في تطبيقات الحكومة الالكترونية التي وقعت الحكومة العراقية عليها منذ عام 2007 اتفاقات مع البنك الدولي !!

المثال الاخر تقارير الأجهزة الرقابية والتصريحات التي تصدر عنها، فتقارير الأجهزة الرقابية الدورية ما زالت غير قادرة على اقناع الصحفي، والمواطن على حد سواء ، ان هذه الأجهزة قد عملت ما يتوجب عليها عمله في محاربة الفساد المتفشي في عموم الجهاز الحكومي بل وفي الكثير من مفاصل القطاع الخاص، واذا تم مقارنة هذه التقارير السنوية مع ارقام عدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للكثير من المواطنين الذين يصنفون بكونهم تحت او على خط الفقر الخدمات الأساسية المذكورة في حقوق الانسان التي يعترف الدستور العراقي بشرعيتها .

عصا الحلول .. مهنية!!

هل يمتلك المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عصا مثل نبي الله موسى لتأكل افك مفاسد المحاصصة ؟؟ بالتأكيد كلا !! في هذا السياق يبدو من الممكن عرض المقترحات التالية كنموذج لتطبيقات مهنية صرفة تضع مفاسد المحاصصة في إطار العلاج التدريجي وتفتح أبواب حقيقية للإصلاح العام في القيمة الوظيفية للحكومة:

مؤشر لقياس الفساد

أولا : اعتماد اليات محددة لإعداد مشروع الموازنة العامة بتحويلها تدريجيا من نموذج البنود الى موازنة البرامج التنفيذية ، على ان تكون هذه الالية تضع نواة المؤشر الوطني لقياس الفساد من خلال معادلة بسيطة ، بان نتائج مفاسد المحاصصة انتهت الى زيادة معدلات الفقر والبطالة والتضخم ، فتكون الرؤية الوطنية حسب ما ورد في منهاج الحكومة المقر من قبل مجلس النواب بان تقاس الأموال التي تصرف على البرامج التي تقدمها كفة مؤسسات الدولة مقابل تقليل النسب العالية لهذه المعدلات التي وضعت لها استراتيجيات متعددة الأنماط للحد من الفقر والنهوض بالقطاع الخاص لتقليص البطالة وهكذا دواليك، ويمكن للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد إيجاد معادلة نوعية لقياس الفساد في هذه البرامج في نتائج التحليل الكمي وتحليل مضمون الناتج النوعي تبنى على اساسهما معادلة رياضية كمقياس وطني للفساد وهناك اكثر من دراسة قدمتها في هذا السياق ومنشورة ضمن اعمال المؤتمرات العلمية لهيأة النزاهة .

توافق مرغوب

ثانيا: لابد لإدارة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد من فتح أبواب الحوار مع كفة الجهات في تحليل نموذجي لاستقراء مدى تقبل او رفض الرئاسات الثلاث لإجراءات تعتمد في منع الفساد بكونها إجراءات إدارية ، وأيضا استشعار موقف المجلس الأعلى للقضاء في التصدي الزجري لجرائم الفساد وابرزها جرائم الفساد السياسي، كون التسويق السياسي الصحيح يؤدي الى مدخلات صحيحة في حركة القرارات المتعلقة بمواجهة مفاسد المحاصصة، عكس نموذج تجميع الملفات واستخدامها في المساومات السياسية عندها سيتحول هذا المجلس الى نموذج جديد من ذات المفاسد ، وهناك عدة نماذج إقليمية ودولية يمكن استقاء الخبرة منها في هذا الموضوع بما ينتهي الى بلورة النموذج الوطني الملائم لزمان ومكان مخرجات هذا الحوار على طاولة ربما تكون دورية بين إدارة هذا المجلس والجهات ذات العلاقة .

اعلام وطني

ثالثا : ابرز معالم التخطيط للإعلام الحكومي انه نتيجة وقائع مطلوب تسويقها من قبل المكاتب الإعلامية في مختلف أجهزة الدولة، وهذا يتطلب قبل أي شيء براءة هذا الخطاب من ذئاب الجيوش الكترونية وهي مهمة لا تبدو بالسهلة وسط مفاسد المحاصصة، ربما المكان الأول الذي يفترض ان يستهدف بالإصلاح هو الاعلام الحكومي وتنقيته من شوائب هذه المفاسد ومن أولئك الذين تطفلوا على مهنة السلطة الرابعة ، لان أي تحشيد باتجاه المناصرة المجتمعية لبرنامج الحكومة المقبلة دون برنامج اعلامي محترف ،غير متحزب ، خارج اطار مذاهب الأشخاص وميولهم الفكرية ودعمهم من الجامعات المسلحة، يعني إعادة نظر شاملة بهذه المكاتب وبكل من يدعي صفة الصحفي او الإعلامي.

وهي أيضا دعوة لكل النقابات والاتحادات المهنية ، بإعلاء شأن هذه المهنة وتعظيم دورها كمهنة إصلاحية تشترط ان تكون هذه النقابات والاتحادات مهنية قولا وفعلا ،ناهيك عن الدور الحكومي بإعادة النظر الشاملة في التعريف القانوني لتوصيف هذه المهنة كوظيفة في دوائر الدولة وهذا يحتاج ان يعرف الوزير والمدير العام مضمون هذا التوصيف الوظيفي خارج ضغوط هذا الحزب او ذاك او توظيف شخصيات الحزب المسيطر على الوزارة ” من عظام الرقبة ” في مناصب قيادية لإعلام الوزارة ضمن مكتب الوزير ، كل ذلك حول الاعلام الحكومي الى جسم متهالك لا برنامج منهجي لعمله ، فموقع كل وزارة يتضمن نافذة تحت عنوان ( حكومة المواطن) والسؤال هل قدم أي مكتب اعلامي استطلاعا علميا عن ثقة الجمهور من أصحاب المصلحة بالتعامل مع هذه الوزارة بما يممكن وصفه إنجازاتها ضمن البرنامج الحكومي ؟؟

ما تقدم أفكارا بصوت عال، اذا ما اتفقت إدارة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد معها فكاتب هذه السطور له اكثر حسنة، وان اختلفت معه فله حسنة واحدة تتمثل في صوته من اجل العراق .. وطن الجميع، ولله في خلقه شؤون !!

صحفي وباحث سياسي عراقي

مربع نص: • إقرار المنهاج الحكومي من قبل مجلس النواب .. يمنح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الاعتراف الدستوري