المجلس الأعلى لمكافحة الفساد .. دواعي التأسيس – طالب قاسم الشمري

تسيح وتتبخر ثروات العراقيين الوطنية بلا انقطاع يبتلعها الفساد والفاسدون الذين يتلاعبون بمقدرات الناس ويتحكمون بمصائرهم بالشكل الذي جعلهم في اتعس احوالهم وفي كافة مجالات حياتهم ، واحد اهم اسباب تضخم افة الفساد ضعف وتفكك الدولة ، واعتقد ان مكافحة الفساد بحاجه الى احكام بنائها الذي يرتبط جدليا بالحفاظ على اصول اللعبة السياسية وقوة ورصانة قواعدها ومنطلقاتها الوطنية بعد ان فقدت الكثير من اصولها وقواعدها وضبط ايقاعها بسبب صراعات القادة والسياسيين على كراسي السلطة بحثا عن مصالحهم الشخصية والحزبية بعد ان فضلوها على المصالح الوطنية والشعبية العليا ومن هنا كبرت وترعرعت افة الفساد وبذلك وضعت الناس والدولة امام العديد من التحديات الصعبة وتعطيل الحكومة وجعلها غير قادرة على اتخاذ العديد من القرارات المصرية التي تزداد تعقيدا بمرور الوقت بسبب التدخلات الخارجية التي ساعد عليها الفساد واصبحت هذه التدخلات لها التأثير المباشر وغير المباشر في رسم مسارات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية منسحبة بالضرورة على الواقع الامني في العراق والمشكلة ان القيادة العراقية المتعددة الرؤوس اصبحت كالنعامة تضع راسها في الرمال دون ان تحسب حساب المخاطر والكوارث التي تحيط بها بسبب الفساد والفاسدين الذين سيطر العديد منهم على سلطات الدولة والكثير من اجهزتها والسيطرة على اجهزة الحكم يعني دمار الدولة والبلد على العكس مما تؤديه اجهزة الحكم الديمقراطية الرصينة من دور كبيرا في إحكام صمام الامان لحماية الدولة والمجتمع والتي يكون بمقدورها تفكيك ظواهر الفساد والسيطرة على شبكات المفسدين وانهائها وهكذا اجهزة حكم دمقراطية جيدة تلقى حتما دعم المواطنين وتعاونهم الجاد والصادق في تحقيق مشاريعها وتبني قراراتها وتنفيذها وتطبيقها بنجاح خاصة القرارات المعنية بمكافحة الفساد للحد منها وتحجيمها واضعافها وصولا للقضاء عليها ، و مع كل الاسف ما نشهده ونلمسه على ارض واقعنا الوطني هو ضعف دولتنا وسلطاتها بعد ان ألقى الفساد بظلاله على جميع مفاصلها وهيئاتها ومؤسساتها وسلطاتها عموما وبدون استثناء بعد ان زاد وتجذر بسبب المحاصصات المشبوهة بكل انواعها وفي مقدمتها المحاصصة الطائفية التي ما زالت تأكل بجرف الدولة الحيوي وانعكست كل هذه الظروف والعوامل على ادائها اي اداء الدولة وعلى انسيابية العملية السياسية والاجواء والمناخات الشعبية ، وهذه الظروف والعوامل السلبية والشاذة هي التي شكلت وصنعت مظلات الفساد من الرؤوس الكبيرة الحاكمة في البلاد لحماية الفاسدين والمفسدين والدفاع عنهم ، ومن هنا اصيبت الدولة بالعجز العام ومرضت وضعفت قدراتها على خلق البيئة الديمقراطية النظيفة لا فساح المجال امام المزيد من المشاركات الشعبية في صنع قراراتها وتبنيها خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية لان تعزيز علاقة الدولة وسلطاتها بالمجتمع ومنظماته يكون له دور مهم وفاعل في السيطرة على الفساد ومكافحته واقتلاعه من جذوره دون ان ننسى دور البرلمان كسلطه تشرعيه وهو الاهم و الاكثر تميزا في مكافحة الفساد كونه المؤسسة الديمقراطية التي بمقدورها تحقيق التواصل بين الدولة والمجتمع من خلال دوره التشريعي والرقابي الذي يسهم بشكل اكثر عمقا وفعالية في ترسيخ اركان الحكم الديمقراطي الجيد من خلال ممارسته لمسؤولياته و لدوره الديمقراطي الشرعي في تحقيق المحاسبة والشفافية وهذه المحاسبة والشفافية هي الاخرى لا تتحقق الا من خلال التوازن الصحي والسليم بين سلطات الدولة ومؤسساتها وان أي خلل يحدث في هذا التوازن بين سلطات الدولة والقيادات السياسية سوف يعطل عمل السلطات في مواجهة التحديات الشاخصة على ساحتنا الوطنية والتي في مقدمتها الفساد الاداري والمالي.

عدم توازن

و عدم التوازن هذا سوف يفسح المجال ليدب الضعف في جسم الدولة ويؤدي الى تعطيل الشفافية التي تعد من اهم الشروط واحد الاركان الاساسية في تطبيق المحاسبة و هي الصورة الحقيقية التي تعبر عن جودة الحكم وقوته في تنفيذ و تطبيق الانظمة والقوانين واحترامها وعدم السماح بخرقها او التجاوز عليها لان الحكم الديمقراطي الشفاف الجيد بمقدوره منع السلطة التنفيذية التسلط او التحكم بالسلطتين التشريعية والقضائية بالإضافة الى السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطات المحلية وممارسة الاقصاء ضد المواطنين ومنظماتهم المجتمعية ومنعهم من ممارسة حقوقهم في صنع القرارات التي تخص حاضرهم ومستقبلهم وحياتهم العامة والخاصة وهذه السلبيات تقع وتظهر وتحدث عندما تغيب الشفافية وتضعف الاسس الديمقراطية لان ضعف الديمقراطية وغياب الشفافية يعني غياب المعلومات الحقيقية عن الشعب وتحكم السلطة التنفيذية بالمعلومات والتصرف بها كما تشاء وتراه مناسبا لسياستها وعلى هواها لإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة والمجتمع في ان واحد ، وهذا هو مبعث القلق الحاد والعامل المساعد لانتشار الفساد في الدولة والمجتمع وممارسات كهذه من قبل السلطة التنفيذية سوف تؤدي بالضرورة الحتمية الى تعطيل دور السلطة التشريعية في ادائها لدورها في المحاسبة والمراقبة وتشريع القوانين يعني تعطيل مهماتها ومسؤولياتها وتصبح مهمشة ويطالها الفساد هي الاخرى وتصبح عاجزة حتى عن التواصل مع ناخبيها لمعرفة مطالبهم وما يدور على الساحة الوطنية، و بسبب هذه الممارسات و الاوضاع تزداد العوامل التي تساعد على انتشار الفساد والمفسدين وعندها لا يمكن مواجهتها الا من خلال استقلالية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كل عن الاخرى وعدم التداخل فيما بينها بشكل عملي وبدقه متناهية ، ولمنع وقوع هذه الخروقات والتجاوزات يتطلب نزاهة السلطة التنفيذية وشفافيتها ونحسين ادائها وظهور قدراتها وامكانياتها الجيدة وحماية نفسها واستقلاليتها و تحقيق هذا النهج يكون عاملا ايجابيا يساعد السلطة القضائية ويعزز دورها على فرض هيبة الدولة واحترام الانظمة والقوانين وبالتالي احكام السيطرة على الفساد والمفسدين و يكون بمقدورها تطبيق الانظمة والقوانين بحقهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم بالقانون وهذا يتحقق حتما عندما تدعم السلطة التنفذية بنزاهة وصدق ورغبة حقيقية السلطة القضائية.

والالتزام والتعهد بعدم التدخل من قبل السلطة التنفيذية في شؤون واختصاصات وقرارات السلطة القضائية والابتعاد عن مضايقتها و محاولات ابتلاعها وايقاعها تحت سيطرتها وتجعلها تفقد هيبتها وقدراتها على ادائها لمهامها القانونية والقضائية ويصبح عندها القضاء عرضة للنهب وتلقي الرشا وينتشر فيه الفساد حتما وتهتز ثقة المواطن به وبهيبته وتفتح ابواب اللاشرعية وتنتعش مناخات الفساد وتظهر رؤوس المفسدين التي تهدد المجتمع برمته ويحل فيه الدمار والخراب والتخلف وتضعف عندها الدولة بلا حدود ولا يمكن بعدها السيطرة على الفساد والمفسدين وهذه المخاطر وسعة انتشارها تتحقق بسبب ضعف سلطات الدولة برمتها خاصة عندما تسيطر السلطة التنفيذية على سريان عمل الدولة وفعالية سلطاتها ومهامها عندها يستشري الفساد ويظهر المفسدون بقوه وفي العلن .

اسباب وعوامل

و هنا لابد ان نتذكر و لا ننسى بعض الاسباب والعوامل التي لا تقل خطورة عما تقدم والتي تساعد بقوة على ظهور الفساد والانحرافات في اداء مؤسسات الدولة الا وهي تدخلات الاحزاب والكتل السياسية ونهجها غير الطبيعي وغير الدستوري اكثر الاحيان للحصول على الامتيازات والمنافع والمغانم بدلا من التنافس الشريف والشفاف في التمسك بالأنظمة والقوانين و المناهج والبرامج السياسية والاجتماعية ومشاريعها الاقتصادية والعمل بما يكفله لها الدستور والاعراف والقيم الديمقراطية السليمة ، لكن ما نلمسه هو عكس ذلك شعارات تظهر في الانتخابات ترفعها الكتل والاحزاب والمرشحون لكنها سرعان ما تختفي وتسيح وتتبخر بعد الانتخابات هي وما يرفع من شعارات نبذ المحاصصة الطائفية والمذهبية والعنصرية والتي سرعان ما تطفح الى السطح و تظهر بجلاء بعد الانتخابات وتعتمد المحاصصة بدل الدستور في تقاسم السلطة وامتيازاتها ومنافعها وفي جميع سلطات الدولة ويشمل ذلك حتى السلطة القضائية التي نتحدث ويتحدث الجميع قادة سياسيون وغيرهم من اصحاب القرار على ضرورة استقلاليتها واعتماد الكفاءة والنزاهة والخبرة في تعيين المعنيين فيها من القضاة وكل هذه المحاصصات والتملص من المواثيق والعهود والشعارات المرفوعة فبل واثناء الانتخابات تذوب ولا يبقى منها غير المحاصصة في تقاسم السلطة والمنافع والمواقع والصراعات التي تحقق الفساد وتكون مظلات حامية للمفسدين ومن هنا نهيب برئيس مجلس الوزراء بضرورة اعادة الحسابات باحترام الكفاءات والخبرات الوطنية الاقتصادية والسياسية وتقديم كل التسهيلات لها ولاسيما الكفاءات المهاجرة والعمل على اعادتها للوطن وما يمارسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من زيارات ميدانية للتعرف على الواقع الحقيقي لحياة المواطنين وازالة الاسوار والحواجز الكونكرتية و انشاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وادخاله حيز التنفيذ وغيرها من الاجراءات التي ستكون عامل دفع مساعد لعودة الكفاءات خاصة اذا مارس اعضاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد دورهم الحقيقي بشجاــعة ومهنية وشفافية يشكل بصيص امل يشجع العراقيين على الالتفاف حول حكومتهم يقدمـــــون لها الدعم بسخاء وقوة يشكلون وسورا لها.