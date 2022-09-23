المجلس‭ ‬الأعلى‭.. ‬والأبقى

فاتح عبدالسلام

لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬ظاهرة‭ ‬التسرب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬للأطفال‭ ‬تحت‭ ‬أسباب‭ ‬شتى‭ ‬منها‭ ‬العمل‭ ‬لإعالة‭ ‬الاسر‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬شظف‭ ‬العيش‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحروب‭ ‬والنزوح‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬احصائيات‭ ‬معلنة‭ ‬عن‭ ‬اعداد‭ ‬المتسربين‭ ‬من‭ ‬المدارس،‭ ‬لكن‭ ‬اعدادهم‭ ‬غير‭ ‬خاضعة‭ ‬للسيطرة‭. ‬التسرّب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬ومغادرة‭ ‬نطاق‭ ‬التعليم‭ ‬الى‭ ‬الاعمال‭ ‬غير‭ ‬الماهرة‭ ‬هو‭ ‬بداية‭ ‬ثلم‭ ‬بنية‭ ‬المجتمع‭ ‬واصابة‭ ‬بنائه‭ ‬بالتآكل‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬بوابة‭ ‬مفتوحة‭ ‬نحو‭ ‬الانحرافات‭ ‬بأنواعها‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬المخدرات‭ ‬حتى‭ ‬تسرب‭ ‬بعض‭ ‬أولئك‭ ‬المتسربين‭ ‬الى‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬بفعل‭ ‬أحزاب‭ ‬وجماعات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المسارات‭ ‬السيئة‭ ‬للوصول‭. ‬ومواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬المتردي‭ ‬هو‭ ‬مسؤولية‭ ‬اجتماعية‭ ‬وحكومية‭ ‬مشتركة،‭ ‬لكن‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معالجته‭ ‬بالصدفة‭ ‬او‭ ‬التمنيات‭ ‬او‭ ‬المبادرات‭ ‬الفردية‭ ‬والجزئية،‭ ‬وانما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬الأطفال‭ ‬هم‭ ‬الرصيد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للبلاد،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬العملات‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬احتياطي‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬كما‭ ‬يظنون‭.‬

نحتاج‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬بحثي‭ ‬أولاً‭ ‬يعتمد‭ ‬الدراسات‭ ‬والاستطلاعات‭ ‬الميدانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المحافظات‭ ‬والوزارات‭ ‬المعنية،‭ ‬ثم‭ ‬تنبثق‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭ ‬لجان‭ ‬منتخبة‭ ‬ومركزة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التفرغ‭ ‬الوظيفي‭ ‬لمدد‭ ‬زمنية‭ ‬مناسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولية،‭ ‬تتولى‭ ‬بحسب‭ ‬مرسوم‭ ‬حكومي‭ ‬ملزم‭ ‬للجميع‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬المستخلصة

‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬والاستطلاعات‭ ‬والتحقيقات،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضعها‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬يتولى‭ ‬قانون‭ ‬يشرعه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ليكون‭ ‬ضمانة‭ ‬لحماية‭ ‬الطفولة‭ ‬واسناد‭ ‬النطاق‭ ‬التعلمي‭ ‬والتربوي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬والتهيئة‭ ‬الصحيحة‭ ‬للمضي‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬حين‭ ‬يأتي‭ ‬دوره‭.‬

‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬عبر‭ ‬روح‭ ‬الوقتية‭ ‬والظرفية‭ ‬التي‭ ‬تسكنها‭ ‬بفعل‭ ‬التغيير‭ ‬الوزاري‭ ‬المستمر،‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬بحسب‭ ‬المحاصصة‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬مصالح‭ ‬وصفقات‭ ‬كباقي‭ ‬الحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬الاخرى‭.‬

أرى‭ ‬انّ‭ ‬الحل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬خيرة‭ ‬الخبرات‭ ‬التربوية‭ ‬والتعليمية‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الحقب‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬كنزا‭ ‬معرفيا‭ ‬وتربويا،‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬آليات‭ ‬مستقرة‭ ‬وموثوق‭ ‬بها‭ ‬لاختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬المقترح،‭ ‬تشبه‭ ‬طريقة‭ ‬تشكيل‭ ‬المجمع‭ ‬اللغوي‭ ‬او‭ ‬المجمع‭ ‬العلمي،‭ ‬وما‭ ‬أحوج‭ ‬البلاد‭ ‬الى‭ ‬مجمع‭ ‬تربوي‭.‬

الدولة‭ ‬ينقصها‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬الداخل،‭ ‬ومن‭ ‬الأدنى‭ ‬فالأعلى،‭ ‬وما‭ ‬نراه‭ ‬هو‭ ‬اهتمام‭ ‬شكلي‭ ‬بالغرف‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعارة‭ ‬الانتباه‭ ‬للأساسات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬بناء‭ ‬مستقر‭.‬

ان‭ ‬قيام‭ ‬هذا‭ ‬المجلس،‭ ‬سيكون‭ ‬لائقا‭ ‬به‭ ‬ان‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬والابقى‭ ‬عند‭ ‬زوال‭ ‬الحكومات‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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